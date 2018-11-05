习近平进博会再做开放承诺 亚洲股市意外普跌

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 习近平在进博会开幕式发表演讲。

为期一周的中国国际进口博览会（CIIE，进博会）周一（11月5日）在上海开幕，中国领导人习近平在开幕式演讲中承诺，中国将降低关税并加快开放国内市场。

在近40分钟的演讲中，习近平重点提及中国将主动扩大进口、进一步降低关税，并承诺中国将持续放宽市场准入、加快电信、教育、医疗、文化等领域开放，惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为。

“预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元，”习近平说。

在开幕式讲话中，习近平还特意为中国经济“稳定军心”。“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。经历了无数次风狂骤雨，大海依旧在那儿。”

香港中文大学助理教授胡荣向BBC中文表示，习近平的讲话可以被视为对美国批评中国贸易政策的反驳。

“美国一直以来不同意给予中国市场经济地位，批评中国是非市场经济。而这次习近平主席的讲话阐明了中国会继续支持自由贸易，保持市场的准入度等。此外，在贸易战大环境下，中国也希望通过这种承诺赢得更多合作伙伴国家的支持，”胡荣说。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 微软创始人比尔·盖茨与其他进博会与会者聊天。

BBC驻上海记者白洛宾（Robin Brant）报道称，习近平的讲话做出了多项承诺，但缺乏具体时间安排。他也没有回应美国对两国贸易中有关中国对国有企业实行补贴等特别待遇问题的抱怨。

中国官方称，此次进博会共吸引全球130多个国家和地区的3000多家企业参展，规模庞大，其中参展的美国企业有180家。

胡荣认为，中美贸易战导致美国的货品变得更加昂贵，中国希望此次进博会可以吸引全球供应商，提供一个平台让这些供应商展示本国的货品，与中国的进口商达成经贸合作。

不过，虽然参展企业众多，但出席会议的国际政要却寥寥可数，世界主要经济体中，只有俄罗斯派遣总理梅德韦杰夫参加开幕式。

图片版权 Getty Images Image caption 中国官方称，此次进博会是“世界上首个以进口为主题的大型国家展会”。

另一方面，进博会的举办对于亚洲市场并未起到提振作用。亚洲多国股市周一表现不佳，未能延续上周五昙花一现般的反弹势头。

截至上午收盘，香港恒生指数下跌2.65%，中国上证综指和深证成指均下跌逾1%。东京股市下跌1.3%，新加坡下跌1.8%。

上周四（11月1日），在特朗普表示与习近平进行“积极谈话”后，中国内地和香港股市周五迎来罕见的较大幅度反弹。香港恒生指数上升4%左右，是近七年以来最大升幅，中国上证指数也上升2.4%。

在那番通话之后，有媒体爆料称，特朗普已要求白宫起草一份和中国达成贸易协议的相关草案。但白宫首席经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow）随后对美国媒体CNBC的谈话降低了投资者的预期。库德洛称，“目前不会有大规模的行动来应对贸易问题。”

分析认为，现在的投资者对空洞的承诺表现得非常警惕。

截至目前，美国已对近一半的中国商品加征关税，特朗普当局威胁称，如果中国继续实行“不公平”的贸易政策，将对剩余所有中国输美商品加征关税。