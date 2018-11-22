Image caption 里根号船身展示横幅，写有里根号的口号的格言：Peace Through Strength（以力量实现和平）

中国国家主席习近平和美国总统特朗普有望下周在阿根廷G20峰会会面，本周三美国航空母舰里根号（USS Ronald Reagan，又译列根号）获准访问香港，被视为中国在两国元首会谈前一个友善举动。

中美贸易纠纷过去多月升级，中国政府九月更据报拒绝美国两栖攻击舰黄蜂号访问香港。

香港在“一国两制”下拥有高度自治权，但外国军舰访问香港属外交事务，因此仍然需要得到中国政府特别许可。许多分析都认为里根号访港显示中美关系暖化，但有专家向BBC中文指，中美关系近日仍有波动，里根号访问香港预示中美关系的回暖“言之尚早”。

中美双方“有意愿令关系不那么绷紧”

图片版权 EPA Image caption 托马斯拒绝透露里根号离开香港后，会否穿越台湾海峡。

香港媒体报道，中国解放军驻港部队司令员谭本宏周二（11月20日）曾乘坐美军运输机，登上当时仍然在南海的里根号。里根号司令官海军少将托马斯（Karl Thomas）周三（11月21日）介绍，当时有向谭本宏展示战机升降的情况。

托马斯又透露，这次访问香港期间，将会参观香港的学校，并与香港警方和解放军驻港部队交流。

对于中国政府九月拒绝黄蜂号访问香港，托马斯表示不知道中国政府决定的原因。

中美的贸易纠纷令两国关系近紧张，而中美两军更发生多次磨擦。解放军驱逐舰兰州号与美军神盾驱逐舰德凯特号上月在南海相遇，双方最接近时距离只有41米，美国军方事后批评中国海军做法“不安全也不专业”，中国国防部就回应说兰州号当时“依法依规对美舰进行识别查证”，做法并无不妥。

澳门军事评论员黄东认为，这种两军相遇的事件十分恶劣。他接受BBC中文访问时指出，北京政府允许列根号访问香港始终是一件好事，因为香港始终是个自由港，北京政府也要维持香港的“一国两制”。

他又形容，中国解放军驻港部队司令谭本宏参观列根号这种“良性互动”是好事，显示中美双方“有意愿让关系不要绷得那么紧”。

图片版权 BBC Chinese Image caption 里根号船身长332米，比英国伊丽莎白女王号航空母舰长出近40米，也比中国辽宁舰航母多出30米。

香港智明研究所研究总监许帧指出，香港的航运交通发达，又适合西方军人作短途观光和社交目地方，也是世界少数方便美军和家属团聚访问的地点。

他接受BBC中文访问时又指出，美军许多舰艇都长期驻守海外，所以美军能否寻找合适地点让水兵与家人相聚，多少会影响舰上的士气。

“这次北京允许美国的主力战舰在香港、或是邻近香港的公海停靠，其实也反映北京希望中美关系可以正常化，尤其是中美军事关系。”

图片版权 BBC Chinese Image caption 里根号的甲板停靠了许多战机，包括这款E-2 空中预警机。

图片版权 EPA Image caption 机库内展示了大型美国国旗和香港区旗。

图片版权 Reuters Image caption 甲板上停靠了多款军备，包括F/A-18F大黄蜂两座位战机。

中国官方《环球时报》周三也发表评论，指里根号访问香港“无疑是中美两军关系保持稳定的一个积极信号”。

但中美关系近来波动不断。许帧留意到，美国副总统彭斯11月17日出席亚太经合组织会议期间，再次批评中国的“一带一路”计划，指美国并不会向其他国家推行“束缚性”的计划。而习近平在同一个场合，也再次不点名批评美国的贸易保护政策，形容这是“短视”的做法，注定失败。

许帧认为，这显示“列根号的到访是否等于中国与美国的军事关系出现回暖，或美军在未来会否更频繁地获准访问香港，眼前并不能太早下定论”。

台湾裔水兵：我是美国一部份

图片版权 BBC Chinese Image caption 彭敏东说，自己的父母都是台湾人，但却十分尊重他到美国海军服役的决定。

里根号访港期间，船上的官兵可以上岸到香港游览。就记者现场所见，舰上不少官兵都在排队，等候接驳船载他们上岸。

在舰上处理战机管理文书工作的海军中士彭敏东接受BBC中文访问时说，这已经是他第二次到香港。他在台湾出生，十二岁与父母一起移民美国。

他说，他是受到电视广告吸引而参军，也希望透过参军看看世界。他参军以来，足迹遍布欧亚，最喜欢是南欧，尤其是希腊。“因为那里有许多古旧的东西，我十分享受那些历史建筑。”他形容，船上的生活乏味，每天大都是工作和休息，但他有时候完成工作后也会到健身房，或是画画，调剂自己。

他不在美国出生，但他说自己并没有身份认同问题。“需要的时候我一定会把生死置之度外，我们在这里是为了完成任务。我服役的生涯中，见过许多生与死的画面。”

“那是我控制不了的，但我始终要完成自己的任务，不想其他事。”

“我是其中一份子，我参加了海军，我是美国的一部份。”