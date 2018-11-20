图片版权 Getty Images Image caption 新东方创始人俞敏洪

11月18日，北京新东方教育科技集团创始人俞敏洪因发表“中国女性堕落论”而在网络上引发强烈争议。

18日在上海举行的学习力大会上，俞敏洪称，如果中国所有女生找男人的标准，都是这个男人会背唐诗宋词，那全中国所有的男人都会把唐诗宋词背的滚瓜烂熟，如果说所有的女生都说中国男人就是要赚钱，至于良心好不好我不管，那所有的中国男人都会变得良心不好、但是赚钱很多。

“所以实际上一个国家到底好不好，我们常常说在于女性，就是这个原因。现在是因为中国女性的堕落导致整个国家的堕落。”俞敏洪说。

“你不配给孩子上课”

俞敏洪出生于1962年，1985年毕业于北京大学并留校任教，此后因长期在校外培训机构兼课而被北大处分进而辞职创业成立新东方。2006年，新东方在美国纽约证券交易所上市，是中国首家在海外上市的教育培训机构。

俞敏洪的言论在网络上招致强烈的批评。中国知名女星张雨绮发微博称，“我只能说，北大的教育和新东方的成功都没能帮你理解女性的价值，没让你能理解什么是平等的两性关系，甚至没帮你搞明白什么是平等 @俞敏洪。”目前，这条微博已经被转发超过11万次，并且下方有超过10万条评论。

图片版权 Getty/Samir Hussein Image caption 中国知名女星张雨绮

网友找出的当天俞敏洪演讲视频显示，除了涉嫌歧视女性言论，他还在30秒内爆了8次粗口。对此，中国媒体《现代快报》评论称：俞老师，你满嘴的脏话彻底颠覆了你的人设，暴露了你的真实。

“就满口爆粗这一点而言，你根本不配为人师，更不配给全国的孩子上课。”《现代快报》称。

图片版权 Sina Weibo Image caption 俞敏洪后来在微博上道歉。

关注传播与性别的学者李思磐告诉BBC中文，这是一种中国主流男性的思维方式，他们习惯于把涉及男女的比喻当成一种沟通说服的能力，“没有想到这些玩笑和比喻背后是厌女症的意识形态在支撑”。

道歉被质疑无诚意

图片版权 Getty Images Image caption 俞敏洪很擅长演讲。

这不是俞敏洪第一次发表针对女性的“歧视言论”，此前，他曾公开称，“资本市场就是你娶了一个女人，然后你还甩不掉。每年你还要为她增长25%的收入，不是因为你爱她，是因为你被绑住了。”

也有网友支持俞敏洪，例如微博知名左派 @李北方同学，则发表题为“俞敏洪说了句大实话，谁的尾巴被踩到了？”称，“这话有问题吗？没问题啊，实话。讲到妇女能顶半边天，讲到女性对社会进步的贡献的时候，谁都没意见，到了讨论责任的时候，就把女性撇清，这合适吗？至少在哲学层面都不过关。”

18日晚，俞敏洪在微博发布了道歉声明，称“我想表达的真正意思是：一个国家的女性的水平，就代表了国家的水平。女性素质高，母亲素质高，就能够教育出高素质的孩子。男性也被女性的价值观所引导，女性如果追求知性生活，男性一定会变得更智慧；女性如果眼里只有钱，男性就会拼命去挣钱，忽视了精神的修炼。女性强则男人强，则国家强。”

然而，这则道歉声明并没有为他带来谅解，由于炮轰者众多，俞敏洪关闭了微博评论。

对此，李思磐认为，俞敏洪讲错的话和道歉的话其实是一个意思。“他不可能放弃那些对女性恶意的假设，因为那是他们对幽默、讽刺之类修辞能力的唯一体验，放弃那些，作为以演讲劝服为业的人，他就失去了核心竞争力了。”李思磐说。