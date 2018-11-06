刘强东性侵案：富翁的成功哲学与邓文迪的榜样

Image caption 邓文迪是媒体大亨默多克的前妻。当初两人结婚后，邓文迪的事业，投资，以及作为社会名流的生活都受到国际媒体和中国媒体的关注。

中国网络富翁刘强东在美国涉"性侵案"的消息持续发酵，最近阿波利斯市的《星坛报》（Star Tribune）报道，自称性侵案受害人的女性说，她在自己的住所被京东老板强奸，当时刘强东劝她说“你可以学邓文迪”。

与此案不相关的邓文迪被扯进来，引起更多的议论。有人为邓文迪鸣不平，认为她比一般傍大款的女孩强太多，是主宰自己命运的女强人。

在中文媒体的讨论中，邓文迪往往被当作女性学习的榜样，职业女性成功和励志的标志。许多人认为邓文迪出自中国普通人家，通过自己的刻苦努力，成为具有影响力的国际人物，值得年轻女性学习。

中国媒体刊登邓文迪过去的同学回忆她当初如何凌晨起床学英语，还有主流媒体刊文说中国女性应该如何学习邓文迪“旺夫”。还有网文谈“邓文迪女王启示录”之类的内容。

图片版权 xinhua Image caption 曾有消息传出当时仍然和默多克保持婚姻关系的邓文迪同英国前首相布莱尔有染。

但也有评论说，不可否认，邓文迪极其精明，而且野心勃勃，能够主动掌握自己的命运，她非同寻常的社交能力值得学习，但其商业投资业绩却可圈可点，不能算有多成功。

女强人形象

邓文迪是媒体大亨默多克的前妻。在中国出生平民家庭的邓文迪在1980年代后期大学毕业后出国去美国求学谋职，后来几经周折到了香港从事媒体工作。

据说在1997年左右她在香港结识了所在公司的大老板默多克。两年后两人结婚。此后邓文迪的事业，投资，以及作为社会名流的生活都受到国际媒体和中国媒体的关注。

2011年默多克身陷世界新闻报电话窃听丑闻在英国议会作证时，有示威者进入会场拿蛋糕袭击默多克，坐在默多克身后的邓文迪一跃而起，迅速挡击示威者。这件事一时成为英语媒体报道的头条，许多报道对邓文迪漂亮的排球扣球动作津津乐道。

2013年邓文迪同默多克已经协议离婚。当似乎默多克接受媒体访问说，他们离异的重要原因是邓文迪和英国前首相布莱尔之间的“亲密关系”。但布莱尔否认与邓文迪有情人关系。

图片版权 Hennepin County Sheriff's Office Image caption 据福布斯2018年统计，刘强东的个人净资产达79亿美元（美国警方发布的刘强东被捕照）。

当时英国《每日电讯报》还报道了邓文迪写给布莱尔的情书，邓文迪在信中大赞布莱尔“有型身体和真的真的很好看的腿（和）臀部”。

显然邓文迪在一般的讨论语境中是个主宰自己命运的强者，不是那种委曲求全的受害者形象。而刘强东案报道中要女性学习邓文迪的报道上下文显然是把邓文迪理解成另外一种含义：先忍辱负重，而后荣华富贵，把丧失个人尊严作为成功的必要代价。

美国高端培训

刘强东的律师已经对美国有关媒体指出，报道检控方仍在评估当中的案件进行报道是不尊重法律程序的行为。刘强东的律师否认刘强东有任何违法行为。目前案件仍在调查中。

2018年8月31日，刘强东在明尼苏达州明尼阿波利斯因涉嫌“性犯罪行为”被捕，并在正式起诉前获释。目前美国检察机构正在评估是否正式对刘强东提起公诉。

报道说， 8月底刘强东去美国明尼苏达大学卡尔森管理学院参加那里同北京清华大学合办的工商管理博士课程项目培训。据说该项目学员需要向卡尔森商学院支付多达75000美元的费用。据福布斯2018年统计，刘强东的个人净资产达79亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 9月美国总统特朗普对记者说，MeToo反性骚扰运动"非常危险"，不公平地威胁到了整个有权势男性阶层。

自称为受害人的女性是在明尼苏达大学攻读商科博士学位的21岁的中国留学生。事发时是刘强东参加的博士项目的10名学生志愿者之一，受侵犯指称是在这位女生同刘强东和其他人晚宴后发生。

这位女留学生的律师弗洛林(Wil Florin)对媒体表示（《星坛报》）表示，晚宴上高管们互相敬酒，而且也让受害人喝酒。附近商店的收据显示，当晚他们晚宴消费了3600多美元的葡萄酒。

晚宴后刘强东同那位女生一起坐车先去了城市南部一座豪宅，女生拒绝进去，坚持要回家。在回到她的公寓之后，刘强东跟随她进去，不顾那位女生的反对，对她实施了强奸。

那位女生透露，当时刘强东说要她学习邓文迪。据报道，那位女生当时给好友发信息说：“…我也不羡慕他们有钱人，我一直恳求他别碰我。”

性丑闻一直是美国媒体舆论的热点之一，因为它涉及政界和名人的虚伪，不实指称甚至违法犯罪。在美国发生的中国富豪性侵案成为最新舆论的热点，而且让另外一位出自中国的社会名流躺枪。

美国反性骚扰（me too）运动已经进行了一年有余， 最近美国最高法院大法官人选也受到性侵指称困扰。9月美国总统特朗普对记者说，MeToo反性骚扰运动“非常危险”，不公平地威胁到了整个有权势男性阶层。