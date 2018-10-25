“摔倒式”炫富挑战的中国特色

图片版权 Sina Weibo Image caption 今年夏天，“摔倒式”炫富挑战在全球引发热潮，这项活动也火到了中国。

不经心地一摔，摔出一地奢侈品。今年夏天，“摔倒式”炫富挑战在全球引发热潮，这项活动也火到了中国。

热潮兴起于俄罗斯，从8月开始风靡网络。富有的俄罗斯年轻人在网上使用“#fallingstarschallenge2018”标签发布照片，他们从豪车、私人飞机中摔下，名牌包、香槟酒杯等物品散落一地。

中国也有一些有钱的年轻人在活动中摆出自己的奢侈品。不过，在中国的许多挑战帖中，炫耀的东西不再是一地的奢侈品，而是在日常生活中面临的困难，中国的政府机构人员甚至晒出了他们的工作内容。

有观察人士认为，这项挑战在中国有了变化，是因为在中国炫富会越来越常遭到怀疑，中国以前曾发生过一系列与奢侈、腐败有关的丑闻。还有分析人士指，中国政府利用了这个活动以传播“正能量”。

炫的不仅是“富”

最近两周，一些展示自己生活困难的挑战帖突然在中国社交媒体微博上获得了成千上万的点赞。BBC采访了一些参与挑战的网民，了解他们帖文背后的想法。

图片版权 Sina Weibo Image caption 这项挑战在中国也很流行，但是人们并不仅仅用它来炫富。

挑战者“MrBailuJ”说，她在参加西安参加马拉松时拍了一张照片，“我觉得这样拍照、与朋友分享的方式很有趣。”

图片版权 Sina Weibo/MrBailuj Image caption 一名挑战者在参加马拉松前拍摄了照片

一位挑战者称自己在教育机构工作，他分享了一张在多部手机、平板电脑和一包饼干前晕倒的照片。

挑战者梅（May）则说，她选择参与挑战，展示她平常健身的一些困难，“我没有跑车、或者任何爱马仕的东西，我只有杠铃和蛋白粉”。

图片版权 Sina Weibo/Yexiaomeier_May Image caption 挑战者梅（May）说，她选择参与挑战，展示她平常健身的一些困难。

一名挑战者告诉BBC，炫耀自己的财富可能会招致他人的批评，“大多数中国人在网上参与挑战，不是因为他们有钱。他们在展示自己过去和现在的经历，或者个人成就。”

“在网上炫富会招来嘲笑，”他说，“你的钱越少，你就越不怕让别人看到你的财富。”

传播“正能量”

同时，有一些中国政府机构也开始参与这次挑战。不过，他们展示的不是昂贵的包包、珠宝和车，是工作。

图片版权 Weibo/China Consular Affairs Center Image caption 有一些中国政府机构也开始参与这次挑战

外交部领事保护中心官方微博发布的图片显示，一名穿着“中国领事保护”字样衣服的人倒在了一片白花花的文件中。上海消防局也发布微博，一名消防装备技师倒在了消防斧、消防头盔等一堆工具旁边。

图片版权 Weibo/Shanghai Fire Station Image caption 上海消防局发布的微博显示，一名消防装备技师倒在了消防斧、消防头盔等一堆工具旁边。

“机场安保人员摔出大批拦截下来的禁运物品，领事保护应急中心的工作人员摔出了满地的文件，特警官兵则摔出了‘黑恶势力’……”《人民日报》也发文评论这次网络热潮，“不同的摔跤姿势，相同的重任在肩。社会的良好运转，离不开他们为你我负重前行。他们晒出了生活的忙碌，但又不乏兢兢业业的坚守；严肃的面孔背后，也有一颗有趣的灵魂。”

美国有线电视新闻网（CNN）引述墨尔本皇家理工大学中国数码媒体专家于海清（Haiqing Yu，音译）称，政府利用了这个活动来传播“正能量”。

“炫富”触及的敏感神经

在中国，炫富很容易受到怀疑、引起敌意。

2011年，署名“郭美美Baby”的微博博主在网上晒出豪车和奢侈品包炫富，其微博认证信息为“红十字会商业总经理”引发公众对中国红十字会善款流向的质疑。2015年5月，中国首富王健林的儿子王思聪花了25万元人民币（约合36000美元）给他的宠物狗买表，遭到网友攻击。

图片版权 Getty Images Image caption 2011年，署名"郭美美Baby"的微博博主在网上晒出豪车和奢侈品包炫富。

习近平2012年上台以来，中国开展了一场大规模的反腐运动。中国当局宣称要“老虎苍蝇一起打”，许多官员因受贿、滥用职权被判刑。

对于中国精英阶层收入的合法性质疑也延伸到了娱乐产业。10月初，中国女演员范冰冰因逃税被中国税务部门处以近9亿元的高额罚单。社交媒体上也经常有呼声要求对中国的超级富豪进行更多调查。

采访内容来自BBC国际媒体观察部凯丽·艾伦（Kerry Allen）。