图片版权 Weibo Image caption 2018长沙马拉松，何引丽获得女子组第一名。

10月18日，中国苏州（太湖）马拉松（以下简称“苏马”）上出现了戏剧性的一幕。

全马女子组最后冲刺阶段，中国选手何引丽超过了一旁的非洲选手，眼看就要夺冠，结果突然冲上来两名志愿者先后给她递中国国旗。最终，冠军被埃塞俄比亚选手德米塞以2小时30分25秒的成绩夺得，何引丽以2小时30分30秒的成绩获得第二名。

此事在中国社交媒体引发轩然大波。网友质疑为何会有所谓志愿者进入赛道干扰比赛，但也有网友指责何引丽：“成绩难道比国旗还重要”？

对此，承办方苏州市高新区体育局体育处在接受中国媒体采访时回应：这是志愿者个人行为，原则上不允许其他人进入赛道，但也不应追究某个人的责任。

体育精神Vs民族主义

视频显示，在比赛最后只剩不到一公里时，赛道上只有何引丽与德米塞。此时，道路一侧一名身着黄色志愿者服装、手拿中国国旗的女士突然开始追赶何引丽，没追上后，她与另一位志愿者稍做交谈后，又追了近100米左右，但未追上。

临近终点时，又突然出现一名穿黑色大衣、头戴白帽并手拿中国国旗的女士，迎着何引丽冲刺的方向将旗帜递给了她。何引丽手持旗帜跑了几秒后扔掉了旗帜继续奔跑，但此时的她节奏已被完全打乱，最终以五秒之差屈居亚军。

视频在网络上热传后，网友痛惜中国选手与冠军失之交臂，要求主办方就管理疏漏给选手道歉。微博网友@刘润启_问：“比赛途中塞国旗是几个意思？这是什么操作？”微博网友@佳佳伽利略 则评论称，“马拉松事件多像中国的缩影啊，努力奔跑的架不住爱国贼使绊子。”

然而，一个微博名为“四川魏静”的网友却指责何引丽乱扔国旗，称其是不爱国有辱国旗的表现，并在微信朋友圈大骂何引丽，随后还在微博上问何“国旗重要还是比赛重要”。

对此，何引丽在微博上进行了公开道歉，称并非故意扔下国旗，而是“国旗全部湿透，我的胳膊也僵了，摆臂的时候甩出去了，很抱歉了，望理解！”

公开资料显示，何引丽出生于1988年，曾获2012年郑州开封国际马拉松赛冠军。2018长沙马拉松，何引丽获得女子组第一名。同年北京马拉松上，获得国内女子组第一名（2小时31分45秒）。

国家意识形态助力？

近年来，马拉松赛事在中国呈“井喷式”增长。然而，在大量赛事中，冠亚军几乎全被来自肯尼亚、埃塞俄比亚等非洲国家的选手垄断。2017年的长沙国际马拉松上，中国选手李鹏夺冠，他冲过终点时双手举着中国国旗。

根据中国中央电视台报道，此次苏马全称为“奔跑中国苏州（太湖）国际马拉松赛”。公开资料显示，《奔跑中国》是由中国中央电视台、中国田径协会联合主办，智美体育集团独家运营的国家级IP赛事。其中，2018年《奔跑中国》共举办30场，三大主题分别为“一带一路”、“美丽中国”、“将改革进行到底”。

图片版权 Weibo Image caption 《奔跑中国》官方微博宣传图

对于这些主题赛事，中国中央电视台的体育频道都给予直播，但央视并未对与苏马同一天举行的、名气更大的上海国际马拉松赛进行直播。

一位参加过2017年杭州国际马拉松《奔跑中国》系列赛的网友称，去年比赛开始前，还有一个升国旗奏响国歌的仪式。

网络上流传的一张《奔跑中国》终点仪式流程图显示，“在马拉松项目冲刺前约200米，准备4号国旗两面，设立专人等候男子和女子的中国籍领跑选手，将国旗递给该选手，请选手身披国旗或双手高举国旗冲过终点线。”

但主办方坚称这是“志愿者个人行为”。对此，有9年跑龄的马拉松爱好者方传忠告诉BBC中文，“赛事主办方苏马组委会也许没有要求志愿者这么做，但他们不会不知道这是运营方的要求，甩锅志愿者当然是最安全的”。

方传忠说，一般马拉松都是全程封闭，有警察、保安或武警看守，严禁行人穿入赛道，更不可能出来在离终点200米的地方，允许志愿者自发递国旗的行为。

“我觉得志愿者不太可能被追究，真要认真起来，他们很可能会说出真相，这更可怕。”方传忠说。