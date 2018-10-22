图片版权 AFP Image caption 以死亡人数计，这是台湾27年来最严重的铁路事故。

台湾北迴铁路宜兰苏澳路段发生的普悠玛自强号快车出轨事故搜救结束，检察与警方正开展调查。

遇事的台湾铁路管理局第6432次列车事发时载有366名乘客。台湾消防署星期一（10月22日）清晨通报，事故共造成18人死亡、187人受伤。

这是台铁近30年来死伤最惨重的事故，随着车站最新监控视频曝光、铁路局透露司机曾报告故障，针对车速与防护装置的调查成为了关注焦点。

宜兰当地检察机关与警方已开展调查，并传唤相关人员。台湾总统蔡英文早上到苏澳新马车站事故现场视察后承诺必定彻查。

事发位置有什么特点？

发生出轨事故的新马车站为无人站，处于弯道之上，设一岛式月台（站台）共两股道靠站，两侧各有停车侧线等另外四股轨道，共六线。台铁官员确认，现场拐弯半径为300米，属急弯路段。

事发时，列车从西侧进入右拐弯道。从星期一曝光，据信来自新马车站的监控视频显示，列车还没到达站台就已经脱线。

根据台铁网站上展示的时刻表，自新北市树林车站发往台东车站的6432次当时在停靠完宜兰县罗东车站后，正开往花莲，新马车站即为通过车站。

这座车站虽然为服务等级较低的无人站，但历史悠久，早于1920年11月设站。

司机有超速吗？

从监控视频所见，列车以高速脱轨撞毁。台湾《苹果日报》引述了一名生还乘客称，他常搭乘普悠玛号，但这趟车感觉太摇晃，他于是利用自己手机内的测速应用检测，得到时速为129公里。

台湾宜兰地方检察署主任检察官江贞谕星期一傍晚表示，初步研判列车确实超速过弯；台湾行政院调查小组召集人吴泽成表示，现场限速为每小时75公里，事发时列车时速将近140公里。

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台湾媒体一度报道称，铁路局局长鹿洁身证实司机关闭自动列车防护系统（ATP），但其后澄清局方怀疑司机关闭了ATP。

采用ATP的铁路，一般依靠系统获取的线上各趟列车位置信息，计算并告知行车电脑最新限速。列车司机根据仪表板上展示的ATP限速开行。一旦超速，行车电脑制动减速，直到符合限速为止。若ATP被关闭，则无法在超速时自动减速。

据台湾媒体此前报道，台铁所采用的ATP实行超速3公里自动降速、超速5公里紧急煞车。

但也有类似ATP的系统采取一旦无法作用则拒绝行车的设计。香港铁路（港铁）上周发生大规模信号系统故障，一张据信泄漏自铁路公司内部的通告显示，故障路段列车须以限制手动模式（restricted manual）开行，该模式车内设定限速每小时约20公里。

列车检修有问题吗？

事发后，台铁称失事列车车龄仅六年，且刚在2017年接受过大规模保养。

但时隔不到一天，台铁证实司机曾报告刹车气压过低。然而据台铁机务处副处长赖随金解释，刹车气压低于某个点，会引致列车“不出力”，而非无法刹车、车速过快。

一些生还乘客对台湾媒体表示，列车南下还没到宜兰车站——新马站前三站——就曾两次急刹，且车内电力似乎不稳。

图片版权 Getty Images / LightRocket Image caption 台湾交通部官员承认台铁整体老旧。

是否设计问题？

一列八节车厢编成的普悠玛号列车为动力分散型电动列车（Electric Multuple Unit; EMU），台湾称电联车，相当于中国大陆所称的动车组。直属台湾交通部的台铁于2011年国民党马英九执政时期拍板，向日本车辆公司购入该批车辆，翌年陆续交付使用。

对于这次事故，位于名古屋的日本车辆铁道车辆本部一名职员在接受BBC中文记者查询时说，该公司暂无评论。

它同时也是摆式列车（tilting train；台湾称倾斜式列车），透过拐弯时摆动车体抵消拐弯的离心力，让列车可以更高速度通过弯道。

2013年7月，一趟普悠玛号列车创下时速150公里纪录，为当时台铁最高车速。但其后民众反映车厢晃动过于厉害，结果在2015年5月被降速运行。

事故发生后不久，一些台湾媒体翻出民进党立法委员段宜康2017年4月批评普悠玛号是“假的”摆式列车，更质疑时任总统马英九在采购列车时曾接见与日本车辆联合竞标的住友商社会长冈素之，此后台方就降低了招标规格。

段宜康早已提出过对普悠玛号的质疑，台湾总统府也曾在2014年回应，批评段宜康的做法是对马英九的“恶质抹黑”。

事故发生后，段宜康公开表示暂不想进一步谈论。

目前属日本东海旅客铁道公司（JR东海）子公司的日本车辆与台湾铁路多次合作，在普悠玛号以外，还曾为台铁供应另外两款电力动车组和一款柴油动车组，也是台北捷运和台湾高铁的列车制造商。

其中，台湾高铁所使用的700T型动车组乃建基于日本车辆建造的日本新干线700系列车，该公司宣称其为各JR公司所制造的新干线列车数目为全日本第一。

图片版权 AFP Image caption 台湾高铁使用的列车也是日本车辆制造。

有可能是人为破坏吗？

出轨事故发生后，多家台湾媒体先后引述民进党籍宜兰县议员邱嘉进说，据现场消防人员所称，司机表示列车曾“辗过不明物体”。但这一点目前没能从司机本人证实。

台湾媒体之所以会怀疑铁路遭人为破坏，也许是因为2004至2006年间曾发生“南迴搞轨案”，案中主犯李泰安先后三次破坏南迴铁路轨道设施，最终在2006年3月17日造成一起出轨致死事故，一人丧命。

李泰安最初被法院判处无期徒刑，但2015年终审时获台湾最高法院高雄分院减刑至13年有期徒刑。

世界上有没有发生过类似的事故？

2005年，日本兵库县西日本旅客铁道（JR西日本）福知山线一列快速通勤列车在尼崎市一处弯道出轨，至少一节车厢撞入居民楼，造成107人死亡、562人受傷。

调查发现，事发现场弯道回旋半径约为300米，肇事司机疑因试图追回晚点时间，以时速116公里通过，酿成大祸。

2015年7月，西班牙圣地亚哥坎普斯特拉市（Santiago de Compostela）附近一段弯道发生脱轨事故，造成79人死亡，至少130人受伤。

事故调查确认，司机在限速每小时80公里的弯道开始前250米，仍然以时速195公里行走。列车司机被起诉79起过失杀人罪，最终被判监四年。