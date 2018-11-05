图片版权 Getty Images Image caption 联合国对"百万维吾尔族人在新疆被拘"的报道感到震惊，并呼吁释放以反恐"借口"被拘押的人。

联合国人权理事会本周将开始对中国的第三轮国别审议，新疆“再教育营”、西藏人权以及香港新闻自由，是中国面对的尖锐敏感问题。

而这些也正是中国政府特别重视和应对的关键问题，毕竟面对赞美容易，应付批评更难。

不少亚洲、美洲国家对中国人权取得的成就大加赞颂的同时，西方一些国家提出了涉及新疆、西藏和香港，以及朝鲜难民、非政府组织在中国的活动权益、工会权益、妇女权益，死刑等问题。

联合国人权理事会2007年6月通过决议，确定了定期审议机制，针对各国履行各项人权义务和承诺的整体情况展开审议。

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联合国所有193个成员国，每4年审议一次，每年审议40多个国家。

中国在2009年2月，第一次接受审议，并在2013年10月，接受第二次审议。

2018年11月6日到9日，中国将第三次接受审议。这一次，外界最为关注的问题是新疆“再教育营”。今年8月底，联合国消除种族歧视委员会公布结论性观察报告，对中国的新疆政策提出批评。

人权关注

那么，联合国人权理事会在第三次审议中国人权问题之前，已经收到了哪些国家针对新疆的的尖锐问题呢？

英国提出的5个问题中包括：

中国政府何时落实联合国消除种族歧视委员会有关新疆的建议，其中包括停止在法外拘押营中拘押那些未经合法指控、审判和判罪程序的个人？何时立即释放在此情形下被拘押的个人？何时提供过去5年被拘押的总人数？

中国政府采取了哪些措施确保宗教、信仰、行动自由？有哪些措施确保中国所有的宗教和少数民族团体，特别是在西藏的少数民族的文化权利得到了尊重和保护？

你的器材不支持播放多媒体材料 消失的维吾尔人：BBC探访新疆“再教育营”

荷兰提出的6个问题包括：

中国将采取什么措施执行联合国消除种族歧视委员会2018年8月在新疆问题上的结论性意见？中国是否打算让联合国人权事务高级专员办公室走访新疆？

香港特别行政区政府，将采取什么措施回应国际社会对香港新闻自由的关注，为记者独立、不受干扰地工作提供安全和便利的环境？

瑞典共提出了9个问题，其中涉及新疆和西藏的有：

中国政府将如何执行联合国消除种族歧视委员会有关西藏和新疆的建议？将有什么执行时间表？

中国政府将采取什么措施，改进在新疆的不相称政策，确保宗教信仰自由和所有少数民族的行动自由？

美国尽管退出了联合国人权理事会，仍然提出了8个方面的问题，其中特别提到：

中国能否提供过去5年新疆拘押营中被拘留人的总数、被拘留的时间以及地点、被关押的理由、拘押中心的人道条件、训练或者政治课程和活动的内容？

中国显然用刑事犯罪对待和平宗教活动，并以此作为在新疆"再教育营"中拘押民众的理由。对此中国是否能够加以说明和澄清，并明确哪些官员要为此政策负责？

北京继续侵犯香港自治、绑架香港公民、日益限制言论、结社自由和 限制参与政治自由，国际社会对这些越来越担心，北京做何回应？

奥地利提出的问题包括：

有报道称，来自朝鲜的民众在中国不能获得难民甄别程序令人担心。中国对此有什么措施？

联合国机构有关报道突出了西藏、新疆和内蒙古等地区对少数民族的歧视。其中新疆对维吾尔人的大规模拘押尤其令人震惊。中国当局对此采取了哪些行动？

图片版权 Xinhua Image caption 新疆“再教育营”问题：中国称为“培训中心”的设施，被认为有拘押中心之嫌疑。

赞美之声

西方国家针对中国在新疆、西藏、香港人权提出问题的同时，也有一些亚洲和美洲国家希望中国分享改善人权的成功经验。

两厢对比，不难看出中国在这些国家的影响力。而要求中国分享成功经验的国家，着重点也有所不同。

老挝认为：中国在培养公共文化服务、文化产业和文化市场方面取得了伟大的成功。

图片版权 Xinhua Image caption 新疆自古以来，是丝绸之路的要道，饮食文化兼容并蓄又独树一帜。

古巴赞扬中国在消除贫穷的教育中取得的了不起的成就，以及中国一直稳步提升少数民族双语教育并取得的重大成绩。

委内瑞拉问及中国在用法治管理宗教工作中取得的新进展。

越南认为，中国在建立和改善社会安全系统方面取得了突出的成就；柬埔寨赞扬中国最近几年在环境法方面取得的快速进展。

菲律宾重视中国在澳门防止滥用毒品方面的成绩，而巴基斯坦称赞中国在执行发展权方面取得的伟大成就。

玻利维亚要求中国分享经验的方面是：中国公民如今如何通过网络便捷、容易地发表意见和建议，如何实现网络请愿？

高度重视

图片版权 Reuters Image caption 支持西藏的组织，在联合国人权理事会审议中国之前，在日内瓦联合国总部外举起横幅，上面写着：联合国，请为西藏挺身而出。

中国外交部发言人陆慷上周透露，中国政府高度重视此次审查，已向联合国提交了《国家人权报告》，并将派出包括新疆、西藏和香港澳门政府代表组成的代表团参加审查。

陆慷没有特别解释为什么新疆、西藏和港澳政府的代表将参加审查，但看看以上西方国家提出的问题，不难理解中国如此安排的原因。

那么，过往联合国人权审查中，中国方面又是如何应对其他国家提出的建议呢？

2014年3月，人权理事会通过的中国结果报告中，53个国家就多个中国人权状况范畴，提出了252项建议，其中中国接受了204项，不接受48项。

中国不接受的建议中，主要涉及死刑和保护人权活动人士的权利。中国表示“不存在任意和法外拘留，所有的刑事拘留和治安拘留均分别依据法律规定决定并执行。”

而本次，外界对新疆、西藏和香港的关注，中国方面又会作何回应呢？

在中国政府10月向联合国提交的《国家人权报告》中，中国强调“依法处理煽动组织实施自焚活动的案件”，称对“东突”等恐怖组织和个人依法予以严厉打击，同时保障犯罪嫌疑人的人权。

批评人士认为，今年联合国的第三轮人权审议，实际上凸显中国人权在习近平时代日益恶化的事实。

国际人权机构——人权观察中国部主任索菲·理查森（Sophie Richardson) 认为：最能说明问题的是，中国进入第三轮审议了，我们还在问着同样的问题。

“某些同样的问题仍在出现本身，就有力地说明中国（人权）取得的进步是多么微乎其微。”