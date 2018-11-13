主人车祸身亡 内蒙古小狗路中等待80天
莎拉·詹金斯（Sarah Jenkins）,凯丽·艾伦（Kerry Allen） BBC News and BBC Monitoring
- 2018年 11月 13日
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中国内蒙古的一只小狗近期俘获了无数中国网友的心。它在一条繁忙的道路中原地滞留80多天，疑为等待车祸中身亡的女主人。
短视频平台梨视频报道说，自从主人8月21日去世以来，当地人每天都能在路上看到这只狗。
一名出租车司机表示，路过的车主经常过去给小狗送点食物。“但是我们一过去，它就走了。我们把食物放下，一会它又过去了。”
“这人和狗的感情该有多深啊，真的挺惊奇的，”司机说道。
据中新网报道，这只小狗目前还蜷缩在马路中间的护栏下，初冬的寒气让它有些瑟瑟发抖，但看到有人靠近，它就会立即警觉起来。
据了解，这段视频拍摄于上周六（11月10日），在被分享到微博上后，引发网友热议，截至这周二已被观看235万次。
“忠犬不是白叫的！家里一直不敢养狗，不是不喜欢狗，反而是太喜欢，怕离开时受不了，”一名微博网友说。
还有一些网友对小狗的安全表示担忧。
“狗狗在路中间太危险了。希望有好人来把带着收养，对它比前主人更好。”
不过，这只小狗并非是第一只被中国网友誉为现实版“忠犬八公”的案例。
今年4月，梨视频曾报道重庆的另一只名为熊熊的“网红狗”，每天无论天晴下雨，都会在当地的一个轻轨站外从早上七点等到晚上七点主人下班。
几年下来，轻轨站周边的很多人都认识了熊熊，甚至还有很多市民和游客专程来看它。
忠犬八公是日本的一条具有传奇色彩的忠犬。它在上世纪20年代，因每天都会前往火车站接送主人而闻名。在主人猝然离世后的九年里，它坚持着老习惯等候主人归来。