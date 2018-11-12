APEC峰会：南太平洋群岛 中国全球角力新前哨

图片版权 Getty Images Image caption 中国领导人习近平应东道主巴布亚新几内亚总理彼得·奥尼尔（Peter O'Neill）邀请，在峰会日程外，单独与部分南太平洋岛国领导人会晤（图为习近平今年6月21日在北京会晤彼得·奥尼尔的资料照片）。

亚太经合峰会APEC周一（12日）在巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港正式开始第一天的会议日程前，澳大利亚和中国都已经动作频繁。

澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）承诺为南太平洋岛国注资20亿美元，用于基础设施建设项目。

莫里斯还发誓要把与南太平岛国的关系放在澳大利亚外交战略的“前沿和中心”。

而中国领导人习近平则应东道主巴布亚新几内亚总理彼得·奥尼尔（Peter O'Neill）邀请，在峰会日程外，单独与部分南太平洋岛国领导人会晤。

习近平不需要兜里揣着支票去参加巴新APEC峰会。中国在南太平洋群岛不断扩大的投资势头已经至少持续十多年了。

猛醒的澳大利亚人

澳大利亚的大支票是给南太平洋岛国的，掏钱的动力却是来自中国。

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚总理莫里森把南太平洋地区直呼为"我们的地盘"（our patch）（图为莫里森，资料照片，9月18日）。

澳大利亚总理莫里森把南太平洋地区直呼为“我们的地盘”（our patch）。中国的脚踏上了澳大利亚人自视的地盘，留下一地中国脚印，让澳大利亚人慌了神。

澳洲智库洛伊研究院（Lowy Institute）研究员普莱克（Jonathan Pryke）在接受澳大利亚广播公司采访时分析说：“这一切（澳大利亚加大对南太平洋岛国的投资）的背后，一个明显的推动力是中国。中国在太平洋的存在已经让我们非常明确的感觉到了。”

澳大利亚一直把南太平洋群岛看作是自己的“后院”。但澳大利亚多年来对这个“后院”却疏于料理。

自二战以后，太平洋对澳大利亚人来说，的确是“太平”的。 除了有美国老大哥的保驾护航，与太平洋岛国有密切联系的前殖民地宗主国，如英国、法国等，都是澳大利亚的传统盟友。

中国人的到来，打破了这种传统格局，让澳大利亚感到了威胁，让美国觉得不自在。

明示岛民的中国标签

应该说，澳大利亚对南太平洋岛国的援助一直是有的，总投入仍大于中国。

但是，澳大利亚的援助迄今一直集中在教育、医疗、保健和政府服务等领域，对基础设施的投资则是通过诸如亚洲开发银行等国际机构。

南太平洋岛国抱怨澳大利亚人的投资缺乏效益和效率，许多都浪费在了官僚机构和咨询公司身上。

相比之下，中国人干脆利索，岛国要什么，中国给什么。不但给钱，而且从设计修建到运营管理一条龙服务。修桥铺路，建楼盖馆，一砖一瓦，看得见摸得着，立竿见影。

图片版权 Getty Images Image caption 巴布亚新几内亚主办APEC峰会会场之一的国际会展中心，是由中国援建。澳大利亚已向巴布亚新几内亚派遣特种部队，作为11月在莫尔兹比港举行的APEC首脑会议的大规模安全行动的一部分。

中国投资集中在岛国的基础设施项目。每个项目完工后，都会在醒目位置留下一个“中国援建”的标示牌，时刻提醒岛民饮水不忘掘井人 。

巴布亚新几内亚主办APEC峰会的会场之一，国际会展中心，也是中国援建，或许是对入场的岛国代表们的最好提示。

“债务陷阱”的担忧

澳大利亚最新许诺的20亿美元投资，是通过设立一个基础设施银行，南太平洋岛国可以直接从银行获得投资贷款，用于基础设施项目的建设。这标志着澳大利亚对南太平洋岛国投资的战略性转变。

澳大利亚被迫“向中国学习”的同时，也在指责中国在南太平洋岛国推行“债务陷阱”外交。

澳大利亚前国际发展部长费尔拉范蒂-韦尔斯（Concetta Fierravanti-Wells）抨击中国用抵押贷款诱惑南太平洋岛国，到处建设“无用的桥梁”、“无目的地的道路”和“白象”工程。中国则严厉驳斥澳大利亚是“抹黑中国”。

然而，中国援助变成“债务陷阱”的确是一个挥之不去的隐忧。

以汤加为例。汤加欠的外债超过2.3亿美元，占其GDP的约一半。外债的60%都是欠中国的。

图片版权 Getty Images Image caption 汤加首相阿基利西·波希瓦（Akilisi Pohiva）今年8月曾呼吁南太平洋岛国领导人协调声音，要求中国减免债务。

汤加首相阿基利西·波希瓦（Akilisi Pohiva）今年8月曾呼吁南太平洋岛国领导人协调声音，要求中国减免债务。

波希瓦说：“斯里兰卡的遭遇也可能在太平洋重现。”

中国对援建斯里兰卡的汉班托塔（Hambantota）深水港拥有有效期长达99年的租约，无力偿还中国公司债务的斯里兰卡政府不得不正式将具有战略意义的汉班托塔港的使用权移交给中国。批评人士称，此交易威胁到了斯里兰卡的主权。

据澳洲智库洛伊研究院的统计，中国自2006年以来提供给南太平洋岛国政府的援助总额超过23亿美元，其中三分之二以上都是押贷。

中国国家主席习近平应东道主巴布亚新几内亚总理的邀请，在APEC峰会开始前先与部分南太平洋岛国领导人单独开小峰会，被视为中国表达诚意，打消顾虑的努力。

但是，只有承认“一个中国，台湾是中国的一部分”的南太平洋岛国领导人有幸与习近平吃小灶。仍与台湾保持外交关系的岛国只能吃闭门羹。

目前，图瓦卢、帕劳、马绍尔群岛、所罗门群岛、瑙鲁和基里巴斯都与台湾有外交关系。

南海角力的自然延伸

然而，与中国进军太平洋的战略大布局相比，与台湾的“金元外交”唱对台戏已经成了一个小曲。

中国在南海建设永久性军事设施，有了一个牢固的立足点后，向太平洋的纵深发展，挑战美国的主宰地位，已成必然之势。

图片版权 Getty Images Image caption 摩天楼俯瞰的苏瓦港里，中国渔船是常客。

伴随着中国的民用设施建设和商业投资，是中国在太平洋越来越活跃的军事存在。

在斐济首都苏瓦，中国援建的号称南太平洋最高摩天楼的28层大厦正在拔地而起。摩天楼俯瞰的苏瓦港里，中国渔船是常客。

今年六月，一艘中国军事侦察船驶入苏瓦港，在澳大利亚的军舰旁边抛锚，着实让澳大利亚人吓了一跳。

在更靠近澳大利亚的瓦努阿图，中国正在建设一个面积有一艘航空母舰大小的深水港码头。中国否认计划把它用作海军基地。但是，当人们怀疑中国在非洲之角吉布提建设永久性军事基地时，中国也是矢口否认，但现在已经变成事实。

澳大利亚想要把踏进了它的“后院”的中国脚挤出去，美国要制衡中国在太平洋日益明显的影响力，太平洋上的战略再平衡角力才刚开始。

新西兰代理总理温斯顿·彼特斯（Winston Peters）接受新西兰广播电台采访时说的一番话或许是对太平洋时局的一个很好的概括：

“可以清楚地看到，我们处于一个地缘政治竞逐更加白热化的地区，因为我们留下了待填补的力量真空，而总有人会伺机填补。”