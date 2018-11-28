图片版权 Twitter/徐小莉 Image caption 卢广从事纪实摄影20余年，其作品主题包括环保、艾滋病村、非典等社会焦点问题

中国摄影师卢广今年10月受邀到中国新疆参加摄影交流活动，但是在11月初与家人失联。他的妻子表示，卢广已经被新疆当地国保警察带走。

卢广的妻子徐小莉在推特上发布长文叙述了事件的经过。她称，丈夫10月23日飞往新疆乌鲁木齐参加摄影指导和交流活动，31日到新疆喀什旅行，并于11月3日返回乌鲁木齐。不过，从11月3日晚上开始，丈夫与她失去联系。

徐小莉说，卢广原计划在11月5日从乌鲁木齐飞往四川，与一名朋友会合后前往四川大凉山，但卢广的朋友一直没联系上卢广，于是联系她询问情况。

随后，徐小莉从卢广户籍所在地浙江永康有关部门得知，丈夫已经被新疆当地国保警察带走。浙江永康当局未能提供更详细的信息。

丈夫失联二十多天以来，徐小莉未接到任何的拘捕文件或通知，她尝试联系新疆警方，电话都未能接通。

徐小莉对BBC说，她不知道卢广是否做了什么事情，激怒了中国政府。

徐小莉在推特文章中说，12月4日原本是他们结婚20周年纪念日，他们本该一起庆祝。但现在她“度日如年”，只期盼丈夫平安归来。

卢广从事纪实摄影20余年，其作品主题包括环保、艾滋病村、非典等社会焦点问题，并多次在国内外摄影比赛中获奖。

新疆是广受海外关注的地区，其人权问题一直遭到质疑。今年8月，联合国消除种族歧视委员会称有“可靠情报”，证明中国在新疆的“反极端主义中心”秘密囚禁百万维吾尔族人。