新闻专辑：台湾选举2018
头条新闻
台湾选举前的中美台三角：谨慎押注
特朗普对台湾连续释放的友善政策，是否真正关注台湾地位？面对大变局台湾应该如何站位？
- 2018年 11月 22日
观点：双航母给习近平访菲台湾选举带来美国因素
美国军舰开进南海，似乎有意在台海与南海秀肌肉。2018台湾选举最后的变数出现了吗？
- 2018年 11月 21日
台湾选举：“比柯文哲还红”的学姊黄瀞莹
你还不知道“学姊”是谁？没关系，看了这篇文章你就知道人气爆表的学姊黄瀞莹到底在红什么？
- 2018年 11月 21日
素人台北市长寻求连任 蓝绿夹攻下夹缝生存
台北市长柯文哲看似挟着执政优势，但二次竞选道路却比第一次更为艰难。
- 2018年 11月 20日
金马奖 “台独”Vs“一点不能少” 两岸艺人舌战
获奖纪录片导演傅榆的发言，中国艺人的反击，再加上两岸网友的热评，成就了本届金马奖最热话题。
- 2018年 11月 18日
视频/音频
非典型的“空降”参选人 南台湾“铁绿”的反转变数
- 2018年 11月 12日
两岸奖学金对比 财与力的较量？
- 2017年 6月 16日
中国民航逼近“海峡中线” 台湾空军感受压力
- 2018年 1月 12日
哪些公司把台湾列做“国家”或写成“中国台湾”
- 2018年 5月 31日
台湾会成为美国抛弃的一枚棋子吗？
- 2017年 3月 20日
蔡英文出访：您可能不知道的台湾非洲友邦
- 2018年 4月 20日
蔡英文访危地马拉 表态支持当地基建
- 2017年 1月 12日
造访推特成蔡英文过境美国压轴行程
- 2017年 1月 15日
蔡英文首份防务报告：大陆军事威胁增加
- 2017年 3月 15日
蔡英文：台湾愿创造台海和平新时代
- 2017年 1月 20日
特朗普团队：不会与蔡英文会面
- 2017年 1月 8日
台湾同性家长：“我们和一般家庭一样”
- 2017年 5月 24日
台湾同性婚姻走向合法鼓舞大陆同志社群
- 2017年 6月 17日
台湾立法院初审通过婚姻平权法案
- 2016年 12月 26日
禁止同性结婚违宪 台湾大法官做出判决
- 2017年 5月 24日
台湾同婚推手祁家威：“我不是自己要结婚”
- 2017年 5月 25日
你问我答：蔡英文上任周年你最关注哪件事？
- 2017年 5月 15日