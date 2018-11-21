台湾选举：“比柯文哲还红”的学姐

图片版权 Huang Ching Yin Image caption “学姐”黄瀞莹参加柯文哲竞选活动。

如果你在谷歌上搜索“学姐”一词，你会找到台北市长柯文哲幕僚，现年26岁的黄瀞莹的相关新闻。

如果不知道她是谁，早已经有台湾媒体贴心的准备好一篇“懒人包”：柯P（柯文哲曾是医学院教授，学生习惯叫他柯P，取Professor之意）幕僚变国民女神！“学姐”黄瀞莹在红什么？让你一看就“秒懂”她爆红的前因后果。

你还可以查看维基百科上面有关黄瀞莹的条目，进一步了解她的背景、个人资料和从政经历。

在YouTube上查询“学姐”，你就可以看到当初让她爆红的网络节目：《木曜4超玩》拍摄的“一日系列”之《一日市长幕僚》。

“一日系列”节目

这个节目每周四在网络上播出，主持人邰智源用一天的时间来亲身体验台湾各行各业的工作，在《一日市长幕僚》节目中，他到台北市政府担任市长柯文哲的一日幕僚，体验幕僚和市长的工作情况。

台北市政府媒体事务组安排工作人员黄瀞莹充当邰智源的“学姐”，一整天带着他跟柯文哲跑行程，而学姐黄瀞莹在节目中的表现亮眼，令人印象深刻。

随着节目的播出，学姐黄瀞莹在网络论坛上的讨论度也呈直线上升，人气爆涨，节目影片也在YouTube上成为大热门，至今累计观看次数已经超过1100万次。

《一日市长幕僚》意外捧红学姐，成功创造话题与人气，接着《木曜4超玩》又推出《学姐感谢祭》邀她上节目直播，学姐的魅力果真无法挡，她一出场在线观看人数立刻冲高，一离开直播观看人数又立刻掉了一大半。

图片版权 Huang Ching Yin Image caption 黄瀞莹人气爆红，也开始帮柯文哲站台助选。

幕僚红过市长

随后，柯文哲到台北市议会进行施政报告，学姐黄瀞莹也出现在市议会，许多网友破天荒第一次观看市议会直播，而摄影师也有意无意地将镜头带到学姐身上，给网友“满满的学姐”。

对于《一日市长幕僚》节目的爆红，在台北市议会批评柯文哲最激烈的市议员王世坚也质疑柯文哲用上班时间拍摄节目，个人宣传效果大于市政的宣传，要求市政府说明。

黄瀞莹前往王世坚办公室说明，结果遭到办公室主任沈志霖严词训问，引起大批支持学姐的网友替她抱不平。

学姐人气支持度爆表，市长柯文哲也招架不住，在媒体的联访时候逗趣地说，他现在成了学姐的幕僚，因为每到一个地方，就会有人问学姐有没有来。

图片版权 Huang Ching Yin Image caption 黄瀞莹上政论节目要将柯文哲团队的理念完整论述。

有助选情

学姐的受欢迎程度也有利柯文哲的选情，柯文哲难以分身的时候，就让学姐和其他年轻幕僚“带打”跑选举摊，支持群众的热情一样不减。

在柯文哲的竞选活动上，学姐和年轻幕僚也负责暖场的工作，活动一开始在台上唱嘻哈跳街舞炒热气氛，帮柯文哲拉拢年轻一代族群。

甚至有网友提议，要学姐去参选台北市议员，最好是在王世坚同一个选区参选向他挑战，但柯文哲对此笑称，要参选还要迁户籍，时间上已经来不及了。

也有网友建议，按照学姐目前的人气支持度，可以直接挑战参选立法委员，但也有网友怀疑学姐的热度是否能维持到两年之后。

图片版权 Huang Ching Yin Image caption 黄瀞莹曾经留学英国，还将照片分享在自己的脸书上面。

选举综艺化

不论如何，黄瀞莹从柯文哲的媒体事务幕僚到成为国民学姐而一夜爆红，也凸显出台湾政治选举的综艺化和娱乐化，以及越来越年轻的网络世代对传统的选举产生的影响力。

进入网络时代，台湾选举也在不断地进化更新，各政党和候选人无不争相吸引年轻族群的关注和支持，每个人都希望能冲高网络人气，成为版面最大，讨论度最高的候选人。

脸书专页已经是各家候选人的基本配备，社群网络的战线更是扩大到推特，以及年龄层更低、更年轻的Instagram。

在这样的情况下，俗称“小编”的候选人媒体幕僚所扮演的角色也就越来越重要，学姐黄瀞莹就负责市长脸书粉丝页和推特账户的经营。

另一方面，候选人也懂得利用网红的人气来增加曝光率，纷纷和知名网红开直播，或是合作拍影片创造一波又一波的热门话题。

而这些网红也通过和政治人物的跨界合作，提升他们的网络影响力，最后的结果就让这场选举好像是在看综艺节目一样，娱乐效果十足。