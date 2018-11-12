图片版权 Xinhua Image caption 习近平既赞扬港澳对中国大陆改革开放的功劳，也提出了更多要求。

中国国家主席习近平在北京接见香港与澳门参加庆祝改革开放40周年活动，并在镜头面前强调港澳所发挥作用“不可替代”。

1978年12月，已故中共领导人邓小平拍板推动改革开放政策，后来更设立经济特区，包括紧靠香港的深圳和与澳门为邻的珠海。香港商人其后大幅度参与投资设厂。

习近平星期一（11月12日）在北京接见香港行政长官林郑月娥与澳门行政长官崔世安率领的代表团时称，中国人民“永远不会忘记”港澳地区的贡献。他同时呼吁两地抓住其“一带一路”和“粤港澳大弯区”倡议之下的机遇。

习近平的讲话表面上没有直接提及港澳两地的敏感话题，但时事评论员对BBC中文记者指出，其讲话内容还是有可能让人对两个特区的独特性产生疑问。

习近平都夸赞了什么？要求了什么？

习近平星期一早上在北京人民大会堂接见港澳代表团，香港媒体在公开会见部分结束后，几乎同步播放会见片段。当中除了见到林郑月娥和崔世安坐在习近平左侧外，还见到董建华、何厚铧、梁振英三位曾任两地特首的中国人民政治协商会议全国委员会副主席在场。

图片版权 AFP Image caption 从香港边境田野眺望深圳的摩天大楼——众多香港商人在改革开放初期到深圳等经济特区投资设厂。

习近平在预先写好的开场白中说：“我们安排这样的会见和座谈交流，表明中央充分肯定港澳同胞在改革开放进程中的作用与贡献。在国家改革开放进程中，港澳所处的地位是独特的，港澳同胞所作出的贡献是重大的，所发挥的作用是不可替代的。”

“我国发展取得的举世瞩目的历史性成就，港澳同胞以及在香港、澳门的外资企业和人士都有一份功劳。对这一点，祖国人民永远不会忘记。”

习近平最后说：“在新时代国家改革开放进程中，香港、澳门仍然具有特殊地位和特殊优势，仍然可以发挥不可替代的作用。希望港澳同胞继续以真挚的爱国热忱、敢为人先的精神，投身国家改革开放事业，特别是要抓住共建一带一路、粤港澳大弯区建设等重大机遇，顺势而为，趁势而上，在融入国家发展大局中实现香港、澳门更好发展，共同谱写中华民族伟大复兴的时代篇章。”

香港媒体其后引述来自亲北京政团民建联的中国全国人大常委谭耀宗和港区委员陈勇称，习近平在闭门会面部分以40分钟发言，对港澳提出四点希望。这些内容其后得到澳门特首崔世安部分证实。

习近平对港澳提出的希望包括：

更积极主动助力中国全面改革开放

更积极主动融入“国家发展大局”

积极参与国家治理的实践

更积极主动促进国际人文交流

习近平在公开采访时段的发言中并未主动谈论反对“港独”等严肃政治话题，但陈勇对香港媒体称，习近平在要求香港积极参与“国家治理实践”时，还要求香港维护国家安全。香港特首林郑月娥对此说法不置可否。

林郑月娥在会见香港记者时说：“我没听到他（习近平）是特别说哪一课题。不过……我时常都说的——我们应该需要坚持‘一国’之本，善用‘两制’之利。”

“在‘一国’作为根本方面维护国家安全、主权、领土完整，这是我们在‘一国’之下的应有之义，所以我觉得大家不需要过分解读，这都是我们的一贯立场。”

图片版权 CNS Image caption 林郑月娥尚未落实北京要求的“23条”国家安全立法。2003年董建华政府试图推动立法，引发激烈抗议。

习近平讲话与当前的经济形势有多大关系？

习近平是在启程前往巴布亚新几内亚出席亚太经济合作组织（APCE）领导人非正式峰会前几天接见港澳代表团。在中美贸易战尚未降温之际，习近平将与美国副总统彭斯同场亮相，受外界瞩目。

香港时事评论员刘锐绍认为，北京此时需要香港凝聚香港各界，特别是商界对内地的投入，也显示中央需要香港。

刘锐绍对BBC中文记者解释说：“在当前中美贸易战之下，香港的角色更加重要，因为香港历来在中国对外经济上起着一种‘洞庭湖作用’——当长江发大水，水就流进洞庭湖，起调节作用；当长江水不够，洞庭湖的水就回流长江——香港在中美贸易战中起着疏导口的作用。”

香港在“一国两制”下维持其独立关税区，同时为APEC独立成员经济体。美国驻香港及澳门总领事馆资料指出，香港美国商会（AmCham）代表超过1200家在港美商。刘锐绍指出，华府对中国贸易施压，但暂时“不敢去伤害”香港，“因为同时会伤害美国商人。”

他说：“这正是习近平要强调香港仍然在中国改革开放中起的特殊作用。”

在习近平接见港澳代表团之前，随着澳门美资赌场营业许可于2020年陆续到期，当地舆论已在关心特区政府为何迟迟未说明具体处理方案。评论人士王进柏上月曾撰文说：“国家（中国）处于非常时期……从国家角度看，澳门特区政府暂缓处理赌权续牌事宜，合情合理。”不时被中共《环球时报》引用的澳门《新华澳报》更有评论文章指控美资博企“曾经或明或暗的影响我国国家安全的行为……都有机会成为中美贸易战政治牺牲的对象，而‘赌牌重投’完全可能成为中美政府之间的筹码之一”。

图片版权 AFP Image caption 澳门亲北京舆论把美资赌场执照续期视为可以提供给中国的贸易战“筹码”。

香港智明研究所研究总监许桢则对港澳“特殊地位”论有所保留。

许祯对BBC中文记者说：“这不光是香港经济体量太小的问题，而是香港整个经济结构，或者说香港整个产业特性——很依赖房地产、金融等——并非中国特别依仗的领域，甚至是跟中国的总统发展方向——重视科技、新产业等等——其实看不到香港有什么特别的优势。”

“我看不出习近平有这样的暗示，或者说，我看不出（香港）跟眼前中国经济所遇到的挑战有什么直接关系。也就是说，香港存在还是不存在能让中美贸易战更紧张或缓和吗？很明显不是的。整个谈判过程中有哪些香港的机构、香港的企业，或者是香港的政经领袖参与其中，很明显是没有的。”

习近平的讲话对“一国两制”运行有何启示？

许祯认为，习近平要求港澳“更积极主动融入‘国家发展大局’”，也许在一定程度上引起香港商界忧虑。

“（中共）十八大尤其是十九大以来，现届中国管治团队尝试在经济、社会、民生这些领域，也去强化内地（中国大陆）与香港、澳门的关系。问题是澳门抗拒这种思维的意愿较低，也许本钱也较少，但香港的社会气氛与澳门完全不同。”

“你跟内地同步，就不可能不受它的影响……关系就可能越结越深。那是否大部分香港人都愿意接受？保留自己一定的独特性，以及跟中国经济同步，是一个取舍问题。不可能既保留香港的独特性、生活方式，同时跟内地越趋高度融合。”

图片版权 Reuters Image caption 许祯：不可能既保留香港的独特性，同时跟内地高度融合。

许祯说：“这我认为是敏感的……部分的商界人士、社会领袖，甚至中共政坛之内所谓的开明派，或者说思维跟传统邓小平理论一脉相承的内地官员、参与过回归工作的人，都有可能有一定的保留和质疑。”

刘锐绍则认为，“更积极主动融入‘国家发展大局’”的要求，意味着“一国两制”当中“一国”的侧重进一步增强，而“积极参与国家治理的实践”所指的是“和谐、稳定政权”。

“这一点跟‘两制’在本质上有矛盾，难以令人释疑，甚至会引发未来《基本法》第23条（国家安全）的立法工作。林郑月娥早些时候在《施政报告》中说，要为立法‘努力创造条件’，而从前并无‘努力’这样的表述。这都是值得注意的地方。”