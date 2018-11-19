英国充军：女兵上火线 海外拉“壮丁”

图片版权 PA Image caption 英国军队面临的一个窘境：兵源不足。

英国陆海空三军中，不乏女兵。女兵在三军中充当的角色，也多种多样。但是，英国国防部的一项宣布，将会为现役女兵和考虑从军的英国妇女开放一个全新领域。

英国陆军将向妇女开放所有的军事角色，包括前线步兵的“地面近距离战斗”角色。这是行伍术语，换句老百姓的白话，在未来战争中，英国女兵将可以像男兵一样，冲上火线，白刀子进红刀子出，与敌人面对面交手。

历史性突破

英国军队中的精英，皇家海军陆战队和英国陆军的特种部队，特种空勤团（Special Air Service SAS）和特别舟艇部队（Special Boat Service SBS），也将首次向妇女敞开大门，现役女兵和新兵都可以报名应招。

英国国防部把这个决定形容为是“历史性的”，并宣布新规定“立即生效”。

英国国防大臣威廉姆森说：“把入伍从军和承担任何军事任务的机会给与所有的人是至关重要的。我们已经看到，在世界上多个冲突中女兵能够发挥的作用。这正是我们决定开放（所有角色给女兵）的原因。”

英国女兵出现在战区，已经有多年了，在阿富汗，伊拉克和多国维和行动中，都有英国女兵的身影。

但是，迄今女兵没有直接上火线与敌人面对面作战。最接近战场的是皇家装甲部队中服役和正在受训的大约35名女兵。

图片版权 PA Image caption 皇家海军陆战队和英国陆军的特种部队，特种空勤团SAS和特别舟艇部队SBS，也将首次向妇女敞开大门。

“杀手本能”

对女兵上火线的顾虑主要是担心妇女的“母性”本能会让女兵在关键时刻“手软”，缺乏“杀手本能”。

反对者说，该刺刀见红的时候下不了手，不但直接威胁女兵本人的安全，而且也会威胁到战友的安全。火线上忙着“英雄救美”，贻误战机。

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但是，其他国家的女兵在火线上的表现，或许证明这种顾虑是多余的。

比如，阿富汗陆军中，20%是女兵。挪威陆军甚至有一个清一色女兵组成的特种部队，“猎手兵团”。

国防大臣威廉姆森说，把人口的一半排除在外，不让她们承担军队中某些关键角色，会阻碍军队的进步。

兵源不足

威廉姆森的话字面上看是强调男女平等，军队向妇女敞开大门。但这番话也露出了英国军队面临的一个长期且日趋严重的困境：兵源不足。

英国陆军要保持目前的军力，每年需要招募一万名新兵入伍。

但是，过去三年中，英军招募的新兵每年只有7千名左右。

今年的招兵尤其困难。英国议会国防事务特别委员会说，英国陆军如果能达到今年招兵目标的一半，就算幸运。

图片版权 PA Image caption 国防部取消了英联邦国家，包括澳大利亚、印度、加拿大等国的人，必须在英国居住满5年方可申请加入英军的规定。

“海外兵团”

正是在这样的背景下，英国国防部宣布了另一个“历史性”的决定，首次允许非英国居民报名参军。

英国国防部计划每年从海外招募1350名新兵加入英军，以缓解本土的招兵困境。

因此，国防部取消了英联邦国家，包括澳大利亚、印度、加拿大等国的人，必须在英国居住满5年方可申请参军的规定。

来自英联邦以外国家的人想要加入英军，仍需要在英国住满5年方有资格申请。

尼泊尔的廓尔喀人（Gurkhas）和爱尔兰人例外，出于与英军的历史渊源，他们的申请单独受理。

目前，英国军队雇用大约4500名来自英兰邦国家的公民。新的宣布预计将进一步扩大英军中“海外军团”的力量。