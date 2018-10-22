台铁失速列车：罹难家属无法磨灭的伤痛

图片版权 BBC Chinese Image caption 台湾快速列车“普悠玛”列车翻覆事故，现场怵目惊心。

在台湾，搭火车原本是被认为最安全的交通方式，“乘坐火车，安全舒适”这句宣传标语更是许多台湾人的共同记忆。台湾机车与汽车交通意外的比例，依旧在全世界相对偏高，因此多数人选择搭铁路，欣赏美景外，无非也是想多一份保险。

10月21日，一辆火车从台湾新北市树林区出发，南下前往台东，突然在新马车站翻覆，现场凌乱不堪，不少人与物品被抛出车外。造成18死与187伤的惨剧。

不少家属与BBC中文表示，当下他们收到消息，脑中全都一片空白，赶到现场看到自己亲人的遗体时，才知道真相是如此残酷。一夕间，新马这个平均每天只有51位乘客“光临”的小站，挤满了全台湾与世界各地的媒体。

BBC中文在事发的隔天清晨5点前往事故现场，看见倒卧的车辆被挤成粗糙的“Ｗ”字型，横躺在地上，空气中弥漫着一股铁锈味。事发当天，近万人的通勤受到影响，台湾铁路局隔天仍在清理现场，在5点12分正式抢通单线，但全数车辆仅能缓缓而行。

台湾总统蔡英文在视察新马车站听取简报时，后方不时有电车经过，但都好似人放慢脚步般地缓缓而行。其中一列同样的普悠玛号，更在北上经过倒落的事故车辆时，放慢速度并鸣下长笛，凄哀的声音似乎在跟这位倒下的“战友”道别。

图片版权 BBC Chinese Image caption 张加颖（右）的姐夫曾宏国（左）表示，“张加颖非常热心偏乡教育事业以她为荣”。

热血英文教师

“我一看到电视上说普悠玛出事，我就知道完了！”。39岁的曾宏国，是这次台东卑南国中死者，30岁英文教师张加颖的姊夫。张加颖在他心目中，是个热血于英文教学的老师，毕业后自愿从高雄来到台东市区，“她一直想普及乡间英文教育”。

为了要让乡间孩子们有更多接受英文教育的机会，张加颖担任教师的这几年来，不断写各种申请书给中央，希望有预算来让乡间孩子们有更多机会出国竞争。最终，卑南国中的孩子可以有机会去韩国参加英文演讲比赛，“她自愿到偏乡去，让偏乡的小孩有不输都市孩童的竞争力，她真的很伟大”。

然而，张加颖与一行卑南国中学生共24人，却搭上了这班出事故的列车。光是卑南国中的旅行团就有6人不幸罹难，其中包含另一位老师李诗涵、三位学生与一位导游。

曾宏国当时在电视上看到消息时惊觉：“怎么那么严重翻覆了！”，后来算一算时间，张加颖跟孩子们12点半飞机到，可能搭上事发时接近下午5点的班次。“名字一打出来，卑南国中，我脸都绿了，就觉得是她了”。

犹记得上周才跟加颖碰面，曾宏国听到她很兴奋地说终于要带孩子出国比赛。事情发生后赶到现场时，由于冰柜运送不及，他只能在新马车站旁蹲着陪伴张加颖的遗体，无神地看着其他小朋友的残肢，“有的剩头、有的被压到变形、有的只剩手去验指纹来辨识身份”。

22日早上验尸完毕，曾宏国走出医院的那刻，一堆殡葬业者出来跟他递名片推销时，他才知道“加颖真的不在了”，一股酸楚涌上心头，更多的却是无奈与愤怒。

图片版权 BBC Chinese Image caption 台东知名海产店“云海”的主人董进发（图左），一团17人不幸搭上出事班次，女儿董子羚相当难过。

知名海产破碎

位于台东海滨成功镇的台菜餐厅“云海”，是间开业30多年的知名海产餐厅，由65岁的董进发夫妇胼手胝足营业，父亲担任渔师、母亲负责料理，“我妈妈的料理真的很厉害，得过许多奖”，董进发的44岁女儿董子羚这样告诉BBC中文。

然而，董进发一行人，5个家庭共17人，北上参加小女儿婚礼，结束后住南部的董子羚先送家人乘车回台东，但家人却在路上遭遇死劫。董进发夫妇、董子羚的姑姑与姑丈等9人不幸罹难。董子羚泣不成声地说：“我一到现场，看到18具遗体中，有一半9人是我们这一团的，5个家庭就这样不见，一个晚上，5个家庭活生生被拆散了”。

当下董子羚妹妹与儿子等三人座在三号车厢，翻覆时并无大碍，但董子羚妹妹跟她说：“车子因为供电异常断电三次停下来，然后在经过宜兰车站时，速度都比过往快好多”，认为事发当下的速度真的很快。

“本来20日吃完喜酒就要回来，但老人家觉得全家族出一趟远门，就想说多待一天”，董子羚说，他们多出来那天，全家一起去台北市逛知名的庙宇与夜市。

董进发曾因捕了条又大又奇特的鱼而上过当地电视。“云海”餐厅30多年深受许多艺人喜爱，而如今，父亲的捕鱼技术与母亲的料理技艺瞬间失去，董子羚伤心地说：“很谢谢大家多年来的支持，但我们的店也开不下去，必须关门了”。

图片版权 BBC Chinese Image caption 台湾总统蔡英文探视事故罹难者家属，听取家属反应后，严肃地与铁路局工作人员询问。

挽回高速骄傲？

从事发现场看，虽然看似是个平凡无奇的弯道，但是这个弯道却在谁也无法预料的情况下出轨，被台媒形容为“变调的失速列车”，但在过往，“普悠玛”却是花莲与台东人骄傲象征。

普悠玛列车在2012年引进台湾时，由于是日本制造，又标榜过弯时能够不减速，这样的“倾斜式列车”的高级与快速，一度受到台湾东部民众与大陆观光客欢迎。董小羚说：“你知道普悠玛的票对花东人是好难买吗？我们真的是每次北上都要抢破头”，曾经让他们认为“快速安稳”保证的列车，却打击伤透他们的心。

图片版权 BBC Chinese Image caption 出事最严重的八号车厢，被吊车缓缓吊起处理，“快速列车”普悠玛的信誉也蒙上阴影。

对于未来，曾宏国说：“我想对蔡英文说，我们家属要的是一个好的回复，告诉我们怎么做，把后事处理好”。但想了一下，他又说：“其实真相什么现在真的不是最重要，但官方有官方的专业，铁路局怎么想法，他们觉得可行（方法），就去快做吧！”。

董子羚则是说：“给我们一个答案，快一点（调查）出来，事故到底是什么原因？如果要赔偿，给我再多的钱，一千万、三千万都于事无补啊，我家就是支离破碎了，一次整个家族没有了，你要我们怎么面对？”。

事故现场的工作人员跟BBC中文说，计划在事故三天内，将所有现场恢复完毕，用板车将车辆拖走调查。铁路局官方对于罹难者家属，先给予540万台币（约17.4万美金）抚恤。纵使现场可以复原，但新马，这个位于台湾东北角山与海交界的小车站，此刻却承载着难以抹灭的巨大伤痛与不堪的回忆。