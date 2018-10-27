中日关系暖化：台日关系持续审慎“冷却”

你的器材不支持播放多媒体材料 安倍晋三、习近平2014和2018握手瞬间对比

10月底的北京，已有些许寒意，日本首相安倍晋三穿着大衣乘坐中国国宾礼车来到人民大会堂。当中国国军军乐队奏起日本国歌“君之代”，两国国旗在天安门飘扬。日本《朝日新闻》周六（10月27日）的头版描述“中日关系终于步上正常轨道了”。

中日关系的暖化在台湾引发关注。台湾外交部先前于本周四（10月25日）表示，中日高峰会“不影响既有台日关系”，并认为“有助于区域和平稳定”。一位熟悉中日台关系的民进党高层对BBC中文记者表示，他们都有在观察局势变动。

台湾《中国时报》和《联合报》担心，中日关系的改善恐压缩未来台日关系进展。而事实上，自从2016年台湾总统蔡英文上任以来，台日关系民间交流仍然热络，但官方依旧没太多实质进展。

2017年1月，日本驻台的交流协会（同大使馆层级）更名为“日本台湾交流协会”；2018年台湾的双十节，安倍晋三的母亲安倍洋子，则以“私人受邀”身份参加在东京的酒会。不过这些，对日本来说都属于民间性质，官方仍在“冷却”。

外界观察，日本将在2020年举办奥运，2019年又预计邀请中国大陆国家主席习近平访问日本，甚至可以跟即将退位的天皇再见个面。在此时此刻，不会在外交及其他问题上与中国再有摩擦。因此，日本方面优先改善中日关系，将台日关系“冷处理”似乎可以预见。

先稳定友谊，避谈敏感问题

在正式会见上，中日双方并未提到太多敏感问题。台湾淡江大学日本政经研究所所长蔡锡勋对BBC中文记者表示，基本上从头到尾，两国在会谈中都没有提及台湾、南海、钓鱼岛或其他历史问题，这些都不是这次两国会谈的核心，“显然两边都想先稳定彼此的友谊”。

蔡锡勋称：两国强调“从竞争变成协调、两国共同投资第三国等”，显然两边都想要找寻新的经济开发合作。中美在贸易战之余，中方需要新的盟友，因此愿意跟日本在经济面上加大合作，暂且搁置两国争议。

而台湾政府则需要关注日本将来是否将会走美国的“印太战略”还是中国的“一带一路”。

图片版权 Reuters Image caption 10月26日，李克强陪同安倍晋三检阅解放军仪仗队。

台湾辅仁大学日文系教授兼日本研究中心主任何思慎对BBC中文说，安倍晋三出发来中国访问前，还是重申了既有立场“尊重1972年的中日联合声明”，两国一定程度上要先重述外交理念，“因为他们也只能这样做”。

他认为自从70年代后，台湾政府或多或少都会有些与日本友好甚至近官方性质的互动，“但每到中日关系暖化的重要时刻，72年体制都会被拿出来‘拴紧’，民进党看似与日本关系有维持住，但往后中日发展是值得观察的”。

他建议，中日关系暖化，“民进党如果回到九二共识，这个根本问题先解决，在台日关系中才有路可以走，如果中日关系持续升温，那（台日关系）就不太好”。

“核食”开放或成焦点

自2011年3月福岛核灾后，中国停止进口来自日本宫城、福岛和茨城等10个都县出产的食品与饲料，并且要求来自日本其他地区的食品皆须附上产地证明。而台湾的限制要宽松一些，仅限制或停止从10县市进口。

而在这次的中日高峰会中，两国并没有就是否开放核灾地区食品进一步讨论，中国总理李克强跟安倍晋三见面时表示将“基于科学评估”来审慎讨论。蔡锡勋表示 ∶ “松了口气”：一旦中国大陆有条件解禁核灾地区食品，相对对台湾政府会造成更大压力。

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但台湾辅仁大学日文系教授兼日本研究中心主任何思慎强调，核灾食品开放只是中日关系间的其中一个面向，两国有正式外交“往后他们还有很多国际场合可以讨论”。不像核灾食品问题在台湾，被政府与在野党升高为“最优先选项”，让这个问题几乎等同台日关系的当前问题。

何思慎指出，核灾食品开放确实影响到目前的台日关系，也是这两年台日关系僵化的重要因素。

一位不愿具名的民进党高层人士对BBC中文记者形容，台日关系好似“表面上会斗嘴，但私下就是真正朋友，价值观是一样的”。而中日关系比较像是“表面上朋友，但台面下暗潮汹涌”，类似大企业互相合作却又竞争。

不过台日这样的“私下的朋友关系”，未来是否会在中日关系寻找新的经济合作下被“牺牲”。在中日“从竞争走向协调”与“互不构成威胁”新关系下，台湾政府也只能且战且走。