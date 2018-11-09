重庆再提“高考政审”为何牵动舆论敏感神经

图片版权 Getty Images Image caption 中国在上个世纪50至70年代实行了严厉的高考政审制度。图为1971年，北京大学正在上课的学生。

重庆将对高考考生实行“政审”、“不合格者将不能参加普通高校录取”的消息周四（11月8日）引发中国舆论哗然。

重庆教育考试院两度“灭火”，先称是记者“写错了”，随后就自身的“用词不规范”致歉，但这仍未平息民众质疑。有网友表示，重庆在高考中重提“政审”，很难不让人想到文革时“根正苗红”才能上大学的案例。

“政审”全称“政治审查”，主要指官方对个人政治态度、家庭环境与社会关系等进行审查。在毛泽东时代，通过严苛的政审是上大学的前提条件，邓小平主政后废除。

“政审”争议

11月6日，重庆党委机关报《重庆日报》发表题为《重庆2019年普通高考11月7日开始报名 政审材料是高考录取的重要参考依据》的报道。

报道引述重庆教育考试院的话称，政审材料是2019年高考（即大学统一招生考试）录取的必备材料，“将反映在考生综合素质评价中，是高考录取时的重要参考依据”，而政审不合格者不能参加大学录取。

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报道补充说，政审不合格主要包括反对四项基本原则、道德品质恶劣、有违法犯罪行为等情况。

该报道经中国多家主流媒体转发后在社交平台引发轩然大波，很多网友批评重提“政审”，是开“历史倒车”。

“什么是政审？难道政审不‘合格’的中学生就不能有上大学的权利？孔子说有教无类，宪法赋予公民有受教育的权利，难道就可以被政审所剥夺？”一名微博网友说。

“没有经历过以前的事情，但是一看到这种消息我都觉得透不过气。”另一名网友评论道。

回应

据中国媒体《中国新闻周刊》报道，重庆教育考试院办公室主任罗胜奇回应称，关于政审“是媒体记者写错了”。他表示，所谓审查的正确全称是“思想政治的考核和现实表现的审核”。

对此，众多网友表示不能接受。《环球时报》总编辑胡锡进也发微博称，“今天是记者节，工作受到争议，还是别让记者背锅了吧。恳请中国记协关注一下此事，看看重庆日报的记者把‘思想政治的考核和现实表现的审核’理解为政审，算不算‘写错了’。”

图片版权 CNS Image caption 2018年6月，安徽六安毛坦厂中学的学生启程参加高考，家长夹道欢送。

此外，还有网友找出了重庆教育考试院官方微信公众号“重庆招考”在一周前发布的文章，其中明确有“政审怎样进行”的字眼。

11月9日凌晨，重庆教育考试院在官网发布声明致歉，表示将“思想政治品德考核”表述为“政审”并不准确。“因我院发布的信息内容表达不规范、不准确，把关不严格，导致社会公众产生误解，谨致歉意。”

考试院还表示，2019年重庆高考针对考生的“思想政治品德考核”内容没有变化。

为何引发关注

香港大学新闻及传媒研究中心中国传媒研究计划主任钱钢认为，这次重庆讲的政审和文革的政审并非完全一致。

“过去的政审除了本人还要审查直系亲属，甚至旁系亲属都要纳入政审范围。有任何海外关系都会影响个人的前途。这次的‘政审’两字，主要是审查考生自己的政治态度等，”钱钢对BBC中文说。

图片版权 CNS Image caption 一张1963年的高考准考证。

中国在上个世纪50至70年代实行了严厉的政审制度，并将其与大学录取进行挂钩。文革前，报考大学素有“先看政审结论，后看考试分数”的说法。出身地主富农家庭或家庭成员有“右派分子”，都会导致高考被降格或拒绝录取。

文化大革命中，中国大学开始按照“推荐制”招生，“家庭成分”几乎成为录取的唯一考量。

1977年8月，邓小平主持召开科学和教育工作座谈会，决定恢复高考。他对高考政审连说三个“繁琐”，严苛的高考政审得以改变为根据分数择优录取。

钱钢表示，中国民众此次提到“政审”两字便谈虎色变，和整个社会大氛围的变化不无关系。

“包括此前的私营企业退场论等极左言论卷土重来，让大家的神经已高度紧张，所以碰到一个文革词汇便做出强烈的反应。”

教育学者熊丙奇则对BBC中文表示，此次事件应给教育部门敲响警钟，中国高等教育将进入普及化时代，不能还有精英化阶段的思路，而是要让更多人接受高等教育。

“教育考试部门应该做的恰恰相反，应进一步取消不合理、不必要的限制条件，让最大多数人接受高等教育的权利得到保障，”熊丙奇说。