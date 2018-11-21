图片版权 Dolce & Gabbana/Weibo

周三（11月21日）本是意大利奢侈时装品牌杜嘉班纳（Dolce & Gabbana，缩写DG）在上海举办时装秀的日子。但突如其来的一场“辱华”风波，让众多中国明星拒绝出席，杜嘉班纳随后宣布活动改期。

这场风波源于该品牌发布的一套模特用筷子吃意大利美食的宣传广告。火上浇油的是，该品牌设计师随后疑似在Instagram上辱骂中国是“屎之国”。

尽管官方声明称这是由于Instagram“账号被盗”，但该事件仍迅速在中国社交媒体上引发强烈抗议。

有学者向BBC中文表示，就广告内容而言，杜嘉班纳的品牌形象一直是个性和高冷。但在此次的广告中“自信过了头”，在文化自豪感强烈的中国折戟在所难免。

事件起因

争议起源于上周六（11月17日），杜嘉班纳在其官方微博上发出了三条标题为《起筷吃饭》的短视频为即将到来的时装秀宣传。在视频中，一名华裔面孔的女子坐在餐馆内，分别使用筷子吃意大利披萨、香炸甜卷和番茄酱意面。

在第一段视频开始，伴随着女子两眼眯成一条线的微笑，旁白解说道“我们要向大家展示，如何用这种小棍子形状的餐具（指筷子），来吃我们伟大的传统玛格丽特披萨饼。”

该女子随后将两根筷子竖起插入披萨中，但旁白马上纠正道，正确的做法应当是“像钳子一样夹住一块披萨饼”。视频最后，终于吃到比萨的模特鼓起掌来，画外音说道“Bravissimo”（意大利语的“很好”）。

另两段视频与之类似。在第二集中，该女子试图用筷子夹起一块香炸甜卷，但她表情夸张地摇了摇头，似乎无力夹起。最后一集，女子则被教导如何用筷子卷起意大利面。

该系列视频在网上发布后，引发一些网友质疑。有网友说，该模特用筷子的方式怪异，有贬低中国文化之嫌。另一名网友指出，视频开头，旁白将品牌名称“Dolce & Gabbana”用稍显蹩脚的英文发音读出，是在嘲笑中国人的发音。（“Dolce”的意大利语正确发音接近“杜切”，而不是“杜斯”）

如果说这套广告只是引发了一些网友质疑，该品牌设计师和联合创始人斯蒂芬诺·嘉班纳（Stefano Gabbana）在Instagram上与一名网友的疑似争辩则直接点燃了“火药桶”。

图片版权 @michaelatranova / Instagram Image caption 网友晒出的嘉班纳聊天截图。嘉班纳称，以后在所有的采访中，“我都会说中国是屎之国。”

网名为@michaelatranova 的Instagram用户周三（11月21日）爆料称，嘉班纳与她就该广告是否涉嫌歧视展开争辩。对话中，嘉班纳表示，以后在所有的采访中，“我都会说中国是屎（原文用表情符号替代）之国。没有你们我依然过得很好。”

在接下来的对话内容中，嘉班纳还疑似对该网友说，“中国，无知、肮脏的土匪。”

抗议与回应

疑似嘉班纳的种族歧视言论迅速在中国社交媒体引发抗议，在数万条跟帖中，很多网友评论“想挣中国的钱，却看不起中国人！谁给他的自信”。还有网友前往嘉班纳的维基百科，将其职业修改为“种族主义者”（racist）。

事情发酵后不到3个小时，杜嘉班纳官方发布致歉声明，表示该品牌设计师和官方的Instagram账号“被盗”，“我们已经立即通过法律途径解决。我们为这些不实言论给中国和中国人民造成的影响和伤害道歉。”

然而，道歉并未能平息互联网的愤怒。包括该品牌代言人王俊凯、迪丽热巴以及陈坤、李冰冰在内的诸多中国明星陆续表示，不会出席周三晚间举办的时装秀。

著名演员章子怡甚至直接在微博上贴出配有“你的屎掉了，还给你”字样的表情包。

图片版权 Weibo Image caption 章子怡在微博上贴出配有“你的屎掉了，还给你”字样的表情包。

周三下午，杜嘉班纳再次发布声明，宣布当晚的活动“因故改期”，但并未提及该争议。

BBC中文尝试联系杜嘉班纳置评，但截至发稿并未收到回应。

杜嘉班纳冤枉吗？

杜嘉班纳是一家以奢侈品服饰而闻名的时装品牌，于1985年创办于意大利米兰。该公司的客户包括著名歌手麦当娜（Madonna）、凯莉·米洛（Kylie Minogue）等。

香港中文大学广告学副教授李赖俊卿对BBC中文表示，杜嘉班纳的品牌形象是独特、创新和对比鲜明，它认为自己的潜在客户是非传统的精英阶层，因此广告往往显得更加“高冷”，并不像一些草根品牌一样去讨好受众。

“他们可能想在广告中使用幽默感，但并没有很好的体现出来。我认为他们低估了中国人的生活质量和文化自豪感，”李赖俊卿说。

中国传媒大学电视学院教授曹培鑫则认为，广告是一个创意行业，因此有一些大尺度的内容，也在情理之中。“一个广告是否涉嫌种族歧视，评判标准是是否会对一个种族产生负面看法。这个模特虽然吃相有些笨拙，但最后都吃到东西了。”

但曹培鑫认为，如果不考虑Instagram被盗号是否属实，杜嘉班纳设计师后续说的内容，无疑是严重的“辱华”和“种族歧视”。

“外国的很多公司可能需要对中国人的情感增加理解。从历史上看，与中国有着相似的遭侵略经历的民族或国家，都会变得更加敏感，”曹培鑫说。