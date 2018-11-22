图片版权 Getty Images Image caption 2018年的地方选举是对现任蔡英文政府各项政策的一次大检验，其中重要一环就是和台湾和中国大陆的关系。

本月中，就在2018台湾地方选举日趋白热化的时候，美国在台协会台北办事处（AIT）处长莫健 （James Moriarty) 接受台湾媒体TVBS专访表示，“外境传来的假新闻讯息，确实在影响选举，十分危险。”然而，TVBS在短时间内撤下这段视频。隔日美国在台协会于其社交媒体网页重新刊登此专访视频。

在台湾地方选举投票前接受BBC中文采访的专家认为，美国官方就台湾选举的发言举措，乃是美国、台湾、中国复杂三角关系中的一种外交手段。如何在中美角力的大背景下选择自己的定位，将决定未来台湾的走向。

伦敦大学亚非学院(SOAS)台湾研究中心主任罗达菲(Dafydd Fell)教授对BBC中文说，这次选举是一年多以后台湾总统大选的前哨战，可谓重要。

美国在台协会前处长司徒文 (William A. Stanton) 则表示，在中美台三角关系中，台湾不会只是一个“商品”或“棋子”。

过往台湾选举历史显示，美国与中国就台湾每次选举都发表过程度不同的各种言论。这也意味着，台湾的每次大型选举，都被中美两国外交角力的背影笼罩。

APEC风向标

日前落幕的2018亚太经合组织（APEC）峰会上，中美两国难以就经贸政策达成共识，APEC峰会自1993年开幕以来，首次无法整合各国意见并及时发表会后宣言。在这场外交交锋中，台湾外交部于会议期间发布其代表张忠谋（Morris Chang）与美国副总统彭斯（Mike Pence）会面叙谈的现场照片及讯息，这令美中台三方的复杂关系再次浮上台面。

特朗普上台后，美国政府与台湾的多项互动都被评论为台美关系升温的举动。今年以来，美国国会通过《台湾旅行法》（Taiwan Travel Act），蔡英文及前任总统马英九出席美国在台协会（AIT）新办事处落成典礼，台湾向美国提供拟采购F35隐形战斗机的军购清单……台美双方的多项新互动，皆让外界评论特朗普政府对台湾的友好程度似乎前所未见。

特朗普推出的政策中，包含最受各界瞩目的《台湾旅行法》，允许台美政府高层官员互访。这引来中国政府严厉抨击，认为美国干预中国内政，挑起争端。

之后，美国海军拥有的科研船舰“托马斯号”（Thomas G. Thompson）于十月停靠台湾高雄港，又让美中台三方关系再起波澜。台湾政府虽然申明此舰到来纯为学术研究，但其隶属美国海军的“半军舰”身份仍然引发口角。去年底美国国会通过《国防授权法》时，中国官方代表曾作出强烈表态称“美国军舰抵达高雄之日，就是解放军武力统一台湾之时”。

台湾：“商品”或“棋子”

图片版权 Reuters Image caption 台北市长柯文哲称，中美角力已经制度化，台湾不过是其中的商品，只能期盼自己努力增加自己的价值。

在美中外交贸易对抗中，台湾政府的角色也引来众多评论。其中，一观点直指，特朗普对台湾连续释放的友善政策，并非真正关注台湾的地位，意在中美贸易战争，让中国分心，于气势上取胜。台湾只不过是美中贸易战中，美国外交现实主义上的棋子。

台湾政治明星，台北市长柯文哲接受美国媒体专访时称，中美角力已经制度化，台湾不过是其中的商品，只能期盼自己努力增加自己的价值。

但美国在台协会前处长司徒文 (William A. Stanton) 对BBC 中文网表示，台湾不会只是一个“商品”或“棋子”。司徒文对记者表示：“台湾的GDP排名、经济自由度、高等教育质量或科技发展都显示出台湾是在国际舞台活跃的角色。”另外，就柯文哲对国际关系的判断，他叙明他个人不认同柯的意见，但强调只有台湾民众才有资格评价柯文哲市长的施政。

目前于台湾大学担任客座教授的司徒文表示，美国对华政策已迅速制度化。《台湾旅行法》的通过是“间接的表示台湾的主权地位”，他也向BBC说明，他个人乐见台湾与美国加深来往。不过，他又观察到“蔡英文对中美两国，十分谨慎，尽量不冒犯中国”。

“但现在中国政府对台湾政府的每一个举措，都不满意。”他说。

维持现状还是冒险下注

图片版权 EPA Image caption 虽然地方选举中大多关注本土议题，但这次选举被普遍认为是现任总统蔡英文2020年竞选连任的关键热身。

目前看来，台湾政府在中美外交角力的喧嚣当中，没有太多大动作取悦或激怒两方。蔡英文似乎对于两政权抛出的一连串“惠台”措施，没有太大明确反应，而是以维稳为首要目标。

香港岭南大学政治教授张泊汇(Zhang Baohui)接受BBC中文网访问说，台湾政府在中美角力中谨慎维持现状，是现下最简单却也最好的作法。他认为，特朗普政府由一个人决定关键政策，因此中美贸易战也“可能一夕休兵” 。

张泊汇指出，中美贸易外交战，也有许多签订新合约缓和冲突的空间，关键在于“要让特朗普认为他自己帮美国人民赢得胜利，是个英雄，两方迅速达到和解是有可能性的。”他认为，台湾政府不会甘冒得罪中国换来经贸制裁的风险，贸然把政治资本全数押注美国。

此外，张泊汇指出，由美国鹰派主导的对华强硬政策，要等到特朗普成功连任后才能探测到制度化的可能性。张泊汇表示，特朗普最有可能的挑战者的彭博（Michael Bloomberg）一贯主张与中国稳定交往。若他当选总统，中美经贸大战极有可能放缓。