图片版权 xinhua Image caption 中国驾驶歼-10的中国首批歼击机女飞行员。高度自动化，信息化技术改变了传统上由男性主宰的军人职业的性别比例。

100年前第一次世界大战结束，战争对欧洲造成了前所未有的破坏，1000多万人丧生，2000万人受伤。一战带来了深重灾难，但也是使用革命性武器的一场战争。

现在军事技术也取得变革性进展，加上国际地缘政治变化，令人更关注新科技对未来战争形式的影响以及将如何改变世界格局。

中国领导人习近平在19大上强调把中国建成科技强国。他还呼吁在人工智能和量子科学方面取得突破。战略技术已经成为中国提高国家经济竞争力的重要组成部分。

周三（11月14日）美中经济安全委员会提交国会的报告指出，中国在习近平领导下加速了军事现代化，“美国的长期军事优势已经减弱”。报告说，中国在“第二岛链”已经在陆海空和信息站领域内有能力同美军对抗。所谓第二岛链就是美国沿小笠原群岛，日本火山岛，马里亚纳群岛和帕劳建立的战略防御。

最近加拿大情报机构发布报告也说，中国正努力研发新一代军事技术，要超越美国军事技术，在未来战争中占据有利地位。中国的策略包括吸收西方技术，强调技术创新，在人工智能领域突破，发展无人武器系统以及定向能源武器等。

后工业化的战争

19世纪末，英国科幻小说家HG威尔斯在《世界大战》一书中就描述过技术先进的火星人使用类似激光的武器，以及一种黑色毒气攻击地球人。20年后欧洲大战爆发，交战方开始使用毒气。小说中描绘的总体战概念，即没有道德限制，不加区分地摧毁各种基础设施，在一战中也成为现实。

图片版权 HULTON ARCHIVE Image caption 英国发明了坦克，在一次世界大战战场首次使用。当时，战争中还是用了弹带供弹的机关枪，后膛炮。铁路运输把工业制造能力同战场距离不断拉近。

一战虽然延续使用过去的骑兵，但战场上出现了弹带供弹的机关枪，后膛炮。发达的铁路运输把大量军队运到前线，并向部队提供大量作战物资。《每日电讯报》报道说，在一战中工业革命的机械能力将工厂生产同杀戮紧密地联系起来。

100年前的大战涌现出坦克，空军，毒气，令战争进入革命的门槛。《每日电讯报》报道认为，现在世界同样面临新的科技革命，新技术在全球分为大大提高工作效率，同样人类面对涌现出的革命性新技术，诸如人工智能和基因武器，其中任何一种新科技都可能改变现有的力量平衡。

100年后，激光武器已经成为现实，飞机和导弹已经从超音速进入超高音速时代。下一个世纪中的战争将如何进行，战场上用什么武器，由人还是机器人作战，战场在哪里？高科技会让未来战争比第一次世界大战更血腥吗？

无人机和集群

2016年美国国防部进行了一次空前的演习。3架超级大黄蜂F/A-18战机在加利福尼亚上空投掷了103个 Perdix微型无人机。这些无人机作为一个集群协作，共同进行决策，改变编队飞行，甚至能自我修复。

这种无人机群能够进行侦查和刺杀任务。能长时间滞空的飞机空投这种无人机，加上隐形技术，这是一种潜力不断提升的新型武器。无人机单个行动，或组成集群协调攻击，为20世纪的作战原则带来巨大挑战。

例如航空母舰和航母舰队一直是投送力量的主要手段。但是伦敦国王大学安全学院的专家佩恩（Kenneth Payne）说，航母是移动缓慢的大型作战平台，虽然航母具有自卫能力，但是试想航母面对一万个快速移动的自杀攻击无人机能如何应付？这些无人机可以集中力量迅速攻击，也可以分散单个行动。

图片版权 in the US costs Â£20,000 compared to larger vehic Image caption 在阿富汗赫尔曼德省，英军炮兵32团的战士萨顿准备放飞“沙漠鹰”侦查无人机。

陆地上俄罗斯开发出无人驾驶坦克，最近已经在叙利亚战场上部署过。

中国和俄罗斯研发海底舰船，俄罗斯研发了核攻击无人潜艇(Kanyon)。针对这种新威胁，美国国防高级研究计划局 (Darpa)研发“海洋猎人”系统，通过部署廉价的，组成网络的舰队跟踪敌方潜艇。

这些变化不仅是技术上的进步，而且还具有诸如降低费用以及延长部署时间等寻常意义。《每日电讯报》报道说，一艘驱逐舰部署一天需要美国海军付出70万美元，而能够在海上逗留数月的“海洋猎人”系统部署一天只需两万美元。

无人机为攻击带来革命性变化，当然也促进了针对新攻击如何防御的研究。

传感器，制导武器

目前发生的军事变革中可能最重大的不是关于枪炮子弹的变化，而是信息方面的变化。

美国智库新美国安全中心的保罗·沙雷（Paul Scharre）是《自主武器和未来战争 》的作者，他曾在美国国防部长办公室担任特别行动官。沙雷认为在新世纪里，指挥官拥有海量信息，他们为信息而战。

传感器带来了信息革命。过去比较笨重昂贵的传感器，现在都小巧廉价，可以安装到几乎所有东西上面，诸如士兵的皮肤，飞行的无人机等等。传感器带来实时数据，指挥官能瞬息更新对敌人状态的了解。

传感器让军人随时掌握各处的装备和弹药状态，以及作战环境中军人面临的危险。最近在加拿大蒙特利尔附近模拟战场上举行了一次为期三周的演习，其中就测试了一种英国技术，即“通过一体化电子网络技术用于保护装备的传感器”(Sapient)。

传感器甚至可以使用到每个单个的弹药上面，这种弹药能给狙击射击带来巨大变化。目前的狙击手已经能够在3-4千米外的距离射杀目标。

图片版权 XINHUA Image caption 中国在国防技术中强调技术创新，努力在人工智能领域突破，发展无人武器系统以及定向能源武器。

传感器和精确子弹可能在中期未来的战场上实现人和机器并肩战斗的情况。虽然电影《终结者》那种科幻场面不大可能出现，但是那时候的士兵可能会装备动力外骨骼，头部显示装置。这种士兵将更强有力，速度更快，借助网络技术能更迅速地分析战场并作出判断。

地面战场革命

2,500年前的希腊神话中有个青铜制成的机械巨人武士塔罗斯（Talos）在保护克里特岛。现在Talos是“战术攻击轻型操作者装具”的英文缩写 ，这是一种带动力的外骨骼装置，美军希望特种部队使用这种装置突袭时能防弹，还能在行动中提高他们的平衡，力量以及经速度。

《每日电讯报》报道说，上述装置在研发中遇到许多问题，但是研发方向是清晰的。

这种外骨骼装置提供动力，还有信息处理能力，通过传感器检测军人主要脏器的状况。美国洛克希德马丁制造的Onyx外骨骼装置是绑在战士的腿上，使他们能够负带更重的装备，走更远的路。

据《每日电讯报》报道，英国国防部数据显示“2017年12月1日测得，英国部队19.8%的官兵体能状况下降。数据中身体受伤最多表现为肌肉骨骼受伤和紊乱”。

2018年10月英国国防部的“防务和安全加速器(DASA)”呼吁承包商投标，提供“有效防止，治疗军队中受伤人员的科技手段。我们期望有新方法能够为身体受伤提供早期预警或预防，特别是使用时用耐久技术实现这个目的”。

身体防护技术在很多年中一直没有剧烈变革，但也一直在取得进展。新的研究利用遇到冲击能够瞬间便硬的液体，这种技术不仅能吸收子弹的冲击力，还吸收爆炸的震波。

这些新技术让未来的步兵战士更加强壮有力，行动更迅速，能掌握更多信息，得到更多防护。动力外骨骼，装甲，增强现实技术将带来新的步兵革命。

地缘政治变化令许多人担心下一次世界大战来临，技术进步或许能让将来的战争速战速决。下期我们接着谈更高速度的新战争技术，以及太空和网络等新战场如何影响未来冲突。