图片版权 AFP

2018年台湾选举结果尘埃落定，版图由“绿地变蓝天”，国民党扳回一城，赢得超过三分之二地方席位，民进党遭受重创，现任总统蔡英文辞去党主席一职。

这个结果对2020年台湾总统选举有何影响？蓝营会否派出成功令深绿高雄变色的韩国瑜竞逐总统？蔡英文会否继续代表民进党竞选2020年的总统呢？这些都是未来台湾内外十分关注的话题。

虽然今次选举重点并非两岸政治议题，选民更倾向于民生、经济等方面的诉求，但从结果来看，其走向却可能导致两岸关系的微妙变化。

图片版权 Reuters Image caption 韩国瑜在这次选战中刻意淡化了自己国民党的色彩。

选举结果的启示

台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年对BBC中文表示，民进党今次失败的原因，在于选民对蔡英文政府改革进程的不满。

例如劳工政策、“一例一休”、同性婚姻等议题，她原本的支持者本身对改革的方向表示赞同，然而当社会有反对声音时，她便减缓了改革的步伐。

“本来反对她的继续反对她，而本来支持她，也因为不满她改革速度，也不支持她，结果两边不讨好，”黄兆年说。

而相对地，这次选举中国民党利用了以“公投绑大选”的策略，透过一些社会关注的公投议题，动员了一些潜在支持者，这些人原本不一定是国民党的忠实选民，但受到公投议题带动，被动员出来投票，进而可能支持了国民党候选人。

虽然经济、民生被视为这次选举的主轴，但台湾前总统府发言人、英国剑桥大学新兴强权中心研究员陈以信对BBC中文表示，两岸因素在今次选举中也占一席位，不过“不是水面上的问题，而是水底下的暗潮”，他认为这次选举展现了选民对两岸经济层面的想法，而不是单纯的主权谁属、统独争议的政治问题。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国瑜的支持者们

他以高雄市市长当选人韩国瑜的竞选口号“货出得去，人进得来，高雄发大财”为例，“人进得来”指大陆游客、“货出得去”也是讲产品能够往外销，这些口号的背后，都是讲两岸经济往来的好处。

他说，今次选举结果显示了人民对于陆客减少、两岸经济断裂并不满意，所以蔡英文总统应该调整经济层面的两岸政策，不过他认为蔡英文属“理想派”的人，不一定会跟民意调整两岸政策。

对于今次一些国民党人淡化党派背景的方式参选，陈以信认为，这个现象不单纯是国民党，民进党的一些参选人也把淡化党的色彩。此外，国民党党中央对各地候选人的支持资源非常少，所以很难要求候选人要亮出国民党的招牌。

不过，台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳认为，这次选举虽然国民党有所进帐，但“国民党也没有获胜”，因为这次选举中，国民党的人能够当选，其中一个原因就是他们不是典型、传统的国民党候选人身份而赢得民众，不是他们代表国民党，或是国民党的政纲政策得到民众认可。

他认为这次民进党的失败是选民以民生、经济作最重要的衡量标准，民进党政府在“一例一休”政策、非核家园、空污议题等方面，也不容易得到民众认同。

图片版权 CNA Image caption 柯文哲以微弱优势连任台北市长

2020总统选战

淡江大学学者黄兆年认为，这次选举结果令国民党气势大增，在未来总统选举可操作的空间也变得比较大，他认为党主席吴敦义或因今次选举报捷，成为潜在代表国民党参选总统的人选。而上届输给蔡英文的新北市原市长朱立伦，其副手侯友宜今次亦顺利当选新北市市长，令朱立伦也可能再次参选。

至于韩国瑜能否凭“韩流”声势再下一城呢？黄兆年认为这取决于韩国瑜能否在高雄做出成绩来，他竞选时的口号、政策愿景，是否有成真落实的可能性，将影响国民党在总统选举的部署。

然而，韩国瑜本身在这次选战中刻意淡化了自己国民党的色彩，他不是典型国民党代表或是核心政治人物，他能否团结党内各大势力值得关注。

国民党前发言人陈以信认为，新北侯友宜、高雄韩国瑜和台中卢秀燕三人成功当选，出现了将近三百万票的“三大地方诸侯”，再加上其他县市长、其他地方首长，相信会慢慢重新重组党内领导机构，可以为国民党带来新生的力量。

他认为如果国民党派出“团结的组合”，是有胜选的希望，不过他说目前看不出来这会是甚么样的组合，不过暂时不认为韩国瑜会参选总统。

至于民进党方面，陈以信相信，民进党内部会出现挑战蔡英文的竞争者。淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳认为，这次选举结果带来其中一个不确定因素，就是蔡英文会否继续代表民进党参加大选，又或是如果想寻求连任，会否改变其两岸关系政策论述和主张。

而黄兆年想法有所不同，他认为民进党要换将的前提是要有一个比蔡英文更有胜选可能的人选，否则换掉参选人会带来不确定性和成本。他说，目前对民进党有不满的支持者，并非源自其执政的方向、或是价值的方向，而是对其做法的不满，所以民进党重点要找出今次败选的原因，并知道如何相应处理，去游说台湾人的支持。

图片版权 AFP

两岸关系

韩国瑜甫当选高雄市长便说承认“九二共识”，要建构两岸工作小组，希望“条条道路通赚钱”，大陆国台办发言人就积极回应，“欢迎更多县市参与两岸交流”。

淡江大学学者黄兆年分析认为，许多台湾选民把这场选举的重点放在经济、民生之上，投票给该名候选人也不代表是支持其两岸路线。

“台湾的选民没有深刻意识到，地方政治与两岸政治，没有‘地方归地方’、‘两岸归两岸’，”黄兆年说，“造成的结果就一定让北京可以透过地方建立沟通的渠道，来影响台湾社会、经济、政治。”

黄兆年认为，北京目前对蔡英文政府采取“已读不回”的策略，关闭了沟通管道，推出“惠台政策”、“居住证”等等，都直接面对台湾企业和个体，如今国民党又会为北京创造了新的管道，从地区层面让北京可以增加在台湾的影响力，以结合地方势力来包括台湾的中央政府。

而美国等外国政府，亦可能把这次选举的结果，视为台湾人对蔡英文政府两岸路线支持度的指标。

美国国务院发言人表示，美国长期以来的一贯政策不变，美国坚持基于美中“三个公报”与“台湾关系法”的“一中政策”，期待与“新旧各方”合作，展开富有成效的合作。

值得留意的是，十项公投其中一条，是问台湾选民是否希望以“台湾”名义参加2020年东京奥运会，最终有超过570多万人不同意，多于470万个同意人数，不获通过。

黄兆年认为这可能会令国际社会产生误解，他估计大部分台湾人仍然希望台湾能以“台湾”取代“中华台北”的名义出赛，但担心一旦投下赞成票，会令台湾选手无法参赛。

图片版权 CNA Image caption 选民排队的画面成为这次选举的标记。

前总统府发言人陈以信则认为，这项公投是“理想派”和“务实派”对决的指标，“务实派”希望保障运动员的权益，“理想派”则希望无论如何都以“台湾”名义参赛，这次是务实派险胜。

他认为美国很在乎这项公投，据台湾媒体报道，美国在台协会主席莫健在投票前与蔡英文会面时，表示美国在“东奥正名”一事上“帮不上忙”，陈以信认为这是一个“客气”的说法，实质就是美国不支持公投这件事情，因为这项公投通过的话，会被视为台湾主动挑衅大陆，蔡英文维持台海现状的承诺便会受到质疑，美国的政策也会被挑战。

软实力

另外备受关注的还有反同公投案获得通过，令外界质疑台湾作为平权先锋的形象有所违背。

图片版权 Getty Images Image caption 反同公投方案获得通过，令外界质疑台湾作为平权先锋的形象有所违背。

黄兆年坦言，他对这次公投结果感到意外， “公投的结果让我，觉得有点担心的地方是，台湾人在这个进步价值的坚持上，并没有我想象中这么强烈，甚至于保守声音，还占着多数。”

他说，两岸关系、美中关系，说到底是威权跟自由之间的一个竞争，但如今的公投结果，可能会影响到台湾在国际间的软实力，因为台湾在普世价值上的选择，是美国等其他国家，支持台湾的道德上的理由。

BBC中文记者李蒸对此文亦有贡献。