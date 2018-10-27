美“炸弹包裹”嫌疑人被捕的背后：中期选举前政治继续分化

图片版权 Broward County Sheriff's Office Image caption 萨约克(Cesar Sayoc)因炸弹邮件被捕，面临长达48年的监禁。

美国官方称，本周五（10月26日）当局在佛罗里达州逮捕一名涉嫌投递炸弹包裹的嫌疑人。近日，一批含有爆炸物的包裹寄给包括前总统奥巴马和前国务卿希拉里·克林顿在内多达14位公众人物。

美国官方称，该男子名叫萨约克(Cesar Sayoc)，他将面临五项指控，包括邮寄爆炸物以及威胁前总统。

特朗普称，这些行为是“卑鄙的，在我们国家没有容身之处”。

该事件发生在距离美国中期选举不到两周，目前美国的政治氛围已高度两极分化。

媒体报道称，萨约克在佛罗里达州普兰泰申市的一家汽车配件商店被捕。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）透露，在其中一个包装上发现了萨约克的指纹。司法部表示，嫌犯面临长达48年的监禁。

“我们不会容忍这种无法无天，特别是政治暴力，”美国司法部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）在新闻发布会上说，“不管他的政治信仰如何，让这件事成为一个教训，我们将对你充分运用法律力量。”

邮包炸出的恐惧与争议

BBC中文驻美记者冯兆音 发自华盛顿

媒体曝光，炸弹事件嫌犯是特朗普的死忠支持者，在自家轿车上贴满了攻击共和党政治人物的海报，常在社交媒体上发布带暴力色彩的右翼言论，然而，这并没有平息围绕他身份的争议。一些支持共和党的民众质疑，炸弹客的特朗普狂热支持者身份“过于明显”，反而像是一桩有意安排的表演。

根据统计结果，83%的针对美国政治人物的恐怖袭击，并没有造成任何的伤亡。这些攻击事件目的不是伤人，而是制造恐慌。自第一个炸弹邮件被拦截起的第三日，类似的邮件仍在美国各地出现。

根据推特数据分析网站，在炸弹客身份揭晓后，美国各地最热门的推特标签包括炸弹客名字、特朗普、“让美国变得更强大的炸弹客（maga bomber，指支持特朗普的炸弹客）”、“暴力”、“可疑”等字样。可以说，炸弹事件毫无疑问是美国媒体近三日来的绝对焦点，可见炸弹客制造恐慌和分化的目的已达成。

至于政治人物想达到的目的，则是利用事件带来的恐慌和争议，为己方争取中期选举的选票。总统特朗普在推特上抱怨，这个“炸弹东西”打乱了共和党的势头，号召共和党人出门投票。民主党人的反应则是：当他们变得卑鄙（go low），我们去投票（go vote）。

我们对萨约克了解多少？

执法部门称，萨约克住在佛罗里达州的阿文图拉（Aventura）。据报道，他是一名注册的共和党人。

2002年，萨约克在迈阿密-戴德县因制造炸弹威胁而被捕，并获一年缓刑。根据法庭记录，萨约克在布劳沃德县的犯罪记录可以追溯到1991年。他因盗窃罪被捕，年仅29岁。他还曾被指控欺诈和斗殴。

法庭记录显示，萨约克在2012年与母亲同住时申请破产。在他的破产报告中的一份手写便条写着：“与妈妈一起生活。没有家具。”

1980年，他在北卡罗来纳州的布里瓦德学院（Brevard College）学习了三个学期，该学院发言人告诉BBC，他并没有毕业。

图片版权 Reuters Image caption 嫌疑人的车子窗户上贴满了支持特朗普的海报

在他被捕后，美国电视台播放的画面显示，一辆属于他的白色面包车被拖车拖走检查。面包车的窗户上贴满图片，其中一张描绘特朗普站在一辆坦克上，另一张则有希拉里的脸上，并叠加了一个十字靶心。

特朗普怎么说？

特朗普在白宫举行的一次活动上发表讲话，称赞执法部门迅速逮捕嫌犯，并将搜索描述为“大海捞针”。

“这些恐怖行为是卑鄙的，在我们国家没有容身之地。”他说。这一言论与当天早些时候特朗普的推特形成鲜明对比，他表示这一事件在早期投票中放慢了共和党的势头。

前情报部门负责人詹姆斯·克拉珀（James Clapper）是炸弹邮件的收件人之一，他向CNN表示，“绝对是国内恐怖主义，在我看来毫无疑问。”

他说，任何批评特朗普总统的人都需要保持警惕并采取额外的预防措施。

图片版权 CBS Image caption 收件人是美国前情报部门负责人詹姆斯·克拉珀的邮件在纽约被拦截

包裹内有什么？

FBI助理主任威廉·斯维尼（William Sweeney） 表示，华盛顿附近的FBI实验室正在对所有包裹进行彻底检查。

CNN引用调查人员的话说，这些功能齐全但不稳定，装置上的定时器很容易在零售渠道购买。但专家们向美国媒体表示，在看到包裹的X射线图像后对其有效性表示怀疑。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷表示，尽管对炸弹的调查仍在进行，但这些炸弹并非恶作剧而已。