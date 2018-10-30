武侠小说泰斗金庸离世　享年94岁

图片版权 CNA Image caption 金庸离世，享年94岁。

据香港媒体《明报》及《南华早报》报道，笔名金庸的武侠小说泰斗查良镛、兼香港《明报》创办人金庸离世，享年94岁。

《南华早报》引述其家人消息称，他下午在亲友陪伴下在位于跑马地的香港养和医院逝世。

《明报》30日（周二）傍晚7时28分在网站刊登消息，称“《明报》创办人、著名作家查良镛（又名金庸）逝世，享年94岁。”

《南华早报》引述金庸女婿吴维昌证实金庸的死讯，吴维昌称金庸于周二下午在家人陪伴下去世。

被称为“香港四大才子”之一的金庸自1955年的《书剑恩仇录》开始至1972年的《鹿鼎记》正式封笔，共创作了十五部，包括《射鵰英雄传》、《神鵰侠侣》、《倚天屠龙记》、《天龙八部》、《笑傲江湖》等，这些作品被拍摄成电视剧及电影，在华语世界有巨大影响。

金庸出生于浙江海宁，是查升之孙查揆的后裔，出生于1924年3月10日，1945年抗战胜利后返乡，曾在杭州《东南日报》暂任外勤记者。1946年秋，查良镛进入上海《大公报》任国际电讯翻译，后调往香港分社。

1959年，查良镛等人于香港创办《明报》，后来推出包括《明报晚报》、《明报月刊》和《明报周刊》、及马来西亚《新明日报》系列报刊，金庸还成立了明报出版社与明窗出版社。1991年明报集团在香港上市后，他退出报业管理层，从此去周游列国、教书、静修、游山玩水、研经。

此为突发新闻，请持续关注BBC中文的报道。