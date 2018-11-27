成龙女儿宣布与女友结婚 再引台湾同性婚姻讨论

图片版权 Instagram/UCHUx2 Image caption 吴卓林与奥特姆在社交网站Instagram上展示结婚证书。

香港影星成龙的女儿吴卓林早前与加拿大藉女友在当地结婚，更在社交网站上展示结婚证书。许多网友送上祝福之余，一些台湾的网友不忘对台湾早前公投否决多个与同性婚姻合法化的议案再次表示失望。

吴卓林的伴侣是加拿大网红奥特姆（Andi Autumn），结婚证书显示两人在11月8日在多伦多注册。她周一（11月26日）在社交网站留言，说她们已经“战胜了恐惧，接受了自己的过失”。

她在留言又说：“爱是善良的，它不会评价任何人。爱是强处也是弱点，爱可以改变事情，爱会胜利！”

搬到香港

这对情侣今年4月曾在社交网站发布视频，声称因为“害怕同性恋者的父母”，令她们当时已经无家可归一个月，希望其他人可以帮助她们。

吴卓林当时说，她完全搞不懂发生甚么事。她说：“我们已经向警察求助，也已经向医院、食物银行、同性恋团体、庇护中心求助，但他们完全都不管我们。”

吴卓林的母亲吴绮莉当时接受亚洲媒体Coconuts访问时表示，她不相信两人真的无家可归，又说她们应该“努力找工作”，而不是依靠父亲救助。

两人结婚后，据报已经搬到香港，打算在当地发展。香港媒体指吴卓林是成龙与吴绮莉的私生女，父女关系疏离。但英国新闻网站Gay Star News引述成龙指，他并不介意自己的女儿是同性恋者。

图片版权 WEIBO Image caption 吴卓林与奥特姆结婚的消息在中国新浪微博上引来许多网友关注。

“台湾的思想还不够进步”

消息传出后，引来多地网友关注，为她们送上祝福。中国新浪微博上“小龙女吴卓林结婚”的标签自周一起，已经累积到30000个评论。

许多网友都留意到吴卓林与父亲成龙的关系并不好，有网友留言说不管以后怎么样，“这一刻我看见了爱情的样子”。

这个消息在台湾引来特别关注。台湾上周六（11月24日）就多个与同性恋有关的议题公投，有关支持以法律保障同性别二人建立婚姻关系的议题不获通过，而有关限定婚姻规定在一男一女的结合就获得通过。这个结果被视为推动同性婚姻合法化的挫败。

一些台湾网友在脸书留言，指许多人都等着看吴卓林和奥特姆的笑话，但其实吴卓林的父亲成龙的人品也不见得好，“这跟甚么性向根本没关系”。另一名网友同意指，台湾现时的思想还不够进步，“不管是硬体还是软体或是思想”。