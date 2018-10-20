图片版权 Getty Images Image caption 2018年中秋节前夕，中国民众在一个月球状的灯笼前拍照。

两年后的夜晚，当你在中国成都抬头远眺，可能会看到夜空中悬挂着两个“月亮”。

四川成都近日公布了一项雄心勃勃的计划，在2020年将一颗“假月亮”送入太空，用来反射阳光以提供照明服务。预计其光照强度最大将是现在月光的8倍。

该消息一公布便引发了中国网友们的高度关注。有网友质疑这是天方夜谭，还有人对潜在的光污染表示担忧。

中国宋代词人苏轼曾感慨“月有阴晴圆缺”，因为月相变化和天气因素，皎洁的明月很多时候都不可见。未来，中国的“人造月亮”是否会改变这一切？

“人造月亮”

中国科技部官方媒体《科技日报》周四（10月18日）报道，成都的一家科研公司计划在2020年发射“人造月亮”，用来在夜间提供照明服务。

在首颗“人造月亮”发射后，还有另外两颗“人造月亮”将在2022年前完成发射工作，以实现“对同一地区24小时不间断照射”。

图片版权 Getty Images Image caption 成都计划在2020年发射"人造月亮"，未来的天上会有两个“月亮”吗？

报道称，“人造月亮”准确来说是一种携带大型空间反射镜的人造空间照明卫星。其覆盖范围将可以达到3600到6400平方公里，光照强度最大将是现在月光的8倍，街道将不再需要路灯。

成都媒体《华西都市报》报道称，该项目是四川成都天府新区的军民融合产业项目，发起者是成都航天科工微电子系统研究院有限公司。

公开资料显示，该公司成立于2017年，出资者包括中国航天三江集团、湖北航天技术研究院总体设计所、北京控制与电子技术研究所等。

《科技日报》则报道称，该计划的系统论证由多个科研机构和企业合作开展，包括成都天府新区系统科学研究会、哈尔滨工业大学、北京理工大学等，但尚不清楚该计划是否得到官方支持。

是否可行？

“人造月亮”计划一经报道便在社交媒体上吸引了很多中国网友的目光，很多网友认为这是“天方夜谭”。

“当年的巴铁（一个宽体高架电车项目）还没实现，现在开始人造月亮了，以后是不是还要恢复‘九个太阳’？”一名微博网友说道。

图片版权 Getty Images Image caption 很多网友对“人造月亮”可能产生的光污染表示担心。

英国格拉斯哥大学航空系统工程学者马特奥·切里奥蒂（Matteo Ceriotti）向BBC表示，从理论上讲，“人造月亮”项目是可行的。

但切里奥蒂解释称，一般来说，如果想让“人造月亮”永远在一个城市上空，反射镜需要被安置到距离地球约36000公里的地球静止轨道上。

“在这样的距离上，需要卫星的指向极其精确，”切里奥蒂说。“如果你想被照亮区域的误差小于10公里，在太空中即使偏了百分之一度，也会让光线指向另一个地方。”

不过，中国版的“人造月亮”似乎采用了不同的方式。《科技日报》报道称，成都的3个“人造月亮”预计部署在500公里以内的低地球轨道上，它们等分360度轨道平面，以交替实现对同一地区的照明。

光污染？

在微博上，也有很多网友对该项目可能产生的光污染表示担心。

“开什么玩笑，夜间大型矩阵光污染吗？放眼望去一堆一堆的光束通天到地，开什么国际玩笑？”一名微博网友说道。

图片版权 Getty Images Image caption 如果“人造月亮”光线太强，可能会影响到动物。

还有网友表示，这种技术可以用在应急时，而不是日常生活中。“人如果长时间不在黑夜睡觉，会导致各种疾病。”

哈尔滨工业大学航天学院光学所所长康为民对《华西都市报》说，人造月亮相当于黄昏的亮度，不足以颠倒生物作息。

国际暗天协会公共政策主管约翰·巴伦丁（John Barentine）对《福布斯》（Forbes）说：“‘人造月亮’将会显著提高受到光污染城市的夜间亮度，给想远离光线的成都市民带来麻烦。”

切里奥蒂对BBC表示，如果“人造月亮”的光线太强，会破坏自然界的夜循环，“这可能会影响到动物”。

“但反过来说，如果光线如此微弱，那么它又有什么意义？”切里奥蒂说。

并非首次

用镜子反射阳光的想法并非中国首创，俄罗斯曾在1990年代进行过代号为“旗帜”（Znamya）的实验。

1993年，俄罗斯科学家在一艘前往和平号空间站的补给飞船上释放了一个约20米宽的反射镜，当时的轨道高度位于200到420公里之间。

“旗帜2号”向地球短暂地发射了直径约5公里的光点，这束光以每小时8公里的速度穿过欧洲，该卫星随后在进入大气层时烧毁。

1999年，俄罗斯试图进行一次更大规模的“人造月亮”实验，计划亮度可以达到满月的5-10倍，但实验以失败告终。