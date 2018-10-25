美国沿“一带一路”鼓励他国对中国说“不”

图片版权 Reuters Image caption 美国国务卿蓬佩奥在南美对中国表示批评的讲话代表了美国开始全方位对中国强硬的立场。

中国的"一带一路"计划在西方受到批评，批评者说中国推行"债务外交"，中国投资贷款是控制其他国家的"战略投资"。与此同时美国在"一带一路"沿路鼓励其他国家对中国说"不"。

美国国务卿蓬佩奥最近访问拉丁美洲时评论说，“中国带来的并非总是对你们的公民有利的东西，他们的东西似乎好得难以置信，但事实并非如此。"BBC亚洲商务记者瓦斯瓦利(Karishma Vaswani)认为，他的话说明了美中争端已经超出了贸易层面。

美国副总统彭斯最近在哈德逊研究所就美国政府的中国政策问题发表强硬讲话。他说,"华盛顿向北京伸出手并希望中国与美国一道成为世界事务中'利益攸关方'的时代已结束"。

彭斯说， 北京正在使用所有政府手段，包括政治，经济和军事，以及宣传，旨在扩大影响，从美国渔利。

彭斯在美中贸易争端，南海问题，台湾问题等方面发表讲话后，蓬佩奥和美国国防部长马蒂斯都发表了内容强硬的讲话。瓦斯瓦利认为，他们的讲话代表了美国开始在几乎所有方面对中国采取日益强硬的立场。

一带一路"债务外交"？

瓦斯瓦利认为，美国所作的是要破坏中国庞大的"一带一路"项目。最近"一带一路"被批评为"债务外交"，意即那些同中国达成协议的国家最终会深陷债务。

北京这个雄心勃勃，耗资1240亿美元的庞大项目旨在增强亚洲，非洲，欧洲和其他地方的贸易和投资联系。"一带一路"项目最早由中国领导人习近平在2013年提出，被认为是中国试图增加全球影响的手段。

按照英国《外交官》杂志文章的解读，中国的基建项目为发展中国家带来他们无法偿还的巨额债务，这样北京或许就能更深入一步，希望把经济方面的损失转化成地缘政治的收获。

图片版权 Getty Images Image caption 面对美国和中国角逐，竞相增加影响力，第三世界许多国家不得不在两大国之间夹缝求生。

文章认为，中国可能要求那些无法偿还债务的国家提供资金以外的补偿，诸如提供港口和其他便利。当然文章作者也承认现在做这样的猜测为时过早。

美国国防部长马蒂斯本周末（10月19日）在东盟防长会议上评论也说明美国加强了强硬立场。一般美国在这类会议上都会批评中国在南海的所作所为，但是这次马蒂斯的批评则更进了一步。

他说，"我们不会受到恐吓，我们不会后退，因为我们不接受（中国）南海军事化或在此地区的任何胁迫行为。"马蒂斯再次重申了美国对该地区以及南海自由航行的承诺。

彭斯将参加下月在巴布亚新几内亚召开的亚太峰会，在那里他可能同中国领导人会面。巴布亚新几内亚最近加入了中国的"一带一路"计划，那里也就成了美国和中国竞相施加影响的地方。

英国《卫报》报道说，巴布亚新几内亚过去处于澳大利亚的势力范围，现在也接受中国巨额贷款。这篇５月份的报道说，虽然现在偿贷还没有引起明显担忧，但是有报道说，巴布亚新几内亚向中国开放了"战略要地"，并向中国提供了大量地下资源。

对中国说"不"

瓦斯瓦利说，东南亚国家的官员虽然不愿意公开批评中国，但是私下里对BBC记者说，特朗普对华新政策鼓励他们直言。她还说，许多参加中国大规模基建项目的国家都深受中国的"债务外交"影响。

分析说，美国对北京施压，已经令其他国家敢于直言批评北京。而在过去，那些国家都保持沉默。斯里兰卡，马来西亚，甚至巴基斯坦都对中国的项目表达了担忧。

9月的《经济学人》杂志报道说，马来西亚93岁的新总理马哈蒂尔访问北京对中国领导人能习近平表示，现在马来西亚能说"不"。马哈蒂尔直言相告，说中国在马来西亚"一带一路"的项目，铁路和天然气管道，代价过大，马来西亚无法承担。

《经济学人》报道说，马哈蒂尔的前任纳吉布同中国关系过于密切，纳吉布失去民众支持的原因有腐败，同中国发展密切关系也是一个原因。在纳吉布任内，中国"一带一路"以及纳吉布亲自掌管的国家投资基金马来西亚发展有限公司（1MDB）出现巨额资金漏洞，为中国国有资金进入敞开了大门。

图片版权 AFP Image caption 美国国防部长马蒂斯本周末（10月19日）在东盟防长会议上评论也说明美国加强了强硬立场。不久前美国新命名的印度洋-太平洋司令部似乎也反映了对中国的新战略姿态。

BBC记者瓦斯瓦利说，面对美国和中国角逐，竞相增加影响力，第三世界许多国家不得不在两大国之间夹缝求生。她以巴拿马为例说，尽管这些国家过去都欢迎来自中国的投资，但是他们现在需要寻求中国以外的其他新的投资伙伴。

中国的“战略投资”？

不过英国《外交官》杂志发表（作者Sam Parker，Gabrielle Chefitz）的分析指出，中国的“债务外交”实际上是一种战略投资，但在海外贷款方面，美国的历史也并非无可挑剔。美国银行高风险放贷在1980年代导致27个拉美国家深陷债务危机。另外美国还建议那些国家实行"自愿"改革计划引发社会动荡。

利比里亚前公共工程部长摩尔（W. Gyude Moore）用实例反驳了中国推行"债务外交"的说法。他认为西方，特别是美国特别喜欢用"债务外交"批评中国，这反映出他们对中国全球影响力扩大的焦虑。

摩尔在美国财经网站Quartz发表文章说，在过去15年终的84个案例说明中国的贷款重组或放弃并没有导致中国取得当地的资产。即使在通常被援引的委内瑞拉案例中，中国并没有在那里获取该国主要的国有资产。

对于目前仍无缓和迹象的中美对抗，BBC亚洲商务记者瓦斯瓦利认为，美国把贸易战看作纠正错误的机会，认为美国数十年来一直是中国不公平贸易的受害者，北京人为贸易战是特朗普政府试图遏制中国崛起的手段。

瓦斯瓦利说，即使美国和中国在贸易上达成某种协议，尽管这种可能性不大，美中两国的冲突也不会烟消云散，一切只是刚刚开始。