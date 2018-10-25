从照片看中国过去的几十年

马格兰摄影通讯社的摄影师与中国有着源远流长的文化交流，他们中国文化非常着迷。 联合创始人罗伯特·卡帕（Robert Capa）和亨利·卡蒂埃 - 布列松（Henri Cartier-Bresson）在20世纪30到40年代于全中国各地开始拍摄，展开了纪录中国近期历史的变化和动荡的序幕，而这只是一小部分。

亨利·卡蒂尔－布雷松，摄于1949年

亨利·卡蒂尔－布雷松镜头下的一位末代将领马鸿逵。当时马鸿逵正统领中国西北，但他的军队其后叛变。

马鸿逵后方的书法意思是：“好将领应名留青史。他应被世世代代所歌颂。关心士兵和人民是他的责任。”

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布鲁诺·巴贝，摄于1973年

摄影师布鲁诺·巴贝于1973年，一个重要时刻到访北京。

文化大革命后，中国实施改革开放。布鲁诺·巴贝于到访北京时，时任法国总统庞毕度亦不约而同在中国。照片中的女孩于天安门广场前为庞毕度的到访采排。背景的人像是前中国共产党主席毛泽东，以及标语：“中华人民共和国万岁。世界人民大团结万岁。”

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依芙·雅诺，摄于1979年

依芙·雅诺从内蒙走到西藏，由北京到上海，希望拍下人与浩瀚的地势。

纵使这张地形照片所展示的是郊区生活，但亦也为即将来临的改变带来线索。

图中的女生正于内蒙接受军队训练。

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帕特里克·扎克曼，摄于1982年

帕特里克·扎克曼于1982年到访，当时中国正处于改革开放时期。1976年毛泽东逝世后中国放宽对资本的控制，开始恢复个人和社会自由。 扎克曼的照片显示，北京人群正在围观“长鼻子”，意指所有西方人，包括摄影师。

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斯图尔特·富兰克林，摄于1989年

随着经济和社会出现改变，公众示威也开始涌现。 然而，在1989年，骚乱带来了悲剧。中国政府动员军队，对占领天安门广场的学生采取行动，期间有示威者丧命。 斯图尔特·富兰克林在天安门广场拍下的这一张照片，成为了六四事件最有象征性的照片。

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伊恩·巴利，摄于1992年

1992年，伊恩·巴利到访当时在城市及工业火速发展的广东省深圳市。商业投资吸引大量人流入。照片中两人的对比，反映出时代的变迁。

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克里斯·斯蒂尔－帕金斯，摄于2015年

由于农村地区的收入很少，某些家长迁移到城市工作，让孩子们被亲戚抚养长大。 克里斯·斯蒂尔－帕金斯到访云南省的一个村庄，在一所学校拍摄20名彝族学生。

老师也是在村里出生，由于师资短缺，他已经当了八年的“临时”老师。

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马格兰摄影集的马格兰中国由Thames and Hudson出版。