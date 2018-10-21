澳门中联办主任郑晓松坠亡 中国官员坠楼成高频词

图片版权 CNS Image caption 郑晓松

周日（21日）早，中国国务院港澳事务办公室发布消息称，中国中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任郑晓松于周六（10月20日）晚在其澳门住所坠楼身亡。

澳门中联办网站显示，郑晓松在去世前一天即10月19日还出席一场公开活动，在办公楼会见民联智库负责人一行。

官方称，郑晓松坠亡是因为罹患抑郁症。中共十九大前夕，郑晓松从中央对外联络部副部长一职调任澳门，去世前履新一年零一个月。

郑晓松的坠亡发生在港珠澳大桥开通前夕，这座耗资巨大的工程将于本月23日正式通车。

郑晓松是谁？

郑晓松的媒体曝光度并不高，他自2017年9月任中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任后，才晋升正部级。

根据中央政府驻澳门联络办公室网站的简历显示，郑晓松，1959年9月生于北京，挪威奥斯陆大学挪威语专业毕业，曾在1996年至1997年在英国牛津大学外交官研究生班学习。

郑晓松长期在外交领域担任公职。曾任外交部西欧司一等秘书，财政部国际司司长、部长助理，亚洲开发银行中国执行董事，中共中央对外联络部副部长等职务。

习近平上台后，郑晓松获得重用。2013年7月担任福建省副省长，其后还担任过中共福建省委常委、秘书长一职。

中共十九大前一年，郑晓松短暂调回中央，任中央对外联络部副部长。

中共十九大前一个月，他被任命为中国中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任，从副部晋升为正部。十九大上，他入列中央委员。

图片版权 CNS Image caption 郑晓松任福建副省长期间，与到访的时任香港特首梁振英交流。

熟悉香港

郑晓松在仕途初期即参与香港事务。据港媒报道，上世纪90年代他在外交部任职期间曾担任时任外交部副部长姜恩柱的秘书。

1993年，姜恩柱任中英会谈的中方代表；其后两年，他出任香港特区预委会副主任。香港政权移交后，姜恩柱任新华社香港分社社长，该机构2000年改组为中央驻香港联络办公室主任，姜出任首位主任。

郑晓松在“九七”前担任姜的秘书，回归后，他出任新华社香港分社办公厅副巡视员。以及中共香港工委办公厅秘书、助理巡视员等职。

当时，中共香港工委与新华社香港分社实行一个机构两块牌子。2000年1月设立中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室后，改与中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室实行一个机构两块牌子。中共中央香港工委书记为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任。

图片版权 XINHUA Image caption 2017年12月20日,澳门特区政府举行升旗仪式庆祝澳门回归祖国18周年，郑晓松（前左三）等出席。

坠楼的官员们

在中文网络平台上，不少网友表达对郑晓松生前罹患抑郁症的关切和惋惜。但也有不少网友对今年中国官员坠楼不断的消息表达疑惑。有网友评论，“这么一算，在中国当官倒成了高危职业。”

据公开报道，今年已发生多起中国官员坠楼事件，不完全统计就包括7起：