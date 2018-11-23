图片版权 Getty Images Image caption 台北市长柯文哲（中）在一处传统市场和选民互动。台湾选举融入了浓郁的地方特色。

台湾再次进入选举季。作为一名台湾人，笔者经历了超过15年的台湾各类选举。记得第一次投票时，进入投票所的戒慎恐惧，起因是关于投票这件事情，实在有太多需要选民注意的地方。台湾社会之集体记忆，也反映在投票行为上。

笔者通过回忆，罗列出一些耳闻目睹的台湾选举轶事。在我看来，投票在台湾固然有许多趣闻，但同时也反映出台湾社会和台湾政治的逐步变迁。

龙应台，林青霞的废票

图片版权 AFP Image caption 工作人员在整理公投签名资料。2008年的总统大选中，林青霞和龙应台都因为不熟悉投票规定而投出了废票。

2008年台湾总统大选，马英九获胜，但是他的得票数当中，却少了他长期策士龙应台以及影星林青霞的两张票，因为她们都投了废票。

问题不是两位铁粉不支持马英九，而是她们都用了私章投票，违反了选举“不记名”投票的规定，因此两张票都算成了废票。以论辩民主闻名的龙应台教授，当年还自嘲自己是“全世界傻妞一号”。她的好友林青霞也投下了废票，而且根据台媒报导，在2004年总统大选，林青霞也曾因为用私章，投下了一张废票，成为当年的热门议题。

投票禁穿彩虹衣？

图片版权 Reuters Image caption 多个同性婚姻话题进入本次公投。

事隔十年后，沸腾的2018台湾选举，更是令选民眼花缭乱。因为，除了县市首长，市议员或里长之外，今年首次还有十项公民投票议题让人圈选。十个议题会分好几张选票，需投入不同票箱，加上县市长，里长或市议员的票箱，总共有五个以上的票箱要选民细心投票。许多行动不便或视力退化的老人家，已经怨声载道。根据台湾选举保密原则，在投票布帘后，选民不准转头问选务人员任何问题，也不准自拍或录像。

在选战白热化的阶段，前日，社交媒体开始广传一消息，说道，若穿有“彩虹”或“婚姻平权”图样的衣物，恐会被禁止投票。此一传言，也引起同志网友质疑若穿有“十字架”图案或配戴十字项链，代表基督徒反同的衣服，是否也应当被禁止。

针对这些传言，台湾选举机关立即纠正，表明除非在投票场所，发现身穿特定议题或符号的衣服，在现场宣传理念或制造纠纷，否则选务人员不会因为民众的服装关系，禁止其投票权益。

“为爱返家”

台湾虽然举行直接投票多年，但是投票这件事，仍与户籍地捆绑。不同于在美国等地，选民能透过通讯工具或互联网投票。在台湾，重要选举投票一定要回到户籍地（且需注册户籍满六个月）。只能在户籍地投票，让许多与家人长期不合或疏离的选民，毫无意愿回家投票。笔者有朋友便因与母亲在同志婚权的意见相左，与母亲在电话中大吵一架，恐怕投票日当天，不想回去见到家人。

此外，近年来，民间上也有自发的团体，在网络上发起“为爱返家”等众筹活动，希望能以低廉的巴士票价，邀请居住在北部的青年选民（特别是大学生）能回中南部投票。

迁址投票

图片版权 Getty Images Image caption 因为有户籍地投票的规定，一些选民在地方选举中会提前改变户籍地，以支持心仪的候选人。

因为有户籍地投票这一规定，一些选民在支持的候选人确认参选之后，就会在至少六个月前把户籍地迁到该地，预计投票支持他们。笔者的一位友人当年为了支持柯文哲选台北市长，便将户籍从高雄转到台北亲戚家。

但是如此“玩转户籍”，并不为政府支持。一来，有许多台湾家庭贩卖户籍给一些人，为着让后者家庭的学龄儿童能在家长心仪的学区学校就读。再者，“幽灵选民”，亦是每次选举的话题。

“幽灵选民”是指，常常在人口数低的地方（表示当选票数通常差距不大），发现幽灵人口。这次选举有一离谱案例便是一台湾离岛“绿岛”，被政府发现有数十人一起迁入一处废墟户籍地。这些人都多数人都住在北部，却突然一起迁入户籍，被检察机关认为他们可能收取某候选人利益，卖自己的户口，搬迁到离岛户口，以在当天投票给某一候选人。1992年，前民进党主席黄信介在花莲立法委员胜选，便是检调发现对手在一些地方的得票数，比法定选举人口还多，明显是幽灵选票帮助对手获胜，轰动当年台湾社会。

突然跳电的投票站

台湾投票的历史还发生过“作票”事情。1980年代，时常耳闻亲友去看开票时候，投票所电力会突然“跳电”。在一片暗黑之中，选务人员会把自己“做好”给特定候选人的票，在黑暗中投进去票箱。事实上，台湾早年许多重要的政治抗议事件，就是因为抗议选举作票舞弊所兴起的。投票所“跳电”成为台湾选民的集体记忆。笔者回想，后来每回开票，要是电力有问题或是有人不小心关了灯，都会引起在场投票民众喧哗紧张。

“精心挑选”的投票日

2012年总统大选，执政的国民党政府把投票日订在大学期末考前一周，就被质疑别有用心。因为准备期末考的北部大学生，估计不会为了投票南下投票，放弃准备考试的周末。况且，根据当年民调，国民党在南部青年族群的支持度不高。此外，当年选举下一周便是寒假，可以放假回乡，学生估计不会因为选举而连续两周回家。再者，来回南北的交通费也需要考虑在内。

这些原因，似乎都在防止大学生返家投票。投票日的选择，也被认为是主政者维系政权的微妙手段。

总之，无论结果如何，这次公投首次规定民众年满十八岁便可以投票，选民的结构越来越年轻，是台湾选举的一大趋势。