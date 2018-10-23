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连接中国珠海、香港与澳门的港珠澳大桥周二（23日）举行开通仪式，将在翌日正式通车。中国国家主席习近平主持仪式，他除了宣布大桥启用外，并没有发表讲话。

主管港澳事务的副总理韩正、副总理刘鹤及粤港澳官员也有出席，但民主派议员并未获邀出席开通仪式。

官方强调，这大桥有助促进粤港澳融合，并为大湾区发展奠定基础，来往珠海到香港的时间从过往需要3小时，缩短至30分钟。

但香港观察人士把这耗资约200亿美元的项目，称为“大白象工程”，他们认为这种“硬融合”是大陆进一步削弱香港“高度自治”及自由的一步。

开通仪式

开通仪式早上9时在珠海举行。

“我宣布港珠澳大桥正式开通”，这是习近平在开通仪式上说的唯一一句话，在仪式上致辞的主要是粤港澳三地官员以及副总理韩正。

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韩正在致辞中，没有特别提到“改革开放40周年”，他表示大湾区建设是习近平亲自谋划、部署和推动，大桥是三地首次合作共建的工程，有利三地人员交流及发展，他说要把大桥打造成粤港澳三地的“民生桥”，成为中国桥梁走出去的“亮丽名片”，成为中国由“桥梁大国”走向“桥梁强国”的重要标志。

他特别提到，希望粤港澳三地能够按照安全要求，便利通行人员的通关，进一步简化审批流程和缩短通关时间，并把在工程中掌握的关键技术和获得的宝贵经验，变成行业的标准与规范，贡献一带一路发展。

香港行政长官林郑月娥在致辞时说，今年是中国改革开放40年，香港在改革开放中“既是贡献者，也是受惠者”。她说，香港一年内开通三大跨境基建，包括广深港高铁香港段、港珠澳大桥及明年年初即将开通的莲塘口岸，缩短了出行时间、拉近两地距离，逐步形成粤港澳一小时生活圈。

她说，大桥开通后，令大屿山成为通往世界及大湾区的双门户，因此政府亦提出“明日大屿”愿景，为香港缔造更美好未来。

澳门行政长官崔世安表示，大桥有政治及经济意义，政治上，实践了“一国两制”，三地透过“共同协商”，在技术及制度上得到突破，经济上，三地首次实现“陆路无障碍”，可以更好融入大湾区发展。

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争议声音

BBC中文早前盘点了大桥在香港引发的五大争议，大桥主桥、人工岛及各地连接部分等整个项目耗资三地超过200亿美元，香港投资了1200亿港元。大桥原定2016年押后两年通车，建造期间造成18名工人死亡、几百人受伤，亦带来了环保问题。

由于要通过大桥需要申请跨境牌照，过桥汽车数量有一定的限制，令外界担心大桥使用量偏低，但运输物流及旅游业普遍欢迎大桥落成。

但官方认为大桥是粤港澳大湾区的重要基建，可以为区内带来十万亿人民币的经济收益，香港建制派人士认为，如果不依靠大陆，加强与大陆连系，香港将会“被边缘化”。

法新社采访了一些珠海居民，居民支持港珠澳大桥建设，认为便利当地区民和促进珠三角地区的经济发展。有人专程带小孩去看大桥，赞扬这是“伟大”的建筑。

不过，大桥以至大湾区建设在一些香港观察人士眼中，并不是好事。在脸书上，有香港网民批评，大桥花了香港纳税人的钱，但最终最受惠的只限于一小撮人。

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香港立法会议员陈淑庄认为，广东省内已准备更多基建去配合大湾区发展，例如即将落成的深中通道等，这些交通网络可能更方便当地人，但她质疑，香港人本身未必会常用这些通道，而这些交通网络所带来的经济效益也可能被高估。

“一小时生活圈其实有很多选择，”她对BBC中文说，“如果刻意去用一些硬连结，其实是没有用，不如大家反观一下香港经济发展、科技上的领域，发展得好，连结会更具体，才不会怕被边缘化。”

虽然三地政府称大桥基建是“共同协商”，但观察人士指出，这条大桥建设过程中，也显示到粤港澳三地处于不平等的状态，港澳政府在工程问题上处于“被动”状态。

在中国官方早前宣布周二举行开幕仪式时，香港民主派的议员及一些交通公司也投诉，对此毫不知情，连港澳政府也需花时去核实。