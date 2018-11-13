日本“丢了”一个岛 主权声索或丢一个筹码

图片版权 Reuters Image caption 库纳施尔岛，即国后岛，位于日本北部与俄罗斯南部之间的千岛群岛之中

日本外海岛屿中，与周边国家有主权纠纷的，最突出的南有尖阁列岛（中国称钓鱼岛），北有北方四岛（俄罗斯称千岛群岛）。

与钓鱼岛之争相比，北方领土或许是更让日本人纠结的。半个多世纪以来，日本要求俄罗斯归还北方四岛的努力坚持不懈。

小岛不见了

北方四岛西面海域里，一个日本注册命名的小岛神不知鬼不觉地“消失”了，引起日本高度关注。

这个无人居住的岛礁名为滨田町岛（Esanbe Hanakita Kojima），位于日本北海道北端与俄罗斯之间。

据日本《朝日新闻》报道，首先察觉小岛不见了的人是日本作家清水（Hiroshi Shimizu）。

今年9月，清水在为他的新书《隐蔽的岛屿》来此搜集资料时，找不到滨田町岛了。

清水走访当地人“寻岛”。海岸线距离滨田町岛仅500米远的猿払村居民，居然也没有注意到这座岛屿的消失。

清水随即向日本海岸警卫队报警。

图片版权 Reuters Image caption 北方四岛之一库纳施尔岛。“失踪”的小岛就在日本和俄罗斯之间一直存在争议的千岛群岛（日本称北方四岛）海域。

失踪之谜

1987年，日本海岸警卫队首次登上滨田町岛勘察测量。当时的测量记录是，滨田町岛最高点仅高出海平面1.4米。

日本海岸警卫队检查卫星图像后发现，近年来该岛屿已变为浅滩，时常被海水漫过。

滨田町岛面向鄂霍次克海，靠近西伯利亚北部。该地区冬季会受到漂流冰和风暴的影响。

日本海岸警卫队推测，常年不断的漂流冰、强风与海浪的作用，会不断侵蚀岛礁，最终被海水淹没。

当地渔民说，数十年前看到过这个小岛，但后来为避免触礁，出海都会避开附近水域。

图片版权 Getty Images Image caption 日本外海岛屿中，与周边国家有主权争议，最突出的南有尖阁列岛（中国称钓鱼岛），北有北方四岛（俄罗斯称千岛群岛）。

潜在损失

根据《联合国海洋法公约》的界定，据海基线200海里以内的海域可以被视为专属经济区（也称作经济海域）。

专属经济区所属国家具有勘探、开发、使用、养护、管理海床及其上覆水域自然资源的权利，以及对人工设施的建造使用、科研、环保等的权利。该国对其专属经济区的渔业资源和矿产资源拥有开发利用的专有权。

经济海域并非领土的范畴，却是国家主权的延伸。而岛屿是海基线的重要测量基准。

因此，日本一直注重对其外海无人居住小岛的勘察注册。

2014年日本政府为宣示主权、扩充经济海域，命名了158个无人居住的小岛。

滨田町岛正是其中之一。除了经济因素，它还具有特别的战略意义。

滨田町岛地理位置非常敏感，靠近日本与俄罗斯之间一直存在争议的千岛群岛（日本称北方四岛）。

1945年太平洋战争结束后，北方四岛被前苏联占领。

如果滨田町岛真的不复存在了，不但日本的经济海域缩水，而且还可能使日本在与俄罗斯对千岛群岛的归属权争夺中丢掉一个重要的筹码。