非典型的“空降”参选人 南台湾“铁绿”的反转变数

图片版权 BBC CHINESE Image caption 国民党高雄市长参选人韩国瑜一上台，就吸引了许多支持民众的掌声。

11月初某日，在一片拥戴声浪中，位于南台湾高雄市的广场涌入大批群众，他们高声呼喊着国民党籍参选人的名字：“韩国瑜！冻蒜（台湾话的当选）！韩国瑜！冻蒜！”。

伴随着大批支持群众的吶喊，这位韩国瑜缓缓在人群中前进，途中双手也不曾歇息，紧紧握住每位选民的双手。随后，韩国瑜走上台，慷慨激昂地发表演说：“高雄已经睡了20年，经济没有起色，这么多年来，高雄该醒了！”，民众们的欢声此起彼落。

半年窜红的“韩流”

11月24日，台湾即将举办仅次于总统大选的地方县市首长选举，这场选举无疑也是蔡英文总统及其民进党政权，在2016年执政后的“期中考”。目前民进党拥有13席县市长，而主要的对手——在野的国民党，仅仅只有6席。

然而，现在的蔡英文政权，却面临前所未有的苦战，执政支持率的低迷，让外界预测恐怕会连带影响民进党在中期选举的结果。其中，从1998年起即由民进党执政的高雄市，被预估是最有“翻盘”可能的城市。

最大的原因，是韩国瑜在短短几个月内突然“窜红”，不只成为电视台播报焦点，所到之处也相当受到欢迎。甚至还有部分亲中媒体借用“韩流”，这个音乐韩国音乐与流行文化渗透十几年来，被惯用的宣传词，意欲将韩国瑜包装成“新韩流”。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 韩国瑜在高雄市的竞选场合，吸引许多国民党支持者聚集。

突然空降到高雄

61岁的韩国瑜，是个道道地地从台湾北部来的外省（河南商丘）眷村第二代，出身国民党铁票区，一口字正腔圆的中文，却让相当草根的南部掀起一阵炫风，这在半年前的高雄是难以想象的。韩国瑜本身与高雄无渊源，却用一些“非典型国民党”的方式，吸引当地民众眼球。

韩国瑜善用夸张的语调，还有耸动的字句来跟选民阐述他将来对高雄市政的蓝图。好比说，他想要将迪士尼乐园引进到高雄、在高雄知名景点爱河畔打造“爱情摩天轮”等，也声称要与中国大陆及南海诸国同意下，在南海一起“开发石油”。

善用数字比喻也是韩国瑜的特色，他认为高雄市是“10个台北市大、4个新加坡大，就算‘闭关自守’，都有优秀的农林渔牧业支撑，凭什么不能发展更好？”，未来他希望打造一个让观光客来，就觉得“好爽、好棒、好快乐”的城市。

乍听下，有些政见看似天方夜谭，但在高雄人民心中，似乎起了推波助澜的效用。短短半年，韩国瑜从一个国民党高雄市党部主委，一路靠着这样的言论，在网路上不断发酵。随后韩国瑜也在电视与网路节目中频频出现，更无形间加深选民对其印象，半年后的现在，不只人气窜升，支持度更与民进党候选人不相伯仲。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 担任过立委、代理高雄市长与总统府副秘书长的陈其迈，现在也是民进党高雄市长的大热门。

韩国瑜更喊出让“北漂”归来，高雄的父母能看到孩子在高雄“安居乐业”，吸引不少中老年父母选票层支持。但韩国瑜在这里说的“北漂”，不是在北京漂泊生活，而是在台北工作、领高薪，却无法在高雄找到高薪谋职的人群。显然，韩国瑜的言论，也是说出高雄“低薪、人口老化”的现实面。

民进党的大本营

坐拥277万人口的高雄，是台湾第三大的都市，从1998年民进党籍谢长廷当选以来，高雄20年来都是民进党长期执政，被封为“铁绿”票仓。2014年的县市长选举中，民进党的高雄市长陈菊，更是大胜对手杨秋兴高达54万票。

长年以来，国民党对于高雄市的选情，常常呈现“半放弃”的状态。连带地影响到高雄周围的其他，包括屏东县、台南市等，长年也都是民进党执政，让南部地区被封为是民进党的“大本营”，高雄市自然也是固若金汤的堡垒。

民进党这次派出的高雄市长参选人陈其迈，是位道地的高雄人，出身政治世家，毕业于知名医学院外，过去也担任过总统府副秘书长、以及医药专长的立法委员。甚至也担任过代理的高雄市市长，资历相当丰厚。

照理来看，原先陈其迈被认为应该会在这次县市长大选中轻松获胜，但却在这次的大选中，意外出现艰困战局，这是让所有人都料想不到的。综观其原因，高达半数的中间选民票仓，还是成了最重要关键。

尤其高雄在经历过20年后，当年的蓝绿统独对决气氛已然消失，新一代年轻与中生代，自然会以民生、经济作为优先考量。一位不具名的统派报纸总编辑对BBC中文说：“年轻人被说‘天然独’，就是他们自然认为台湾跟大陆就是分开个体，互不干涉”，也因此，如果选举对年轻与中生代族群打“中国威胁牌”，效用也是有限。

加上这两年来，蔡英文政府在年金改革与劳基法的修正上，或多或少让支持群众出现松动，也让各地的选情出现影响。这场选举，同时正考验蔡英文本人对民进党各派系的掌控与安抚能力。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 韩国瑜"炫风北上"参加"北漂青年座谈"，吸引不少高雄年轻族群去聆听。

高雄的一时风靡？

然而，韩国瑜这样的现象出现，也确实引发不少争议，一位不具名的统派报纸总编辑对BBC中文说明：“陈其迈在政策上还是有一本真正的白皮书，但是韩国瑜却真的没有，都是嘴巴说”，以后真的选上，包括政策规划还有时程，都是“白纸一片”。

韩国瑜的政见，在提出过后，不少分析都认为“可行性不高”，加上高雄过去的大型建设中都有大笔负债，韩国瑜本身也是近乎“单打独斗”撑到现在，如果真的选上，一人团队的他，往后的市府人事如何安排，可说是另一难题。

韩国瑜指出的“北漂”，也被部分人批评是“用词不当”。因为北漂是形容许多西南部省份乡下中国人，到北京工作，却无法获得当地正式户籍，甚至居无定所“飘忽不定”的不安份状态。但台湾法律保障户籍可以自由变更，自然就没有“北漂”问题，许多高雄人北上工作，迁移户籍后，自然就“落地生根”了。

但不可讳言，韩国瑜的“空降”创造了30多年来高雄最热闹的选举态势。就在10月底，BBC中文记者采访了韩国瑜在台北的“北漂青年”座谈，50多位的座位被预订一空外，现场更挤满许多采访的媒体记者，韩国瑜的一言一行，牵动不少异乡游子。

不过，选战终究是要在24日分出胜负，所谓“韩国瑜现象”是否真的是风靡一时的光景，还是在地扎根多年的陈其迈，会靠着自己过往的实力保住民进党的“精神堡垒”，也让这场选举至关重要。一但选举的结果民进党输掉，势必也会牵动2020年的总统大选。