重庆“愚蠢”车祸惨剧 乘客与司机打斗致公交车坠江

图片版权 Reuters

中国重庆10月28日发生惨烈车祸，一辆公交车行驶于长江大桥时，突然冲向对面车道并坠入水深70米的江中。此事故导致至少13人死亡，但公交车突然转向原因一直未解。重庆警方周五发布监控视频，并通报车辆失控原因是一位女乘客与司机发生激烈话语和肢体冲突。

消息公布后，中国全网哗然，该事故迅速成为网络热议话题。多名网友评论说，“如此愚蠢的原因，令人愤怒和惋惜”。

中国官媒新华社报道称，经过核实，当时有15名乘客在该公交车上，目前已打捞出13名遇难者遗体，但仍有2人失踪。

事发经过

据新华社报道，坠江车辆是重庆万州的一辆22路公交车。10月28日上午在行经当地的长江二桥时，该车突然左转冲入江中。

事发初，中国社交平台曾传言公交车是由于避让逆向行驶的一辆小轿车而坠入江中，小轿车的女车主不仅逆行，还穿高跟鞋开车，引发网友对小轿车车主的口诛笔伐。

图片版权 Weibo Image caption 周边车辆的监控记录了事发瞬间。

但当地公安部门随后辟谣称，小轿车属于正常驾驶，是公交车突然越过道路中心实线，并与小轿车发生碰撞后，冲出路沿。

警方通报称，经过鉴定，事发前“车辆灯光信号、转向及制动有效，传动及行驶系统技术状况正常”，排除因故障导致车辆失控的因素。

重庆消防部门称，当时公交车上共有驾驶员和乘客15人，当地水深70余米，水域情况复杂。

周三（10月31日）晚间，坠江的公交车被整体打捞出水。画面显示，该公交车已严重变形，所有车窗全部碎裂。

监控视频曝光

重庆万州政府新闻办周五（11月2日）上午公开打捞出水的公交车黑匣子监控视频。 此段长约14秒的视频记录了公交车坠江前数秒的车内情况。

监控画面显示，汽车正在桥面行驶时，一名女乘客与司机发生争执，乘客用手击打司机头部，致其还手反击。

当该乘客再次出手攻击司机时，司机似乎意识到车辆已经失控，猛打方向盘，但已无济于事。在乘客的尖叫声中，公交车冲破护栏坠江，监控也戛然而止。

当地政府通报称，警方通过大量走访现场目击证人以及与视频相互佐证确认，事发时公交车内有一名中等身材、着浅蓝色牛仔衣的女乘客，因错过下车地点，要求停车被拒后，与司机发生争吵，进而持手机攻击其头部。

警方还表示，两人的行为“严重危害公共安全”，已触犯中国《刑法》，涉嫌犯罪。

图片版权 Getty Images

图片版权 Getty Images

该事件在中国网络上引发众多网友讨论。

“一次错过，竟演变成15个人的生命从此消逝。你错过了一站路，就让15个人错过了他们的后半生。”网友@别偷我的锅包肉 说。

前《南方周末》评论员、作家笑蜀称，在香港，乘客严禁与公交车司机讲话，更不得发生触碰。

“我们（内地）这没这样的规矩，立了这样的规矩也没多大用，因为到处都是刘某（乘客）那样骨子里的流氓无产者，为一己之私可以践踏一切规矩，”笑蜀说。

还有网友认为，以后大家在公交车上看到类似的情况，应在短时间内站出来制止，否则自己的安全也会受到侵害。

“请不要冷眼旁观，一定要劝阻制止，因为下一秒你不知道会会发生什么。”网友@kitty小杯 说。