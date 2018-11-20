图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 柯文哲市长于15日登台发表演说，比出“4”的手势，强调他这4年的政绩。

人声鼎沸的台北市西边西门町闹区，15日的地铁站外一如往常地挤满人潮，只见出口外的大广场，上千人席地而坐。在一片欢呼声中，饶舌歌手登台献艺，主持人则不断炒热气氛，整个场合感觉轻松却带点温馨。

然而，这并非普通的演艺宣传活动，而是现任台北市长柯文哲的竞选行程。虽然是平日的下班晚上，许多人在晚上下班后仍聚集到广场前，其中大多是年轻的投票族群。

举步维艰的柯市长

在众人的欢呼声中，台北市长柯文哲挟着高度人气如同电影明星般登上竞选专用卡车，现场尖叫声不曾间断，人们不断高喊：“台北的选择！柯文哲！”

柯文哲则在台上高声演说：“我们有不同的过去，但台湾可以成为一个和谐的社会！一定可以走向共同的未来！” 希望大家透过投票，再给他服务台北市的机会。他并自豪，4年任内台北市的政绩透明，完全受到检验，“蓝绿两党连用电子显微镜也找不到（弊病），这是正正当当赚钱（招商），新的政治文化已经形成”。

柯文哲的发言，一字一句似乎都穿透台下这些年轻世代的心，现场气氛热络。将满60岁的台北市长柯文哲，将要寻求他的二度连任，BBC中文记者近距离跟着柯文哲，发现所到之处，都有年轻族群不停追逐，柯文哲对台北市的年轻世代，有着绝佳吸引力。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 台北市西门町地铁站广场前挤满支持柯文哲的人潮，多数是20至30岁的年轻族群。

台北带领“素人”改革

就在2014年时，柯文哲以无党籍身份，首度参政即拿下台湾首都台北市的“龙头”位置，让台湾政治出现相当不同的新气象。在此之前，柯文哲是位台湾大学医学院教授，也是加护病房主任，在医界有着绝对权威的形象。

在医学院时，柯文哲即是名医也是名师。但2014年时，他决定以无党籍身份投入台北市长选举。正逢当年3月，台湾掀起“太阳花学运”，给执政的国民党产生巨大压力，民进党在不派人参选的情形下，柯文哲以高票击败国民党前主席连战的儿子连胜文。

有话直说一向是柯文哲的独特性格，他的发言数度被媒体称为“柯语录”，由于性格直率坦白，柯文哲在年轻族群中的威望居高不下。许多分析认为，年轻族群们过去对于传统统独议题恶斗的政党已经厌倦，认为他们只是统独意见不同，但本质都相同，进而造就了柯文哲这样独特现象的“新型态政治人物”。

“柯语录”固然有妙语如珠，但柯文哲也因“失言”过而引发不少人批评，许多人认为他讲话有时太轻浮，这也成为蓝绿两政党攻击的对象。

台湾法律规定县市首长可连任一次，转眼间4年过去，柯文哲看似挟着现任执政的优势，但是柯文哲在这次的二次竞选路程，却比第一次更为艰难。传统政党国民党与民进党纷纷派出自家人马，国民党推出资深前立法委员丁守中出马，而民进党同时也推出资深立委姚文智应战。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 代表国民党出战台北市长的丁守中，获得较多高龄与外省票源支持。

蓝军丁守中的蛰伏

“台北未来在手中！台北的未来是丁守中！”，15日东区的永春市场出现同样的高呼声浪支持64岁的前立法委员丁守中作为国民党推出的另外市长人选。许多年迈投票族群纷纷主动上前握手致意。

祖籍浙江义乌的丁守中，从1994年担任立委青壮年时，就对台北市长展现企图心。但当时国民党重视党意的前提下，最后丁守中都只能让贤给马英九、郝龙斌与连胜文等“国民党政二代”，这次2018年终于获得党中央青睐提名，可谓“老黄忠”出战。

丁守中在台北市高龄人口中，拥有较高的支持度，除了台北市有许多过去外省眷村的铁票外。柯文哲在上任市长后，取消了台北市65岁以上每人每年1500台币（约50美金）的“重阳敬老金”，仅只改发给中低收入户，引发许多老年族群不满。

柯文哲虽然当时表示，取消小康与高收入户重阳敬老金，但是会把这些资金用作老年社福机构的强化，获得不少年轻族群声援。但许多老年群众认为，这每年1500台币是“他们的尊严”，而丁守中则打出“一当选就立刻恢复重阳敬老金策略”，获得不少年老族群支持。

BBC中文记者在丁守中的场合，即看到有老人着急地问：“重阳敬老金会恢复吗？”，丁守中则强力地说：“一定马上恢复”。而同样在柯文哲的竞选拜票行程时，也看到有老人追问：“还我1500”，显得这场台北市长选战中，选民年龄阶层与支持参选人有壁垒分明的趋势。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 执政党民进党推出的姚文智，过去也有丰厚的从政资历。

绿军姚文智的铺陈

除了传统蓝军国民党的丁守中，绿军民进党推出的立委姚文智，则是背负着许多传统独派的期待。曾担任过两届立委与民进党政府任内新闻局长的姚文智，从政经验也超过20年。

过去也曾想问鼎台北市长的姚文智，2014年遵从“党意”礼让给柯文哲，但这次终于披上战袍，姚文智对柯文哲的言行举止也不假辞色。除了批评他说话不得体外，也认为柯文哲在政治言论上“过度亲中”。

原因在于，过去柯文哲对中国大陆上海等城市交流时，都以“两岸一家亲”的基本论调去互动。柯文哲本身认为，“两岸一家亲”的说法是文化、经济与民间城市的交流，并非政治上的互动，但这样论述也让台湾独立基本教义派相当不高兴，认为这是顺从中国的“民族主义”，进而让双方在2018年分道扬镳各自选举。

较处于劣势的是，不论国民党与民进党，都早早于选举前三个月举办各项大型竞选活动。而柯文哲则是透过网络公开募款4000万台币（约130万美金）后，再租一辆卡车成立“行动竞选总部”，并在法定的11月8日正式请假投入竞选，比另外两位主要候选人都还晚。

从2014年当选以来，柯文哲的素人参政，确实带给台北市不同于以往的执政风格。但如今，面对蓝绿两党主要参选人的夹攻下，柯文哲这次的竞选却也是如履薄冰。每一步路都走得稳健，每一双选民的手都握的扎实，台北市政治版图，是否会有不同局面，对选民、对柯文哲、对蓝绿两党参选人，都是极大考验。