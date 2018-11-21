图片版权 Fu Yue Image caption 金马奖得奖纪录片《我们的青春，在台湾》，主要述说一位中国大陆学生与台湾学生的社会运动之路。

“希望我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望”。在华人电影艺术的殿堂金马奖上此话一出，靠着电影《我们的青春，在台湾》拿下最佳纪录片奖的36岁台湾导演傅榆，纵使内心抱着很大的坚持，却也让她付出一定程度的代价。

愤怒的留言宛如潮水般蜂拥而至，一时间，傅榆成为中国大陆网友们的箭靶，个人脸书涌入许多不理性的留言。此外，部分台湾人也批评她这样发言“破坏两岸和平”，更有人批评她“毁了金马奖”。

一点就着的获奖感言

而在成为众矢之的之余，傅榆这部纪录片的拍摄初衷，同时成为了网络讨论的对象。傅榆在随后的脸书留言上指出：“中国与台湾之间的公民社会存在着大量的误解与仇恨，这是长期累积下来的事实。我的创作就是想处理这个问题。如今这个场面，不见得是结果，而或许能是另一场对话的开始”。

来自马来西亚与印度尼西亚华侨背景家庭的傅榆，生于台湾长于台湾，自小面对“身份认同”的不确定性，让她常常在内心有所自我防卫。直到进入大学后，慢慢接出不同政治思想，才让她对台湾认同渐感清晰，2006年起拿起镜头，开始拍摄纪录短片，刻画宝岛台湾的一景一物。

在过去，傅榆都以纪录短片为主，对她来说，这部《我们的青春，在台湾》长纪录片，是她自己亲身观察台湾社会运动七年以来的心血结晶，其中更包含一位中国大陆来台交换生与台湾社会运动学生间，独特却又相知相惜的友谊。

图片版权 Fu Yue Image caption 2012年，台湾开放中国大陆留学生，来自甘肃省的蔡博艺成为首批来台陆生。

电影是什么背景？

2008年，台湾总统选举迎来相当不一样的局面。国民党的马英九，靠着民进党执政下的低迷不振，成功以765万票，击败对手谢长廷，让国民党重新赢回政权。

台湾前副总统，现任国民党党主席的吴敦义在接受BBC中文访问时，依旧记得当时的景象：“就任当天，中国共产党发来贺电，邀请我们10月时造访北京。我们后来10月一齐过去，跟中国大陆当局谈了很多，时任副总理王岐山、还有王沪宁、戴秉国与王毅等七位高官一一列席”。

吴敦义对BBC中文记者忆起，他对时任中国主席胡锦涛，背诵了礼记的《礼运大同篇》，强调和平重要外，还称双方“无所不谈”。从贸易公平到外交休兵，宴席上觥筹交错、好不快乐。吴敦义再说：“国民党也在场表示要欢迎‘陆生’来台，让新一代年轻人，在学校里一起读书，相互了解”。

4年后的2012年，台湾正式对中国大陆打开留学生的门，自此陆生来台成为两岸年轻人接触的新起点。当时毕业于甘肃省兰州市内高中的蔡博艺，抱着“试胆”的心情，来到她心目中所谓的“宝岛”想要一探究竟，成为首批“敲门砖陆生”。

随后在2012年底，台湾即发生“反媒体垄断”的社会运动，当时BBC中文也曾对此报导，活动吸引到了傅榆，让她决定跟拍活动的领袖，在台湾清华大学念书的学生陈为廷。

同时，她也注意到陆生蔡博艺，会参加“六四学运”在台纪念外，还对于台湾对抗土地征收的“保护家园正义”等社会运动相当关怀，让傅榆最终一起跟拍这两位来自政治体制大相径庭的两岸，却又同时对于社会议题关注的“奇特学生”。

图片版权 Fu Yue Image caption 2014年，台湾爆发太阳花学运，台湾学生陈为廷成为领袖之一

社会运动的本质

就在2014年3月，台湾发生震惊世界的“太阳花学运”，当时的学生领袖陈为廷等率领学生们占领台湾立法院议场一夕成名，成为媒体追逐的对象。学运同时也被中国国台办定调是“学生暴动”，下令不准任何大陆留学生参与。

不过蔡博艺还是大胆地戴着口罩，以观察者的身份出现在抗议会场，当她看着台湾立法院议场被喷漆“当独裁成为事实，革命就是义务”，心中有无限感慨。最后蔡博艺还悄悄地被陈为廷等学生领袖带入议场内，陈为廷对着傅榆的镜头调皮地说：“习主席、习主席不好意思！”

从2012年掌镜以来，傅榆纪录了陆生蔡博艺与台湾社运学生陈为廷，三年多下来如何从彼此互不认识，到最后成为相互患难的好友。当然两人的社运目标也不一定完全相同，但对于蔡博艺而言，社会运动才证明了“人类真正活着”。她在纪录片中说：“社会运动是民间可以反抗政府很重要的手段，我自己认同这样民主价值”。

蔡博艺这样参与社运，自然成为国台办的眼中钉，她说：“她在台湾写了篇文章，台办的人就很生气地冲到她大陆家，她回去后马上就被有关部门找喝茶”。傅榆的镜头，则是单纯做好了旁观者的角色，把她一度与家庭“闹革命”的镜头捕捉下来。

然而，并不是所有的台湾学生都对蔡博艺这样态度的买单，她在后来决定投身台湾淡江大学学生会长选举，引发些许争议。反对的学生认为，蔡博艺的参选有“国安争议”，来自中华人民共和国的她，终究在担忧声中被迫退出选举，纪录片忠实呈现当下的无奈。

图片版权 Fu Yue Image caption 傅榆的出身背景，让她从小就思考自身的身份认同，进而影响到政治思维。

独立个体的尊重

纪录片本身分为三个部分，除了陈为廷与蔡博艺，更重要的是还有导演傅榆自己。从小就对身份认同感到困惑的傅榆，被归类为非中国大陆的外省人，因为不会说台语，一度遭到同学欺负。

就在长大求学的过程中，傅榆慢慢地去了解，每个个体其实本质各有其不同，自己不用过度解释背景，只要认同当下存在的主体性即可，进而影响到她政治思维。她曾在自己的文章中曾提到：“我们都希望台湾是一个独立的个体。但是，我们有没有可能不那么仇视中国人？”

她同时提到：“中国、香港与台湾之间逐渐形成一种趋势：享有共同利益的政商集团越趋加强彼此之间的联系，形成了一股跨海峡的、有可能箝制台港民主自由的势力。如果我们想要抵抗这样的力量，是否有可能在尊重彼此独立的前提之下，同样加强中、港、台之间，人民力量的连结？”，促使她持续拍摄纪录片的决心。

事件过后，傅榆对BBC中文记者表示最近真的不便受访，也许再过一段时间吧。一场寻求自己，与台湾个体认同的纪录片，变成全中国大陆网络疯传的议题，似乎让她难以想象。但这电影，或多或少更纪录两岸学生的相互理解。

一部社会运动的政治纪录片，终究难逃被贴上政治化的标签。虽然傅榆想阐明，这是部纪录青春的纪录片：“青春很美好，但也容易犯错。我们可能把错误的期待投射在别人身上，这有可能发生在人对人，也有可能发生在国家对国家”。

但无奈的是，在现今两岸三地间的政治诡谲下，傅榆口中“每个独立个体的尊重”，想必一时半刻，是很难有真正的解答。