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沸沸扬扬的中国四川“严书记事件”尘埃落定。周二，中国四川省纪委监委消息，事件的主角四川广安市委原副书记严春风被开除党籍和公职。

今年5月，一张成都某高档幼儿园家长群里的微信截图显示，一位李姓家长气势汹汹质问老师，声称要“通知你们集团领导来给我解释你对严书记的女儿说这话是什么意思！！！”这张微信截图在社交网络上广泛传播，在媒体、网友和纪委的互动下，“严书记”被确认为广安市委副书记严春风。网友随后提出更多质疑——为何其前妻住得起高档小区，女儿为何上得起每年学费十几万的幼儿园？

图片版权 Reuters Image caption 习近平上台后的反腐运动中，大量政府官员落马，总数超过30万人。

严春风当时在一份内部情况说明中称，自己与李某已离婚五年，对事件毫不知情。官方通报虽然没有直接提及其前妻，但有力佐证了网友的另一个质疑——严春风通过离婚隐匿财产，逃避反腐。这也引发批评者进一步担忧，中国经过多年高强度反腐后，为何还需通过这样偶然的方式暴露贪腐官员。

“违反组织纪律，不如实报告个人婚姻状况、房产、持有股票等有关事项。”官方通报对严春风的腐败罪名如此描述。

“前妻反腐”

今年5月，一张幼儿园家长群里的微信截图显示，一名姓陈的老师在群内发言称，“以后严某某放学那会单独坐，或者周围的人给她清空，她单独坐一边，真的是够了。”不久后，群内署名为“严某某妈妈”的人士发言称，“陈老师，你马上在全班当着所有师生给严某某道歉，否则，我通知你们集团领导来给我解释你对严书记的女儿说这话是什么意思！”

随后，“严某某妈妈”称，学校处理决定已经出来了，对陈老师开除处理。

幼儿园里的“耍官威”，在中文互联网迅速发酵，“严书记”被迅速指向四川广安市委副书记严春风。

随后，一份署名严春风、报告给四川省委组织部的“情况说明”在网上流传。其中，严春风称自己与事件的另一位主角李向阳已于2013年12月离婚，而且后者是女儿的法定监护人，对女儿有全权监护责任。自己对事件也不知情。

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离婚逃避申报？

网友根据严春风的说明，质疑他与李向阳离婚为了逃避中组部个人事项申报。

中国实施领导干部个人事项申报制度从1995年就开始，当时规定申报中国各级领导干部的各项收入。2010年，这项措施突然大幅加码，从之前的“收入申报”改为“报告有关事项”，申报领域由官员的“家产”扩大到了“家事”，申报内容增加到了14项，其中“家产”6项，“家事”8项，包括婚姻状况等，对官员生活的各个方面都有涉及。

正因如此，这一规定实施的并不理想。于是，中共中央中组部在2014年开始对领导干部上报的事项进行抽查考核。

而严春风与前妻离婚恰好在抽查考核之前，因此引起质疑。

此外，通过公开渠道，可以查询到，李向阳与一名叫“严春清”的男子，共持有四川中安建筑工程有限公司50%的股权。此外，李向阳还控股一家园林公司和一家建筑科技公司，分别占股80%和72%。

而严春风曾任成都市规划管理局总工程师、四川省住房与城乡建设厅党组成员、副厅长等职务，恰是上述三个公司所从事的行业领域。

再者，根据中国媒体引述，有同幼儿园的家长严春风在事发前一周，还来班上给孩子们讲过课，平时偶尔还接送孩子。声称已离婚五年的两人，另外还有一个三岁的儿子。

各种质疑集中后，都指向一个问题——严春风是否在中组部实施个人事项申报抽查制度前，与妻子离婚，并隐匿巨额财产。

图片版权 Getty Images Image caption 王岐山是习近平推动反腐运动的得力助手，这一运动在中国官员中震慑作用极强。

靴子落地

这一质疑和前述的“情况说明”都在周二官方发布通报中得到佐证。

四川省纪委监委的通报称，严春风违反政治纪律，擅自授意他人将向组织报告的内容传给无关人员，造成严重不良影响，与涉案人员串供，对抗组织审查。

这意味着，上述“情况说明”可能由严春风主动发到网上。

其次，通报称，违反组织纪律，不如实报告个人婚姻状况、房产、持有股票等有关事项；违反廉洁纪律，违规收受礼品、礼金，违规从事营利活动，利用职务影响，为亲友经营活动谋取利益，违规向多名管理服务对象借款。

这些表述与此前网友对于其前妻名下持有多间公司股份、拥有高额房产、女儿念高档幼儿园等质疑也都吻合。

此外，通报中还提到，严春风还利用职务之便大肆收受财物，其行为严重违反党的纪律并涉嫌犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，应予严肃处理。

从中文社交媒体来看，舆论出现分化。一种观点认为，这是又一次“舆论监督”和“舆论反腐”的胜利；批评者则质疑，中国经过多年高强度反腐后，为何还能通过这样偶然的方式暴露贪腐官员，通过这种方式藏匿的贪腐官员还有多少？