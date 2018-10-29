五项议题待公投 台湾同志婚姻之争白热化

图片版权 BBC Chinese

10月27日下午，台北艳阳高照。市中心总统府前的凯达格兰大道前，聚满五彩缤纷的游行群众，一年一度的“台湾同志游行”盛大展开。

台湾将于下月24日举办仅次于总统大选规格的县市长大选，这场被认为是“2020总统大选前哨战”的选举中，包含了10项公投，其中和同志议题相关的占到5项。

同志婚姻是否该得到正式承认，是否应被列入台湾民法的保障规范，赞成派与反对派的交锋已日趋白热化。

图片版权 BBC Chinese Image caption 来自美国洛杉矶的朱家三兄弟，中间的二哥为同志，但是三兄弟仍相当支持，一起来参加游行。

同婚修法争议

2017年5月24日，台湾司法院公布大法官释宪，宣布民法未保障同性婚姻自由与平等是“违宪”，必须实施修法。若两年内未修法完成，2019年5月24日，同性婚姻伴侣将可适用现行民法。

但反对同性婚姻入民法的团体认为，民法规定结婚定义即是“一男一女”，并主张如果要立法，应该立“同性婚姻法”来保障。对于同性婚姻是否适用民法，两派一年多来激烈争论。

因此，支持同性婚姻的团体在今年11月24日选举中，提出两项公投，一是支持同性婚姻入民法，二是关于国民教育中，是否将实施性别平等教育中的“同志教育”。

反对同性婚姻的团体，则是提出三项公投，包括民法婚姻应只限“一男一女”、不赞成国民教育中列入同志教育、赞成替同志另立专法规范婚姻。

同志话题大量进入公投议程的背景是，去年12月，台湾修正公投法，将发起公投的联署门坎由过去选举人的5%降为1.5%、投票门坎从二分之一降为四分之一、投票年龄从20岁降为18岁。修法之后，许多台湾民间团体纷纷集结，提出自己的公投案。

图片版权 BBC Chinese Image caption 主办单位声称游行人数高达13. 7万人。

激烈交锋

同志婚姻支持团体“Vote4LGBT”领衔召集人、台湾东吴大学法律系讲师王鼎棫对BBC中文表示，同志婚姻应受到民法保护。“加入婚姻成为配偶，就牵动很多法律上的权利，比如共同收养小孩、消费纠纷、医疗同意与否、社会福利、遗产分配等。”

他认为，另立专法会花费更多国家成本，内容与权益不知道是否跟现有民法相符。王鼎棫认为民法婚姻上不应该区隔特定族群，“婚姻就是亲密关系结合，身为人都有他应该有的基本权利。”

反对同志婚姻入民法团体“下一代幸福联盟”的游信义则对BBC中文说：“现在的性教育教材中，有很多‘同志养成教育内容’，他们直接标明‘同志教育’，这种教育就是引导，孩子就会去模仿。”他认为孩子们在小时候不该接受过多刺激。

游信义认为，台湾是友善的社会，但“要不要成为同志”不是个刻意引导选项。他说：“尊重同志，跟会不会希望孩子成为同志，是两件事。”游信义说，15岁前孩子应受基本两性教育即可，“同志”文化如何列入教育，该由社会学者或其他专家评估。

图片版权 BBC Chinese Image caption 一年一度的台湾同志游行

代际差异

台湾受到长久以来中华文化熏陶，传统长幼有序，男主外女主内的基本印象，深植老一辈人心。因此在这次公投前，社会上呈现年轻族群支持同性婚姻占多数，老年族群对于反同性婚姻较支持。

在游行现场，BBC中文记者采访一对交往两年多的女同志情侣、30岁的洁西与25岁的蔓蔓（皆为化名）。蔓蔓表示，她从高中时发现自己喜欢女生，但到了大学毕业后，能自己赚钱时才跟父母坦承“出柜”。

蔓蔓说：“妈妈一直到现在都不能接受，我们就避免这个谈问题。”当初拖到大学才说，也是担心父母会“断金援”。这次也是她出柜后第一次跟伴侣一起参加游行：“希望大家可以给我们一个真正幸福的权利。”

而同样是同志的三位男生、36岁的泰迪、32岁的威利与40岁的包包（皆为化名）则穿上台湾女子高中的短裙制服来参加游行，泰迪说：“我觉得想穿什么，就可以穿什么，性别平等教育应该尽早实施。”

担心投票率

虽然这次公投的议案数量创下新高，内容也多样，不过综观过去台湾的公投投票率，没有一项投票率超过一半。2008年的四项公投案更沦为蓝绿两党在统独意识上的口水战，投票率更低到仅约26%左右。

虽然修法通过，但是四分之一的投票率，仍须数百万人参与。如果一但反同与支持同志的公投案都成立，那就更为尴尬，依法必须送交台湾行政院，由该院依两方总票数做出妥适判决。

对于公投前景，同志民众也是看法两极，洁西跟蔓蔓都表示“还是会担心”、包包则表示“票数一半一半，很拉锯”。朱名石与同志哥哥朱名匠则认为“会通过，没有问题的”。27日的游行现场，更举办模拟投票，教导民众如何投票。

而反对团体“下一代幸福联盟”总召游信义则说：“政府宣传公投的力道应该要更强，很多公民朋友都还不是很清楚。”他们不断透过志工妈妈，自发性在路上发传单呼吁等，于社交网站上推“教战守则”教如何投票等，对反同公投案成立“有信心”。

台湾中研院法律研究所副研究员苏彦图则说，台湾人对公投还是有“浪漫化”跟“妖魔化”两种想象。“公投仅是反应民意，让政府去做修法依据。无论投完与否，最重要是投完后，双方坐下来沟通”，他认为公投结束后，政府不该置身事外，要积极执行。

台湾是否能成走出亚洲同志婚姻的第一步，11月24日的公投将给出部分答案。