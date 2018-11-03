特种兵军训足球队 中国冲刺卡塔尔世界杯

图片版权 Xinhua Image caption 2018年8月，在第18届亚运会足球男子16进8的比赛中，中国以3比4不敌沙特队，无缘八强。

中国国家足球队为了准备2022年卡塔尔世界杯，展开军训活动：格斗擒拿摸真枪......

这样的报道并不是美国总统特朗普鄙视的“假新闻”，而是完全正确无误的真消息。

2022年卡塔尔世界杯当前，为迎战世界杯预选赛，目前中国国家足球队正在山东泰安某特战队集训营里“为梦想拼搏”。

图片版权 AFP Image caption 2012年2月19日，时任中国国家副主席习近平在访问爱尔兰都柏林时，给外界留下了喜爱足球的印象。

中国媒体引用参加军训的足球队员的话说，军人练什么，我们就练什么，其中包括格斗训练、擒拿术，甚至半夜紧急集合，还接触到了真枪。

这次军训从10月13日开始。为此中国国家体育总局和中国足协联合成立的“世界杯特别备战小组”成员还召开了动员大会，要求队员们“不能有抵触情绪，如果有球员被淘汰的话，可能会遭到相应的停赛处罚。”

国家足球队的集训营的规定还包括“上缴手机剃平头、没收手机、每周固定发放手机”等，上周队员们在跑完20公里武装越野后，获准使用手机和家人、朋友沟通。

有媒体报道称，这一切都是为了冲进卡塔尔世界杯，但最主要的目的，在中国足协看来是“强化为国家荣誉而战的坚定信念”。

图片版权 Xinhua Image caption 中国国家足球队在山东军训的同时，中国国家田径队在北京参加军训。

不过，如此做法就惹来体育评论人士的批评：急功近利、眉毛胡子一把抓、外行领导内行，盲目尝试，等等。

更让足球迷们着急的是，球队在军训期间没有接触足球，而且也没有进行专业的体能储备训练。他们担心球队能否在军训结束后短时间内恢复状态，磨合战术，提高整体水平。

就在中国足球队山东泰安接受军训的同时，中国国家田径队也在北京军训。如此看来，希望籍军训提高运动水平的体育部门并不仅仅局限在中国足球。

有人说，军训并非中国足球队的新做法。早在2007年，国足就曾在广州进行过军训。当时的军训内容包括队列训练、28公里急行军、紧急集合、实弹训练、野炊和夜间行进等内容。不过，当年军训后的中国足球队并没有创造奇迹，在最重要的世界杯亚洲区20强赛上，以1胜3平2负小组垫底的成绩无缘世界杯。

足球梦

图片版权 Xinhua Image caption 中国女子足球队是世界强队，早已冲出亚洲，走向世界。

中国虽然有庞大的人口喜爱足球运动，但中国男子足球冲出亚洲走向世界的梦想至今没有得以实现。倒是中国女子足球队，从1980年代组队开始屡创佳绩。已经8次荣获女足亚洲冠军，女足世界杯亚军和奥运女子足球项目的银牌。

不过，中国女足在世界足坛的骄人成绩，更凸显中国男子足球运动在国际间的低水平。

近年来，经济实力日渐雄厚的中国企业，用高价甚至天价从海外引进了足球教练和球员，但并未从整体上提高中国男足的水平。

如今，中国已经向海外派出了足球少年参加集训，同时在国内兴起“足球娃娃工程”，希望培养出新一代国际水平的足球运动员。

所有的这些努力，究竟何时能把中国男足带到国际强队的水平呢？评论人士认为，这还需耐心和等待。