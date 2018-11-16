图片版权 Taipei Golden Horse Film Festival

如果说奥斯卡小金人是好莱坞电影业中的最高荣誉，那么在华语电影世界里，能配得上相应地位的就是每年11月那座闪耀的金马奖座。

这个星期六，一众华语电影人将齐聚台北，出席第55届金马奖颁奖典礼。

BBC驻台湾记者萧蔼君（Cindy Sui）报道指，随着华语电影业的投资力度逐渐雄厚，很可能在几年后，周六晚上出现在红地毯上的电影人当中就会有一些成为在全球范围家喻户晓的名字。毕竟在过去，华语电影当中一些响当当的人物都是在金马奖上第一次被大多数人认识的——王家卫、李安、张曼玉和梁朝伟这些人物，都曾经得到过金马奖的认可。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾大导演李安在金马影展的红地毯上。

对于金马奖来说，其中一个重要的变化发生在1996年。那一年金马奖开始允许中国大陆电影竞逐奖项，自此它也从侧面见证了中国大陆电影产业的崛起。

2016年，中国大陆电影人斩获最佳剧情片、最佳导演和最佳男女主角等多个重量级奖项。

今年，金马奖重要奖项的大多数提名都给了来自中国大陆的电影人。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾金马影展对于影星粉丝来说也是一次支持偶像的盛会。

这里，BBC总结了如下一些本届金马奖的看点。

中国大陆电影“大年”

对于金马奖而言，今年可谓是中国大陆电影的“大年”。香港和台湾近年不时出现对本地电影市场衰落的感叹，而中国电影则在巨额资本市场的推动下逐渐占据越来越多的位置。

在今年最佳剧情长片五部提名作品当中只有一部作品来自台湾，另外四部则全数来自中国大陆；而中国大陆导演更是垄断了最佳导演的全部五个提名。

类似的情况也出现在男女主角提名当中，《谁先爱上他的》男女主角邱泽和谢盈萱分别角逐影帝影后，但两个奖项的其余提名全部来自中国大陆。

中国内地媒体还评论称，今年中国大陆电影全面“领跑”金马奖的背后，是在“唯票房论”市场之外的一种进步，各部获得提名的中国大陆电影在类型、题材和人文底蕴上均有了新的生态趋势。

张艺谋能否拿下个人首座金马？

这位68岁的传奇导演可能是中国在海外最有知名度的导演了。然而，尽管他曾经凭《大红灯笼高高挂》甚至得到过奥斯卡的提名，但是他从未获得过金马奖。这一点有望在今年发生改变。

图片版权 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 张艺谋能否填补个人在金马奖上的“空白”？

他的新作《影》将竞逐最佳剧情长片，而张艺谋自己也获得最佳导演提名。

不过，萧霭君指，金马奖的精彩之处在于，它对于黑马的青睐绝不亚于成名电影人，所以奖项也很可能会花落任何一个名气不如张艺谋的电影人。

图片版权 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 娄烨，最敢于触碰禁忌话题的导演之一。

娄烨再打“擦边球”

一直以来，他是中国大陆电影圈当中的一个异类。《苏州河》以及《周末情人》等作品所探讨的性和性别等禁忌话题，令他有过不少在创作中与中国审查部门较劲的经验。

因此，当我们告诉你，他的最新作品、今年的金马奖提名电影《风中有朵雨做的云》触及的是当下中国非常敏感的腐败话题的时候，你或许并不应该觉得奇怪。

而据中国媒体报道，这部讲述年轻警官冒险调查腐败案件的电影已经在中国大陆通过审查。

图片版权 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 万玛才旦将一部西藏电影带到了台湾。

藏族影人万玛才旦有望夺最佳导演

在世界任何电影节当中，以西藏为故事背景的提名作品并不多，而西藏电影人获提名最佳导演的情况则更为少见。

而这一年的金马奖，48岁的藏族导演万玛才旦将与张艺谋、姜文等大导演并列角逐最佳导演奖项。

他的作品《撞死一只羊》讲述一个卡车司机在西藏地区一个荒无人烟的地方接了一个坐顺风车的人，之后发现这个年轻人正在前去向杀父仇人报复的路上。

时代精神

近年的台湾与香港电影奖项，在一定程度上也成为量度华语两岸政治温度的参照物。

在娄烨《风中有朵雨做的云》讲述一个审批城市拆迁项目的地方政府官员和一个地产发展商狭路相逢的故事。

这名建设委员会主任在一场抗议事件的纠纷中意外堕楼身亡，一名年轻警员在调查事件过程中发生一连串错综复杂的婚外恋和谋杀事件，连自己也不知不觉被牵连其中。

BBC记者萧霭君报道称，这样一个故事出现在中国国家主席习近平反腐运动进行数年的背景下是恰如其分，很多外国观众或许不知道中国经济改革的细节，但是这样一部电影无疑会成为当下中国的一种饭后谈资。

图片版权 Village Roadshow Asia Image caption 备受赞誉的张艺谋新作《影》。

然后，一向能够准确把握作品尺度的张艺谋，在新作品《影》当中讲述一个虚构的落难皇帝卷土重来的故事，是否作政治寓言的解读尚未可知，但至少其令人窒息的风格化影像和中国一对当红影星夫妇邓超和孙俪担纲男女主角的阵容，足以令人期待。

图片版权 Ocean Entertainment Co Image caption 《谁先爱上他的》再度探讨同性恋议题。

至于台湾电影，一部讲述同性恋伦理的《谁先爱上他的》在今年最为瞩目，也充分显示了台湾作为亚洲同性议题先驱的名声。

获提名最佳剧情长片的《谁先爱上他的》，由最佳女主角提名者谢盈萱主演，讲述女主人公发现死去的丈夫已将他的同性爱人列为保险金的受益人之后所发生的故事。她带着儿子前去找丈夫的爱人索要金钱，却由此令她的儿子得到了一个更深入了解父亲的机会。

图片版权 Reuters Image caption 几年前香港的“雨伞运动”成为纪录片题材。

对于政治题材，台湾金马奖也从不回避。今年的最佳纪录片提名作品当中就有讲述“太阳花学运”的《我们的青春，在台湾》和记述香港占领运动的《伞上：遍地开花》两部作品。

年轻导演遗作

29岁的中国作家兼导演胡波获提名最佳导演，但他本人已再看不到。

《大象席地而坐》成为他第一部也是最后一部电影作品，他在较早前自杀身亡。

图片版权 Dongchun Films Image caption 胡波《大象席地而坐》已成为导演遗作。

故事讲述中国北部城市满州里，一只动物园里的大象据说每天坐在那里，对周边世界全然不顾。这个地方成为了故事中四个主人公一种难以摆脱的向往。他们竭力排除各种困难去这个地方并寄希望于此。

如今，影片不得不成为人们对胡波超然世外的某种解读。在他离世后，这部作品由一个制作团队完成。

图片版权 Nicetop Independent Limited Image caption 再度剑走偏锋的陈果作品《三夫》。

陈果的“妓女三部曲”终章

香港独立电影制作人陈果终于携着他的“妓女三部曲”第三部《三夫》来到金马奖。

这是关于一个居住在香港船屋上的妓女的故事。这个精力旺盛的女人同时有三个丈夫，但传统的中式道德观念并未令她退让，她仍然坚强地努力从事她的职业。

山东籍演员曾美慧孜在影片当中有相当大胆的演出，她同时也获得最佳女主角的提名。

与前两部系列作品《榴莲飘飘》和《香港有个荷里活》一样，陈果再次用性作为题材，谱写了一部关于当代香港的寓言。

影后之争

台湾演员谢盈萱在《谁先爱上他的》里面有非常令人信服的表演。凭着一个强忍着愤怒的女性角色，她已经赢得了台北电影奖最佳女主角奖。假如夺下金马，将是她目前演艺生涯当中的最高荣誉。

而她的竞争对手，除了为出演《三夫》增重13公斤且有大尺度演出的曾美慧孜，还有贾樟柯作品《江湖儿女》的女主角赵涛，以及早已成名的孙俪（《影》）和周迅（《你好，之华》）。

图片版权 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 《谁先爱上他的》女主角谢盈萱。

图片版权 Taipei Golden Horse Film Festival Image caption 曾美慧孜在《三夫》当中给出令人难以忘怀的表演，但她能否一举夺得金马？

第55届金马奖主要提名名单：

最佳剧情长片

《谁先爱上他的》

《影》

《我不是药神》

《地球最后的夜晚》

《大象席地而坐》

最佳导演

毕赣－《地球的最后夜晚》

万玛才旦－《撞死了一只羊》

娄烨－《风中有朵雨做的云》

姜文－《邪不压正》

张艺谋－《影》

最佳男主角

段奕宏－《暴雪将至》

徐峥－《我不是药神》

邓超－《影》

邱泽－《谁先爱上他的》

彭昱畅－《大象席地而坐》

最佳女主角

谢盈萱－《谁先爱上他的》

孙俪－《影》

赵涛－《江湖儿女》

曾美慧孜－《三夫》

周迅－《你好，之华》

最佳男配角

李鸿其－《幸福城市》

郑人硕－《角头2：王者再起》

章宇－《我不是药神》

田壮壮－《后来的我们》

袁福华－《翠丝》

最佳女配角

张子枫－《你好，之华》

许晴－《邪不压正》

惠英红－《翠丝》

丁宁－《幸福城市》

黄嘉千－《老大人》

最佳新导演

徐誉庭、许智彦－《谁先爱上他的》

董越－《暴雪将至》

刘若英－《后来的我们》

文牧野－《我不是药神》

胡波－《大象席地而坐》

最佳原著剧本