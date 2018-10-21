台湾宜兰普悠玛号火车出轨致22死 近30年来最严重
- 2018年 10月 21日
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台湾东部宜兰县发生火车脱轨事故，铁路部门最新证实已造成22人死亡。事故为当地近30年来最严重。
据台湾消防署公布，事故在星期六（10月21日）台北时间16:50（08:50 GMT）发生，从新北市树林车站开往台东的台湾铁路管理局第6432次普悠玛号快车在宜兰新马车站出轨，八节车厢中有五节出轨翻覆。随着天色昏暗，现场架起了泛光灯与大型吊车协助搜救。
台铁局局长鹿洁身晚间证实，死者当中包括一名美籍人士，列车上有乘客366人，171人受伤，其中10人重伤。据台湾媒体报道，送院伤者包括了列车司机。
比照台湾媒体报道，这是1991年11月苗栗造桥火车对撞事故以来，台湾伤亡最惨重的一起铁路事故。若考虑受伤人数，则是1981年3月头前溪桥列车翻落河床事故以来最严重。
普悠玛号是台湾铁路管理局车型最新的摆式列车，特点在于透过摆动车身卸力，可减少通过弯道时减慢车速的需要。