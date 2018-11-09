图片版权 AFP Image caption 香港反对派团体声援马凯。

近期，香港发生了多宗被指打击言论、表达自由的事件，引发外界关注，包括英国《金融时报》亚洲新闻编辑马凯（Victor Mallet）被拒入境、流亡中国作家马建在文学节讲座被主办场地取消、居于澳洲的中国艺术家巴丢草的展览，主办单位称因为中方威胁担心“安全”问题取消。

种种事件在观察人士眼中，突显了香港在中国治下，言论、新闻、表达自由的空间进一步收窄，除了官方的控制外，民间也可能因此实行“自我审查”，令香港在资讯自由上和大陆城市愈来愈接近。

马凯入境被拒

英国《金融时报》报道，亚洲新闻编辑马凯（Victor Mallet）周四（8日）尝试以旅客身份入境，但被入境人员盘问几小时，最终被拒入境。

马凯工作签证申请上个月被拒，相信与他所属的外国记者会曾经邀请“港独”团体“民族党”召集人陈浩天演讲有关，之后他曾经以旅客身份短暂入境香港，但有别于其他旅客，他只是获批在香港7天。

中港政府批评，外国记者会不应该“提供平台宣扬港独”。“民族党”被香港政府视为“非法社团”，陈浩天就政府决定提出上诉。

《金融时报》表示，没有就马凯工作签证申请被拒收到任何解释，已就决定提出上诉。外国记者会再次要求当局解释原因，形容这种制裁“不合比例”。

香港入境处表示不评论个别个案，并指每宗个案都会根据法例和政策，经过充分考虑后决定是否批准入境。保安局局长李家超亦拒绝评论事件，但认为与言论自由无关，强调立法会早前亦就相关案件作辩论，又指每年都有不批准入境的个案，形容对入境处是正常事情。

香港民主派立法会议员联署发表声明，称对事件极度震惊和愤怒，批评香港政府已成为“北京傀儡政府”，予以最强烈的抗议及谴责。声明指，香港政府进一步箝制新闻自由、言论自由，令人齿冷，会进一步打击香港作为国际城市的地位，尤其会令外国投资者却步。

香港众志秘书长黄之锋认为被拒签证事件本身已经是“荒谬”，今次连入境也不行，是“独裁政权审查反对声音”的举措。

图片版权 AFP Image caption 马凯（图右）签证续期申请。香港外国记者会早前邀请香港民族党“召集人”陈浩天发表演讲，引起中国和香港政府不满。

香港建制派新民党立法会议员叶刘淑仪认为，马凯再次去香港是为了测试香港的底线，了解自己是否是不受欢迎人物。她称，马凯曾为“鼓吹分裂国家的人士提供平台”，若港府不想香港“继续成为别人的政治战场”的话，入境处今次的决定是合理。

她认为，不同地方的入境部门都可以作出判断，估计访客到访的目的，只要有合理怀疑到访的目的不是真正旅客，都可以拒绝入境要求。香港民建联立法会议员陈克勤认为，马凯访港的目的是为了将事件政治化，估计马凯来港不是做一个旅客所要做的事，“而是会作出伤害一国两制和违反基本法的行为”。

马建讲座被取消

同一天，移居英国的中国流亡作家马建原本计划出席香港国际文学节的讲座，但遭到香港赛马会属下的艺术场地“大馆”取消，要另觅场地举行。《金融时报》是香港国际文学节的媒体伙伴。

有“中国奥威尔”之称的马建，推出新书名为《中国梦》，以故事形式讽刺当下中国的时政。据台湾中央社报道，这本书无法在香港出版，因为书中批评中国领导层，今次新书分享只是英文译本。

“大馆”总监简宁天表示，不愿意见到大馆成为任何个人“促使其政治利益”的平台，所以要求主办单位转场。

马建回应批评这是审查，“大馆”不应该动用权力干涉文学艺术。

“我是一个小说家，不是活动人士，我只是参加文学节去讲我的新书，”马建在社交网站说，“我的‘政治’很简单：我相信自由思想和言论自由，没有这些，生命没有意义。”

香港记者协会发声明，表示对“大馆”取消马建讲座的事件极度关注，指继艺术家巴丢草画展早前因安全理由被取消后，再次发生同类事件，忧虑本港的言论自由进一步受压。记协亦重申，反对任何人士、团体、或政府以任何形式威胁表达及言论自由。

巴丢草取消展览

居于澳洲的中国艺术家巴丢草原本本月会在“大馆”举行展览。主办单位单方面称，收到“中国当局的威胁”，担心巴丢草的人身安全，所以取消活动，但并不知道威胁的具体内容。

这个名为“共歌”的展览由香港英文网上媒体Hong Kong Free Press（HKFP）、无国界记者及国际特赦组织主办，是“言论自由周”的一项活动。

巴丢草以漫画讽刺中国时政，经常直接批评中国的领导人。

他接受HKFP访问时表示，自己担心参加活动会“被掳走”，所以不会亲身前往香港。他形容自己是“懦夫”，不是如英雄般勇敢，无法与其他异见人士或艺术家般可以公开地做事。

“我想我们在见证香港步向死亡，”他在访问中说。

图片版权 BBC Chinese Image caption 俄罗斯反建制团体暴动小猫（Pussy Riot）原本会出席巴丢草展览的开幕礼，但得悉活动取消后到大馆抗议。

联合国人权理事会早前就中国人权状况，进行5年一度的普遍定期审议，会上12个国家代表对香港人权状况表达关注，英国要求中国按照中英联合声明保障香港自由；澳洲要求中国坚守香港“一国两制”；法国要求中国保香障港人权自由，勿令公民无端失踪；加拿大要求中国给予香港人无筛选的参选权等等。

香港政务司司长张建宗对此回应称，香港在“一国两制”之下享有高度自治，基本权利和自由都受到基本法保障，外界关注香港一些人权状况是不必要、毫无根据和不成立的，是出于“误解”和对香港真实情况“缺乏了解”所致。他又说，港府维护新闻自由，不会对媒体作任何审查。

中国外交部发言人华春莹7日在例行记者会上表示，中国政府高度重视此次审议，但她强调，中方愿在人权问题上，本着负责任和建设性的态度与各国加强交流、共同进步，但坚决反对和拒绝极少数人充满政治偏见和恶意无理的指责。