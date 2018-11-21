图片版权 EPA Image caption 美国海军"里根"号航母在菲律宾海。

靴子终于落地了？ ！ 2018台湾九合一选举最后的变数出现了？ ！ 美方事先张扬的军舰开进南海，并有意在台海与南海秀肌肉，搞演习的动作， 正在付诸实施中？ ！

航母齐聚南海

据报道，两个美军航母战斗群正在西太平洋上作业。其中，"里根"号航母战斗群正在南海航行。 美国"海军学院新闻"(USNI NEWS)网站称，美国海军"里根"号航母战斗群进入南海北部。与此同时，美国海军的"斯坦尼斯"号航母战斗群则从太平洋抵达了菲律宾海，目前已经抵达菲律宾东南部海域

日本海上自卫队此前发布的消息，美海军这两个航母战斗群是在与日本海上自卫队举行联合海上巡航演练后，各自抵达目标海域的。

而香港海事处的消息，"里根"号航母战斗群4艘军舰在21日停靠香港。

那么，美舰行动会否还有下文？停靠香港后，下一个目标会是哪？是否会穿越台湾海峡，或在台海海域举行军演？

由于正值本周末台湾即将举行九合一选举的敏感时刻，因此台湾部分媒体很愿意往这方面做联想。

美舰来由

究竟美舰的到来是为台湾"助选"的，还是冲着习近平访问菲律宾的？若是后者，美方是要告诉中菲：你们搞你们的共同开发，我搅我的局？

若是前者，台湾选民可要瞪大眼了！难道台湾的民主真要靠美国军舰来保护？

所谓 "请神容易送神难"，台湾的保护费交的还不够？按特朗普对欧洲，对北约，对日本的胃口，台湾的军费必须要翻番，目前还真不够！

台湾将在2018年11月24日进行大规模的九项地方选举，包括六个直辖市长、直辖市议员、里长、山地原住民区长、原住民区民代表，以及三个省辖市与13个县的县市长、县市议员、乡镇市长、乡镇市民代表、村里长，这是继2014年后的第二次九合一选举。

图片版权 EPA Image caption 在台湾选举中，非典型国民党候选人韩国瑜直捣绿营的老巢──高雄市，让民进党措手不及。

这场选举虽是地方选举，但关乎各政党的势力消长，甚至是政党领导人的权位之争，以及2020年总统、立委大选的布局，对于台湾政治乃至于两岸关系都有重大影响。

岛内选情

民进党虽有执政优势，但执政包袱亦随之而来。中央执政的经济不佳，两岸、外交、军事危机重重，一例一休、年金改革、婚姻平权等议题引发民怨，加上非核家园与空污、缺电的两难等议题，已经影响地方选情，都是民进党在此次选举面临的困境。

另一方面，一向按部就班，沉闷呆板的国民党，居然杀出个"程咬金"──非典型国民党候选人韩国瑜直捣绿营的老巢──高雄市。韩国瑜所带动的"韩流"效应，让民进党措手不及。

民进党在接下来的有限时间内会有何招数应对目前尚未知晓。金马奖颁奖嘉宾发言争议，吴敦义失言议题，还有所谓的大陆干预……能够让高雄，新北市的民进党候选人扭转选情吗？

中美政策

中国大陆习近平政府与特朗普政府对台湾的政策影响已经显现：中共十九大报告中实际上已经为解决台湾问题划下虚拟的时间表，即2035年中国基本实现现代化的目标。

既然基本实现现代化，国土未统一岂不遗憾？

特朗普上台后，废除TPP，代之以印太战略，将日澳印等太平洋及印度洋重要国家纳入区域战略之中。台湾在地缘政治中处于节点位置，美方不顾中国的反对，大打台湾牌，令到台独政党及组织更加蠢蠢欲动。

台湾九合一选举势必对未来台湾走向，及中美围绕台湾问题博弈产生作用力：

要么，民进党政府的亲美反中路线挟民意支持继续前行；要么，在野的蓝营在选举中获得更多民众支持，多个县市行政权重新回到国民党等蓝营手上，有效扭转台湾现行的大陆政策。

在离选举投票时间只剩下3天的当口，任何在选前的突发事件及处理方式都将直接影响选举结果，如中美贸易战、南海议题、台湾国际活动空间、单一艺人或两岸突发事件、选前一夜的激情演出等等；同时，还考验各政党及其候选人的危机公关及应变能力。

图片版权 Getty Images Image caption 彭斯日前在美国公开表示，台湾民主道路是正确的选择.

美国因素

既然执政的民进党如此亲近美国，美方会否在选举关键时刻也拉蔡英文一 把？特别是在中美关系因贸易战而陷入泥淖之时，特朗普政府会否再玩一次台 湾牌？力助民进党挺过县市长选举的难关？

其实，美国因素已经浮现。比如，巴布亚新几内亚的APEC领导人非正式会议，美国副总统彭斯会见台湾代表张忠谋，对外释放信号；彭斯日前在美国公开表示，台湾民主道路是正确的选择，其言外之意不言自明。

不过，美国人也有不给台湾面子，不近人情之处。如，台湾所谓"东京奥运正名公投"与九合一选举捆绑，也将于24日投票。据台湾媒体报道，蔡英文日前和"美国在台协会(AIT)"主席莫健(James Moriarty)见面时，莫健向蔡英文表示，台湾可能会因此被踢出国际奥会；美国对"东奥正名"帮不上忙。

美国这种态度，不是第一次，也不会是最后一次。由此回到本文开头的问题，美舰开进南海真的是为台湾绿营保驾护航吗？是要威吓习近平访问菲律宾，中菲达成南海共同开发的协议吗？

笔者以为两者皆不是。

美舰仅仅是一次普通的例行"自由航行"，只不过时机选择上给外界，给台湾，给那些对美国寄予厚望的政党或政客予以心理慰藉。

理由只有一条，那就是，这4艘美舰要停靠香港！而香港现在是谁的地盘？没有中方的许可，美舰只能停靠新加坡！既然中美两军有默契，那么"里根"号也好，"斯坦尼斯"号也罢，还能干出中国大陆所不愿意看到的事吗？

（注：本文不代表BBC立场和观点）