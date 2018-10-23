习近平六年后再度考察广东 引各种解读

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中国官方媒体周一（10月22日）下午发布消息，中国领导人习近平当天到广东省珠海市考察。这是习近平时隔六年再度到广东考察。一些香港媒体报道，预计习近平将出席周二（23日）在珠海举行的港珠澳大桥开通仪式。

一名接近深圳政府的不愿意透露姓名的人士对BBC中文透露，习近平此行还将前往深圳前海经济区。

今年是中国改革开放四十周年，广东一直被认为是改革开放的前沿。分析人士指出，习近平在中美贸易战持续升级之时考察广东，是为了提振国内外对于中国经济和改革开放的信心。

再度访粤

中国官方媒体新华社周一发出简讯称，习近平当天到广东省珠海市横琴新区高新技术片区，考察了粤澳合作中医药科技产业园。

图片版权 CNS Image caption 一些香港媒体报道，预计习近平将出席周二（23日）在珠海举行的港珠澳大桥开通仪式。

官方媒体并未披露习近平接下来的行程。香港电台及《南华早报》报道，习近平将出席港珠澳大桥开通仪式。港珠澳大桥是继广深港高铁之后，今年内第二个开始运作、连接中国大陆及香港两地的重要交通基建。

2012年12月，习近平刚履职中共总书记后就来到广东调研，他先后抵达深圳、珠海、佛山和广州四个城市，参观了前海、腾讯总部大厦，考察了横琴新区、广州战区等。

当时有媒体引述分析人士指出，习近平的广东考察行程和邓小平1992年南巡的路线相仿，“释放出进一步开放经济的信号”。1992年1月至2月，中国领导人邓小平南巡深圳、珠海等地并发表讲话，被认为对中国90年代的经济改革与社会进步起到了关键的推动作用。

此次考察的官媒报道也特别提及，习2012年的考察是要推进改革开放。“他当时表示，之所以到广东来，就是要到在我国改革开放中得风气之先的地方，现场回顾我国改革开放的历史进程，将改革开放继续推向前进。”

提振信心？

今年是改革开放四十周年，而中美贸易战不断升温的背景下，许多在华的外资公司据报计划把部分业务撤出，中国的经济前景并不乐观。

中国国家统计局10月19日发表的数据显示，自今年以来，中国经济增速持续放缓，其中第三季度国内生产总值（GDP）同比增长率为6.5%，该增长率也是2008年全球金融危机以来中国最慢的季度增长率。

9月，一个名为吴小平、自称“资深金融人士”的人发文称，中国私营经济应逐渐离场，在中国网络引发“国进民退”、“开改革倒车”的担忧。

在前往广东调研之前，习近平在一封给民营企业家们的信中表示支持民营企业。他指，支持民营企业发展“丝毫不会动摇”，“任何否定、弱化民营经济的言论和做法都是错误的”。

图片版权 Getty Images Image caption 今年是改革开放四十周年，但是中美贸易战不断升温，许多在华的外资公司据报计划把部份业务撤出，中国的经济前景并不乐观。

历史学者章立凡认为，此次习近平南下的主要看点在于其讲话中对于国内经济和中美关系的表态。

“要看他对于国内经济下滑的趋势，还有没有什么新的主张；对于中美关系是不是继续强硬态度，还是有所转圜，”章立凡说。

纽约州立大学奥尔巴尼分校政治学副教授陈澄则对BBC中文表示，中国经济最近遭遇了一些重大挑战，一方面是国内经济增长放缓，另一方面国际上也被迫卷入与美国的贸易战。习近平这次赴广东考察，最重要的象征意义是提振国内外对于中国经济继续发展，继续改革开放的信心。

“在习上任以来，在经济改革方面一直被认为步子迈得不够大。如今经济上中国在一定意义上处于内外交困的状况中，致使国内许多产业和个人的信心遭受重大打击，表现得最明显的就是最近一蹶不振的中国股市。在国际上，更是有许多质疑甚至否定中国经济发展模式的声音，”陈澄说。

陈澄指出：“这些都对中共政权形成了一定的挑战，也不利于经济稳定。但正因为经济上内外交困，提振信心更成为重中之重。”