图片版权 Getty Images

意大利时装品牌杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）因被控“种族歧视”，过去两日在中国引发声势浩大的抵制浪潮。该品牌两名创始人11月23日（周五）在微博通过视频道歉。

广告是世界上最富有创造力的行业之一，但如何兼顾创意和尊重，却成为了很多企业“过不去的坎”。

历史上，因一张图片，或一段创意视频，就让整个企业形象大打折扣的案例不在少数，甚至很多大牌也因为涉嫌种族歧视的广告而惹上麻烦。

BBC中文带你回顾世界上那些因种族歧视广告引发的公关灾难。

H&M“猴子卫衣”

瑞典知名平价服饰品牌H&M在今年一月，刚遭遇一场全球性的抵制风波。事件源于该品牌在英国和美国官网上，上架的一套新的童装卫衣。其中，绿色的那款写有“丛林中最酷的猴子”（Coolest Monkey In The Jungle）的字样。

如果单看这件衣服，似乎没有什么不妥。但H&M偏偏选择了一名黑人小男孩当模特。这引发了一名名叫斯蒂芬妮·叶博亚（Stephanie Yeboah）的非裔时尚博主的不满。

图片版权 H&M website

她在推特上写道，“是谁想出来让这个可爱的黑人小男孩，穿上一件写着‘丛林中最酷的猴子’的卫衣？”

事发后，人们纷纷质疑H&M存在种族歧视。尽管黑人小男孩的妈妈出面表示，她并没有感到孩子被歧视，但该事件还是迅速在全球发展成为抗议活动。南非约翰内斯堡的多家H&M店铺甚至遭到打砸。

事发后，H&M就广告图片进行了道歉。并撤回了这批卫衣，同时也把图片从网站撤下。

“洗白黑人”引众怒

来自中国洗护品牌俏比的一则广告，也曾在全球引发种族歧视争论。

在这则2016年的广告中，女主角正准备洗衣服。黑人男子粉刷墙壁后，穿着沾了污渍的衣服走进来。女主角把洗衣液放进黑人男子口中，再把他推进洗衣机里。过了一会儿后，一名被“洗白”了的中国男子走出来。

图片版权 Qiaobi

图片版权 Qiaobi

该广告在中国的互联网、电视及万达院线等地播放。一名住在中国的美国人在网络上分享这则广告后，令其在社交媒体疯传。

在视频网站YouTube，其中最多人观看的一条该广告，在数周内累积观看近700万次。

该公司在事发几天后，发布微博致歉，表示无意歧视有色人种，“肤色不是我们价值评判的标准”，他们还希望网友和媒体不要过度解读。

多芬“变脸”广告

无独有偶，在护理美容界有近50年历史的著名品牌多芬（Dove），也因为2017年的一则仅有3秒钟的视频，招致众多消费者指责。

在一则发布在社交媒体的广告中，一名年轻黑人女性脱下T恤，变成白人女性，白人女性脱下T恤后又变成亚洲女性。而在桌上，摆放的则是多芬的沐浴液。

图片版权 Dove

这在敏感的观众看来，是一种肤色歧视的暗喻：用多芬沐浴液可以将黑人女性“洗白”？

该视频在社交媒体引发众多网友炮轰。很多网友表示，“我再也不买多芬了。你们都认为我的深色皮肤象征着污垢。”

多芬随后撤下广告并道歉称该品牌的本意是“展现美丽的多样性”，但的确犯了错误。

“假扮西方人”

歧视性广告的受害者，不止是非裔和亚裔，欧洲人也会感到被冒犯。

日本知名航空公司全日空（ANA）在2014年发布的一条广告就引发了白人的广泛抗议。

图片版权 ANA

在该广告中，两名身穿“全日空”制服的日本演员，用英语讨论如何提升该公司的国际化水平。

其中一人表示：“让我们改变一下日本人的形象吧！”，他的同伴欣然答应，并瞬间换上了金色假发，还戴上加长版的“橡胶鼻子”，扮演起了所谓的“西方人”。

该广告播出后，在西方国家引发批评如潮，很多人认为这是对西方人的刻板印象。在日本，也有民众认为这是对自身文化不自信的表现。

“多次惹事”的汉堡王

连锁快餐业的翘楚汉堡王也曾引发种族歧视争议，这种争议甚至还上升到了国家层面。

汉堡王2009年在欧洲推出一则视频广告，为其新式德克萨斯-墨西哥风味汉堡宣传。在广告中，一名瘦小的墨西哥摔跤运动员身披该国国旗，而他的旁边，是一名身材高大的美国牛仔。

图片版权 Burger king

高个子牛仔把摔跤手举到架子上，帮助清理高高的窗户，而墨西哥人则帮助牛仔打开罐子。

这段广告直接让墨西哥政府怒了。据NBC报道，墨西哥驻西班牙大使直接向该国的汉堡王公司致信，要求撤下广告。

墨西哥当局认为，该广告体现了对墨西哥人的“刻板印象”，并且身着墨西哥国旗的行为是对该国的不尊重。

当然，这已经不是汉堡王第一次因歧视性广告“摊上大事”了。

此前，汉堡王还推出过一个让泰国、罗马尼亚和格陵兰岛的偏远地区的人们选择汉堡的纪录片式广告。但批评者认为该广告带着“帝国主义”心态和种族歧视。