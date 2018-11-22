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意大利奢侈时装品牌杜嘉班纳（Dolce & Gabbana，缩写D&G）周三（11月21日）在中国引发的“辱华”风波持续升级。中国官方媒体、明星纷纷回应。目前，该品牌在天猫、京东等网购平台的商品已全部下架。

另外，一名在意大利的中国留学生对BBC中文表示，周三晚间大约有20余名当地留学生前往米兰的杜嘉班纳旗舰店抗议。

杜嘉班纳上周六发布了三条女模特用筷子吃意大利美食的宣传广告，但该广告被指“居高临下”贬低中国文化。该品牌设计师随后疑似在Instagram上辱骂中国是“屎之国”更直接引发中国网民大规模抗议。杜嘉班纳声称这是由于其账号“被盗”。

中国外交部周四（11月22日）在例行记者会上就该事件表示，中国不希望此事上升为外交问题。“与其来问外交部发言人，不如去问一问中国普通民众看他们如何看待这个问题。”

抗议升级

继风波伊始的周三下午，章子怡、陈坤、李冰冰等多名明星几乎在第一时间宣布取消出席该品牌周三晚间在上海举办的时装秀，同日晚些时候，杜嘉班纳中国代言人王俊凯与迪丽热巴的工作室分别发布声明，宣布与该公司解约。

“我司作为中华人民共和国企业、迪丽热巴女士作为中华人民共和国公民，对此事感到无比愤慨，”迪丽热巴工作室在一份官方声明中说道。

图片版权 Tmall Image caption 与杜嘉班纳有关的产品在天猫等多家中国知名电商平台下架。

据《中国日报》报道，从周三晚间开始，与杜嘉班纳有关的产品在包括阿里巴巴旗下平台天猫，以及京东、苏宁在内的多家中国知名电商平台下架。

BBC中文发现，目前在这些平台搜索杜班加纳的中英文名称及缩写，均显示“没有找到相关商品”，但不能确定该决定由哪一方做出。

上海交通大学新媒体营销传播学者魏武挥对BBC中文表示，中国大陆无论是网络平台还是演艺圈，“求生欲都越来越强”。“他们主要还是商业上的考量，但现在显然与政治大气候也有所关系。”

图片版权 Ma Ruiyue Image caption 11月21日晚，近20名中国留学生和华人前往意大利米兰的杜嘉班纳旗舰店抗议。

此外，有多条上传至社交媒体的视频显示，有近20名在意大利的中国留学生当地时间周三晚间来到位于米兰的杜嘉班纳旗舰店门口抗议。

在雨中，抗议者手举“Not Me”（不是我）字样的标牌，在店门口静立。此前，杜嘉班纳曾发布“Not Me”字样的图片，声明该品牌和设计师的Instagram账号被盗。

BBC中文通过社交媒体联系到活动的参与者马蕊悦，她对BBC中文表示，她是一名在意大利学服装设计的学生，“我在群里看到有人发起这次行动的消息，于是我们大约晚上六点到了杜嘉班纳总店门口。”

图片版权 Reuters Image caption 杜嘉班纳门店橱窗上的抗议招贴。

“我们只是想去做一个无声的抗议，也有伙伴带来商品要求退货。杜嘉班纳这次有些太明目张胆地欺负中国人，”马蕊悦说。

再发声明

杜嘉班纳周三晚上再次通过Instagram发布一张声明图片。图片上的文字写道，“我们的梦想是带给上海一场为中国精心而设、讲述我们的历史和愿景的活动。”

“今天发生的事不仅对于我们非常不幸，对于所有为这场活动日夜准备的人们都很不幸，”杜嘉班纳在声明中说。

但这条使用英文发表的声明并未让中国网友“买账”。

“通篇不见sorry，可见完全不觉得自己有问题！如果不喜欢中国，就别勉强，毕竟我们也不欢迎你！”一名网友评论道。

还有网友认为，声明用英文发表，是在博取外界的同情。“说的感觉是你自己很委屈，中国人错了。你这是写给谁看呢？”

BBC中文致电位于上海的杜嘉班纳公司，但对方直接挂断了电话。

官媒批评

除了网友蜂拥而至的批评之声，中国多家官方媒体也加入进来。中国官方小报《环球时报》发表以《当遇到“辱华”时，中国公众该怎么做》为题的社评。

评论认为，西方公司在华经商时，需坚定“入境随俗”的理念，而不是“带着普世价值的傲慢”。但文章也表示，对于无心之过的外国公司，未必需要穷追猛打，“重点打击言行和事后态度都很恶劣的外部肇事者。”

《人民日报》则在社交媒体发表评论指，“筷子吃披萨”有刻意讽刺之嫌，但更不能被接受的是“吃饭砸锅、当面一套背后一套”。“中国，才是我们最珍视的奢侈品。 ”

中国中央电视台新闻频道公众号以《你们真的懂筷子吗》为题，推送了一条有关筷子的宣传片，强调筷子是中国传统文化的载体，该视频在微博、微信等社交媒体被大量转发。

“可能外国人很难理解中国人对筷子的情感，很难理解中国人口中‘多个人，就多双筷子’的含义，”一名网友评论道。