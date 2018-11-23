图片版权 Reuters Image caption 据报当地警察与武警已包围中国总领馆。

位于巴基斯坦港口城市卡拉奇的中国总领事馆遭遇不明身份枪手袭击，BBC记者获悉，两名当地警员与两名平民丧生，三名袭击者被击毙。

警方表示，星期五（11月23日）当地时间09:30（04:30 GMT），总领馆所在的克利夫顿区（Clifton）传出枪声。BBC中文记者曾致电总领馆，但无人接听，警方则称馆内外交人员安全。

BBC记者了解到，三名枪手试图进入领馆，但被哨岗保安人员阻止；当地电视台播出现场冒烟片段，有目击者称看见爆炸。一支自称为“俾路支解放军”（Balochistan Liberation Army）的武装组织承认派遣三名自杀袭击者攻击领馆。

此次袭击发生前，巴基斯坦新总理伊姆兰‧汗（Imran Khan）才刚于11月初访问中国。

作为“一带一路”项目的一部分，中国正在大力投资建设位于卡拉奇西面600余6公里的俾路支省瓜达尔港（Gwadar）。自伊姆兰‧汗上场后，巴基斯坦多名政府官员曾表示正重新审视“一带一路”相关项目合约，有声音质疑相关项目价格过高，过份偏袒中国，加重巴基斯坦债务负担。

BBC驻伊斯兰堡记者凯尔马尼（Secunder Kermani）指出，“俾路支解放军”并非伊斯兰极端武装，而是争取俾路支省从巴基斯坦独立的民族主义武装组织。这支武装已在区内活动多时。

俾路支省是巴基斯坦最贫困的省份，巴基斯坦目前也举国深陷债务危机。伊姆兰‧汗访华期间表示，要向中国学习其经济模式。

巴基斯坦外长库雷希（Shah Mehmood Qureshi）谴责是次袭击，并称巴中两国将共同击败企图阻止国家发展的任何力量。