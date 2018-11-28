基因编辑实验后贺建奎现身 称为实验感到“自豪”

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 舆论漩涡中，贺建奎现身香港的一场会议，为自己的实验辩护。

“如果我的孩子遇到这种情况，我会第一个去尝试。”

这是中国科学家贺建奎周三（11月28日）在香港举行的人类基因组国际峰会上面对提问时说的最后一句话。

在沉默了两天后，贺建奎终于出现在公众视野中。穿着条纹衬衫的他一登台便引发了一阵骚动，以至于他甚至感到有些紧张。

贺建奎因宣称自己创造了“世界上首例基因编辑婴儿”身陷舆论漩涡。他在长达近一个小时的演讲中为自己的实验辩护，但场下的很多学者并不买账。

“感到自豪”

在演讲开始，贺建奎先为自己的实验未经同行评议便公之于众而道歉。他称这是由于“意外的泄露”，随后，他感谢了他所任教的南方科技大学，尽管他声称学校对其实验“并不知情”。

图片版权 SOPA Images Image caption 贺建奎在演讲中称自己的实验”意外泄露“，他还感谢了所在的南方科技大学，尽管他声称学校对其实验”并不知情“。

他在演讲中称自己通过小白鼠的模型，验证了基因编辑技术的安全性，并通过对胚胎单细胞全基因组测序等方式，验证基因编辑是否会导致“脱靶”。

“脱靶”是基因编辑技术中常见的“副作用”。中国科学院生物与化学交叉研究中心研究员陈椰林早前对BBC中文介绍说，“脱靶”意味着除了目标基因外，还导致其他基因损伤。

贺建奎在问答环节还表示，孩子的父母“受过良好教育”，他逐行解释了实验内容，在签订协议时还有两名公证员在场。他说，还有另一个潜在怀孕案例，但是属于早期流产。

当被问及是否知晓该实验违反中国法律时，贺建奎称，他已就伦理问题咨询过美国专家。他还称，他对该实验“感到自豪”。

贺建奎现身港大：“鸿门宴”与“明星”

BBC中文 汪宜青

“基因编辑婴儿”的消息被爆出，正值第二届人类基因组编辑国际峰会召开前一天，它震惊了医学界，也让公众惊诧。很多网友评论称，看到这条新闻仿佛是科幻电影的情节在身边发生了。

电影情节可以虚构，真正的科学却不容含糊。对贺建奎来说，这场在香港大学举行、由美国国家科学院等顶级科研机构主办的峰会可能是一场“鸿门宴”，有太多疑问和质疑等待他来解答。但同时，他又无疑是会场里上最受关注的“明星”。

贺建奎所在的小组发言原定于10点半开始，但早上不到8点，便有大量国际和中国国内媒体前来等候，几乎所有的记者都相互问着同一个问题，“贺建奎会来吗？”。

在11点半时，我们被告知贺建奎确定将出席会议。他被改成独立的一组进行演说，并不会直接面对记者。不过，主办方邀请记者将自己的问题写在一张卡片上，到时候由主持人代为发问。

贺建奎当然没有走正门进入会场与记者撞个满怀，而很可能从地下的侧门进入——在会场外，多条通往地下二层的通道都有安保人员把守，禁止任何人出入。

贺建奎在演讲中提到了一些新内容，包括与孩子父母签订协议的细节，以及还有另一个基因剪辑的“生化妊娠”（可以被理解为早期流产）案例。

但他依然没有回答医学界和公众最关注的问题，如何能完全避免“脱靶效应”，为何不顾法律与伦理的风险，进行有其他替代选择的实验。

中国社科院生命伦理学家邱仁宗在会后对BBC中文表示，他对贺建奎的讲话并不满意，因为他自始至终都无法证明实验的有效性。

“没有患艾滋病，不一定是编辑的结果。这是大炮打麻雀，不得艾滋病办法有的是，”邱仁宗说。

他还表示，不能为了科学结果，而牺牲两个孩子的健康，“你到底是为谁服务的？”

图片版权 BBC News CHINESE Image caption 会议现场被中国国内和国际媒体记者围得水泄不通。

哥本哈根大学人类学教授艾约·瓦尔比耶（Ayo Wahlberg）说，很多科学家在会议上达成的共识是，目前人类基因编辑的科学水平还未发展到能进行植入胚胎基因编辑的地步。因此，两名基因编辑婴儿的出生“为时过早”。

他还对BBC中文表示，目前最大的疑问是中国法规中有具体的伦理审查程序，但为何实验还能继续进行。

中国科技部副部长徐南平周二（11月27日）表示，2003年颁布的《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》规定，对人体胚胎实施基因编辑实验的体外培养期限，自受精或者核移植开始不得超过14天。如果确认贺建奎实验中的孩子已出生，则属于被明令禁止的。

截止目前，贺建奎所在的南方科技大学、对该实验进行伦理审查的深圳和美妇儿科医院、贺建奎名下公司瀚海基因，以及据传资助该项目的深圳市科技创新委员会都迅速与该实验撇清关系。

美国莱斯大学也宣布开始对该校生物工程学教授迈克尔·蒂姆（Michael Deem）展开调查。该教授据称协助了贺建奎从事基因编辑计划。