2018年的第42周，沙特记者卡舒吉失踪案几乎"霸占"整周国际新闻头版。多家媒体报道称卡舒吉在沙特领事馆内遭到虐待并被"肢解"。沙特此前矢口否认，后来终于承认卡舒吉在领事馆内因“打斗”身亡，但国际社会仍质疑不断。

两岸三地方面，台湾电力公司被爆正考虑将台湾家用电压从110V调整到120V；继广深港高铁通车后，连接香港、澳门和广东珠海的港珠澳大桥将于下周迎来开通仪式；中国一名网络女主播因在直播中不严肃地哼唱国歌，被行政拘留5天。

距美国中期选举仅剩半个月，特朗普依然动作频频，先与墨西哥和加拿大达成贸易协定，后退出了有着144年历史的万国邮政联盟。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

图片版权 AFP Image caption 贾迈勒·卡舒吉曾是沙特政府高层顾问，之后“自我流放”到美国。

1.沙特记者失踪事件：官媒称卡舒吉“在打斗后身亡”

卡舒吉失踪案引发多国关注。美国媒体本周引述土耳其情报部门的消息指，土耳其当局取得一段录音，证明卡舒吉进入领事馆后已经被杀害，半岛电视台进一步报道称，杀害卡舒吉的过程持续了7分钟。

图片版权 Getty Images Image caption 美国产业依赖于100多个国家的钢材进口。

2.美国推"毒丸条款"：在贸易上孤立中国的重型武器

“毒丸”——美国商务部长罗斯用这个词形容刚刚签署的美墨加贸易协定中的32.10条款。根据该条款，如果加拿大和墨西哥想和中国达成自贸协定，就要承担与美国自贸协定破裂的风险。有学者认为，“毒丸”条款是美国试图削弱中国在全球贸易和产业供应链地位的重要一步。

3.康桥再别到永别？ 剑桥拟出招限制中国游客

每年寒暑假，清华北大等名校都会成为中国游客的“打卡”景点。现在，这股名校热火到了英国。在剑桥，很多时候放眼望去，不是康桥的柔波，而是中国游客的遮阳伞。剑桥旅游管理机构正考虑出台措施，限制中国旅行团人数的上限。

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4.“政治凌驾专业”？逾千亿港珠澳大桥在香港引发的五大争议

港珠澳大桥即将于下周举行开通仪式。官方称这座斥资千亿、耗费9年多时间修建的大桥可以让香港、澳门、珠海三地步入“一小时生活圈”，但从动工以来，质疑声也一直不绝于耳：超支延误、18名工人因工程丧生、中华白海豚一去不返……

图片版权 Weibo Image caption 杨凯莉

5. 杨凯莉涉“侮辱国歌”被行政拘留 中国网红碰了《国歌法》红线

“起来，不愿做奴隶的人们……”，因为在直播中不严肃地唱了一句中国国歌，20岁的中国网红被上海警方处以5日行政拘留，该事件是备受争议的《国歌法》实施以来第一起行拘案，也让中国公众反应两极。

图片版权 CNA Image caption 台湾现行电压是110V，电压改成220V将是一项重大工程

6.台湾提议“世纪改压” 电器插座全要换引发“与中国接轨”担忧

台湾电力公司以节省电力为由正考虑将家用电压从110V改为220V，但民众家中电器和插座全都要更换，耗费巨大。

有人质疑这是为了向中国大陆靠拢，但另一种声音则认为，世界大多数国家都使用220V电压，改压有助于台湾和国际接轨，带动观光产业。

7.美国中期选举选什么？这份指南告诉你

美国中期选举即将于11月6日登场。虽然这次选举选的是国会议员和州长，而非总统，但你可别小看它，因为选举的结果可能对本届总统余下任期的执政，甚至两年后的大选产生不小的影响。