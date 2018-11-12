英国保姆：看孩子就别看手机 家长要求签约限制

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做家长的都知道自己看孩子的时候，玩手机会多么分神，上社交媒体多么误事，发推发照片多么耗时。

所以，花钱请保姆看孩子的时候，有些家长就要求禁止保姆工作期间摆弄手机。

看手机还是看孩子

越来越多的英国保姆公司要求在合同中加入禁止保姆在工作期间上社交媒体的条款，担心保姆沉溺社交媒体，看手机不看孩子。

有些家长特意要求保姆公司提供“上年纪”的保姆，因为估计老太太可能对脸书，推特，Instagram 之类的新玩意不感兴趣。

《泰晤士报》报道说，仅南伦敦一家保姆公司，仅在过去3个月里，就有20多位家长要求在合同里加入禁止使用手机的条款。

Abbeville保姆公司的代理凯特·贝克尔说，家长是担心保姆玩手机分神，心不放在看孩子上。

她说，家长提出这样的要求，是要告诉保姆：我雇你是来照看我的孩子，不是让你把孩子晾在一边，与朋友发推聊天。

伦敦另一家老字号的保姆公司，肯辛顿保姆公司，为保姆提供专用的工作手机，要求保姆在工作期间把个人手机和其它电子装置收起来。

Image caption 有些家长特意要求保姆公司提供"上年纪"的保姆，因为估计老太太可能对脸书，推特，Instagram 之类的新玩意不感兴趣。

社交媒体时代的保姆

过去，英国家长担心的是保姆坐在沙发上看电视。保姆打电话要用家里的座机，需要得到家长的允许。上电脑需要知道密码。

手机的普及彻底“解放”了保姆。而社交媒体平台的花样翻新、即时互动的压力，对保姆的诱惑是难以抑制的。

肯辛顿保姆公司说，有些家长要求禁止保姆用手机，除了希望保姆能专心工作之外，还有一个形象问题的考虑。

保姆一手拿着手机，一手推着婴儿车，从街坊邻居门前走过，会让人嚼舌头说闲话。

肯辛顿保姆公司的路易斯·泰勒对记者说，家长不愿意邻居说，你们家的保姆一路上都在打手机，根本不理孩子。

泰勒说，保姆工作没有固定的工休时间。过去，保姆看孩子时给自己泡杯茶，坐下来溜一眼报纸，家长不会介意。但电子时代的保姆，如果手机不离手，家长就会不高兴。

Image caption 英国教育部的官方统计显示，英格兰53%的私立托儿所在过去12个月中都涨价了。

飙升的保姆费

英国的保姆费用贵得吓死人。打工一族把孩子交给保姆，自己辛辛苦苦的赶通勤车上班，除去交通费、保姆费，一个人的工资就剩不下多少了。

2017年，英国保守党政府大张旗鼓的推出“免费托儿小时”的政策。有年龄在3-4岁幼儿的家长，都可以申请获得每周30小时的免费托儿时间。

保姆看孩子当然不是免费的。政府把专项补贴款拨给托儿所。这项政策旨在为家长排忧解难，鼓励更多的家长走出家门工作。

但是，这项政策推出一年多来，英国的托儿所普遍提高收费。英国教育部的官方统计显示，英格兰53%的私立托儿所在过去12个月中都涨价了。

托儿所说，他们涨价是迫不得已，因为政府提供的补贴根本不够，迫使他们在涨价与关门之间作选择。

政府本意是要减轻家长的负担，结果却是更多的家长被迫花更多的钱雇保姆。

家长要求物有所值，不愿意保姆拿着保姆费玩手机，心情也可以理解。

不过，保姆代理贝克尔提醒家长也要小心。她说，你要求保姆立字据不用手机，你显然是不信任保姆，那你怎么就敢把你生命中最宝贵小心肝托付给保姆？